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Проектор Проекционный аппарат Projector Projection device

Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device


23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP
11.10.2019 Acer представила серию беспроводных проекторов X1
25.06.2019 Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей
07.11.2018 Как выбрать проектор для домашнего кинотеатра: советы ZOOM
17.05.2018 Acer представила линейку проекторов для любителей футбола. Цены
11.05.2018 Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены
16.03.2018 Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач
06.02.2018 Epson представила новые лазерные проекторы начального уровня
15.01.2018 ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости
16.09.2016 В Россию придут «очки терминатора» для бизнеса и 4K-проекторы от Epson
18.05.2016 Lenovo начал продавать в России модульный планшет с проектором и 3D-камерой. Видео
13.08.2015 Epson анонсировала обновленную серию инсталляционных проекторов
30.04.2015 Vivitek представила новые мультимедийные проекторы для широкого круга задач
17.02.2015 Panasonic представила новые проекторы и другие новинки мультимедиа
12.01.2015 ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5
03.10.2011 Выбираем кинотеатральный проектор: как не потратить деньги впустую
06.02.2009 Лучшие новинки ISE 2009: проекторы и телевизоры высокого разрешения
16.01.2008 Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года
04.04.2007 Проектор InFocus IN78 — голливудский стандарт цвета
04.03.2005 Практика: три шага к беспроводному проектору

Публикаций - 291, упоминаний - 403

Проектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 44
LG Electronics 3372 42
Apple Inc 10683 33
Microsoft Corporation 22497 25
Intel Corporation 11262 23
Lenovo Group 2077 22
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 17
Элемент ГК - Elementec 1523 13
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 84 13
Sharp NEC Display Solutions Europe 32 10
AMD - Advanced Micro Devices 3661 10
Softline - Софтлайн 1870 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 4
Huawei 3222 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Samsung - Harman - JBL 167 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
Галактика - Корпорация 1077 2
Xiaomi 1095 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Asahi Pentax 50 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Alphabet 85 2
HP Labs 52 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 1
TerraLink - ТерраЛинк 252 1
Lexmark - Лексмарк 282 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Почта России ПАО 1853 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Газпром ПАО 1008 1
Самолёт ГК 216 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
Президент Российской Федерации 3770 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 175
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 121
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 121
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 100
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 88
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 87
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 64
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 59
Визуализация 1338 50
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 47
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 44
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 35
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 30
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 350 27
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 66 26
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 22
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 20
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 20
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 19
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 19
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 18
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 12
DDR - Double data rate 2422 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 10
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 10
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 9
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 8
Google Android 11959 49
Microsoft Windows 2000 2856 44
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 13
Microsoft Office 3247 13
Microsoft Windows 7 1780 10
Apple iOS 6422 9
Apple macOS 1457 8
Microsoft Windows 2104 6
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 5
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 4
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 4
Hisense VIDAA Store 14 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 3
Intel Celeron - Серия процессоров 924 3
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 3
AMD Radeon 187 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 2
Philips PFL - серия Smart TV 0 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Hisense - серия телевизоров 7 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 2
Mitsubishi SL2U - серия проекторов 3 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 2
Microsoft Windows XP 2291 2
Amazon Kindle 151 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
Pioneer DV 14 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 73 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 1
Samsung SyncMaster 72 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
Intel Pentium II 152 1
Мишустин Михаил 376 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Кузьмин Сергей 33 1
Смальков Андрей 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 28
Япония 10069 26
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 13
Германия - Берлин 635 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 11
Китай - Тайвань 2115 8
Земля - планета Солнечной системы 7427 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Америка 2011 6
Африка - Африканский регион 2928 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Казахстан - Республика 4467 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Европа Восточная 2927 2
Румыния 592 2
Швеция - Королевство 2072 2
Луна 1184 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
США - Калифорния - Менло-Парк 0 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Нидерланды 2197 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Сербия - Республика 225 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Таиланд - Королевство 671 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Ирак - Республика 666 1
Россия - Сибирь 1579 1
Армения - Республика 1112 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 56
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 39
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
Эргономика 840 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 8
Физика - область естествознания 889 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Юриспруденция 1629 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Водород - hydrogenium 0 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 48 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
Новый год - Новогодние каникулы 0 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
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