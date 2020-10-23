Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Проектор Проекционный аппарат Projector Projection device
Публикаций - 291, упоминаний - 403
Проектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
|Мишустин Михаил 376 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Смальков Андрей 0 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru