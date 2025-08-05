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Проектор Проекционный аппарат Projector Projection device

Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device

СОБЫТИЯ

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05.08.2025 Новинка 2025 года: смартфон 8849 Tank 4 PRO с проектором и AMOLED-экраном

ь и насыщенные цвета. Даже под прямыми солнечными лучами изображение остается ярким и читаемым. Это делает устройство удобным для игр, видео и навигации. Новинка 2025 года: смартфон 8849 Tank 4 PRO с проектором и AMOLED-экраном Камеры: четыре модуля на все случаи Основная камера оснащена сенсором Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и поддержкой PDAF-автофокуса. Для съемки в темноте используется
11.02.2025 diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России

получили решения для качественной визуализации как в домашних условиях, так и в офисе, в частности, проекторы с поддержкой 4К и возможностью беспроводного подключения. По итогам прошлого года п
19.12.2024 Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn

используется мощная лампа мощностью 220Вт, обеспечивающая комфортную пиковую яркость до 5000 Лм. Ресурс лампы — до 15 тыс. ч в суперэкономичном режиме. Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn За счет высокой яркости плотные шторы оказываются ни к чему, ведь даже днем изображение на проецируемой поверхности сохранит максимум глубины цвета и высокий контраст с
09.10.2024 Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов

производителей телевизионной и бытовой техники, представляет пользователям из России новые лазерные проекторы из линейки Laser Cinema. Модели PL2SE и PX3SE-PRO сочетают в себе компактность и мо
24.07.2024 Новые проекторы Wanbo на российском рынке

Компания diHouse объявляет о поступлении новых устройств Wanbo: к заказу доступны портативные проекторы Wanbo DaVinci 1 и Wanbo Eva. Об этом CNews сообщили представители diHouse. По прогн
06.06.2024 Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки

л Труда» в Якутске. Напомним, кинопроектор «Экстра Синема» создан в том числе для импортозамещения. Проекторы компании в пять раз дешевле зарубежных аналогов. Оборудование представляет собой по
15.02.2024 Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке

вый бренд проекторов – Yaber, который предлагает пользователям три новых модели – L1, Pro U6 и K2s. Проекторы Yaber работают на базе ОС Android и поддерживают протокол связи Wi-Fi 6, что обеспе
29.11.2023 XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России

XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представляет на российском рынке новый проектор XGIMI Horizon Ultra с разрешением
28.09.2023 Россияне обманули санкции. Найдена хитрая замена онлайн- и офлайн-кинотеатрам

Китай и параллельный импорт – в помощь В Fplus уверены, что наибольший рост спроса испытали на себе проекторы начального ценового сегмента. Представители холдинга рассказали изданию, что в Росс
21.04.2023 diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo

зводителя Wanbo на российский рынок. Наряду с уже представленными моделями теперь доступны новинки: проекторы Wanbo T6 R Max и Wanbo T4, а также широкий выбор кейсов для хранения и транспортиро
09.12.2022 DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo

ели diHouse. Китайская компания Wanbo занимается производством LCD-проекторов с 2016 г. Портативные проекторы можно использовать для организации домашнего кинотеатра, просмотра фотографий и вид
01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с

ку проекторов для персональных кинотеатров. В нее вошли три модели с лазерным источником света: это проекторы с пропускной способностью 48 ГБ/с, способные принимать видеосигнал 8K частотой 60 к
07.06.2021 LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST

LG Electronics (LG) вывела на рынок России яркие лазерныe проекторы LG Probeam BU60PST и LG BF60PST для бизнеса, обеспечивающие яркое изображение диаго
15.04.2021 Epson анонсировала серию универсальных компактных лазерных проекторов высокой яркости

решением WUXGA, поддержкой 4K enhancement и HDR, и набором функций для простой и удобной установки. Проекторы серии EB-PU1000 совместимы как с существующими моторизованными объективами Epson, т
09.12.2020 «Мультикубик» выпустил LTE-проектор

«Мультикубик» представил LTE-проектор. Компания уже заработала первый миллион долларов на 2000 предзаказах, деньги инв
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото

ок — беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p и яркостью 3000 люмен, а также лазерные проекторы с яркостью 3100 люмен. Кроме того, анонсированы три новых монитора Acer для корпора
17.08.2020 Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

ы срабатывания пульта управления, который нужно направлять четко на проектор. LG PF50KS Портативные проекторы выпускает также известный производитель аудио- и видеотехники LG. И, в отличие от б
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP

Acer представила обновленные проекторы для дома и офиса — X118HP, X128HP и X138WHP. Основное отличие новой версии — максим
02.01.2020 Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов

Мини-проекторы условно делятся на две категории – портативные (мобильные) модели и карманные пр
04.12.2019 Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM

п действия которых основан на расщеплении пучка света на 3 составляющие и его фокусировке с помощью проекционной линзы. Такой проектор отличается высокой контрастностью, небольшим весом, надежн
11.10.2019 Acer представила серию беспроводных проекторов X1

и ColorSafe II, которые обеспечивают четкое изображение с яркими цветами. Обладая доступной ценой, проекторы Acer X1 обеспечивают кристально чистое и яркое изображение при проведении презентац
25.06.2019 Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями

совокупная стоимость владения делает их подходящих вариантом для офисов и учебных аудиторий. Новые проекторы имеют отличные оптические характеристики, за счет чего проецируемое изображение пол
16.04.2019 Новые проекторы LG - яркие и домашние

На российский рынок выходят новые лазерные проекторы LG серии CineBeam. Представлено две новые модели: ультракороткофокусный LG HF85LSR

05.04.2019 Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM

Если отбросить инсталляционные и офисные проекторы, первые из которых имеют крупные габариты и внушительный ценник, а вторые чаще всег
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей

ы уверены, что профессиональные консультанты нашего нового партнера помогут популяризировать продукт, что позволит нам и дальше укреплять свои позиции в качестве лидирующего производителя портативных проекторов», – сказала директор по работе с ключевыми клиентами компании «Мультикубик» Янина Урбантайте.
07.11.2018 Как выбрать проектор для домашнего кинотеатра: советы ZOOM

Какой проектор выбрать: виды устройств Домашние проекторы бывают разные, но мы не только назовем основные их виды, но и приведем по примеру д
17.05.2018 Acer представила линейку проекторов для любителей футбола. Цены

Acer представила проекторы GM512, BS-312 и X1223H для фанатов футбола. Новинки дают возможность смотреть матчи
11.05.2018 Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач

oh расширила линейку продукции для бизнеса. Новые ультракороткофокусные, компактные и универсальные проекторы способны решить практически любые офисные задачи, связанные с наглядным представлен
11.05.2018 Ricoh расширил линейку проекторов

окусных, компактных и универсальных проекторов, представленных на российском рынке. Короткофокусные проекторы PJ X3351/WX3351 и PJ X4241/WX4241 разработаны для установки в переговорных комнатах
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены

для работы в офисах, P1150 и P1250, а также премиальный UHD-проектор для домашних кинотеатров M550. Проекторы P1150 и P1250 подходят для демонстрации презентаций даже в хорошо освещенных помеще
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены

авляет 20 000 часов в обычном режиме и 30 000 часов — при работе в режиме ECO. Для экономии энергии в отсутствие видеосигнала проектор самостоятельно отключается, причём в отличие от обычных ламповых проекторов включение и выключение происходят практически мгновенно. Видеосигнал Acer C200 получает через разъём HDMI с поддержкой MHL, что позволяет напрямую передавать на проектор изображение

20.03.2018 Проекторы Ricoh показывают картинку размером с киноэкран

На выставке Integrated Systems Europe 2018 компания Ricoh показала универсальные проекторы для организации презентаций PJ X5770/WX5770 и PJ X5580/PJ WU5570. Диагональ проекци
16.03.2018 Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач

ов бесперебойной работы без ухудшения качества изображения. Короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы Ricoh подходят для эффективного использования даже в очень ограниченном рабочем про
06.02.2018 Epson представила новые лазерные проекторы начального уровня

и сдвиг линз.Николай Ахметджанов, менеджер по проекционному оборудованию Epson, отметил: «Лазерные проекторы составляют все более серьёзную конкуренцию ламповым аналогам, и, соответственно, сп
15.01.2018 ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости

ViewSonic представила проекторы PX747-4K и PX727-4K, пополнившие линейку доступных проекторов ViewSonic для дома. О
28.12.2017 ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD

у цифровых проекторов серии PG. Разработанные для корпоративных и образовательных приложений, новые проекторы с яркостью 5000 и 4000 люмен соответственно позволяют получать яркие изображения да
11.10.2017 «Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ»

«Мегафон» начал продажи портативных кино-проекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ». С 11 октября продукт российского технологического стартапа - компании «МУЛЬТиКУБИК» представлен на полках в 120 салонах сотовой с
19.09.2017 Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017

ости. Продемонстрировать презентацию, фотографии или видео — для этого отлично подойдут современные проекторы. А распечатать фото или рабочие документы можно на новейших принтерах и МФУ. На про
28.04.2017 Acer представила два проектора и монитор с поддержкой формата 4K

Acer объявила о выпуске новых устройств с поддержкой формата 4K, в числе которых проекторы H7850 и V7850 для домашних кинотеатров, а также профессиональный монитор для работы
20.02.2017 Panasonic выбрала PTС ThingWorx для мониторинга работы проекторов высокой яркости

я PTC объявила о том, что глобальная производственная корпорация Panasonic сделала выбор в пользу платформы интернета вещей ThingWorx от PTC для проведения удаленного мониторинга и обслуживания своих проекторов высокой яркости в 19 странах мира. В результате Panasonic повысил качество обслуживания своих клиентов, сообщили CNews в PTC. Соблюдать условия соглашений о гарантированном уровне се

Публикаций - 1208, упоминаний - 1920

Проектор и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 908 154
Sony 6739 110
Acer Group - Acer Inc 2776 101
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 99
Samsung Electronics 11064 85
Toshiba Corporation 2980 64
LG Electronics 3735 62
Intel Corporation 12811 59
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 58
Microsoft Corporation 25775 54
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 53
ViewSonic 325 50
InFocus 70 49
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 43
TI - Texas Instruments Incorporated 848 42
Apple Inc 13154 40
HP Inc. 5883 35
Philips 2099 35
Nvidia Corp 4002 35
Hitachi - Хитачи 1501 33
Canon 1439 32
Sharp Corporation 1062 28
Crestron 102 28
Optoma 31 27
Lenovo Group 2446 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 24
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 24
JVC Kenwood 422 23
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 22
Barco NV - Barco Display Systems 57 21
HP - Hewlett-Packard 3662 20
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 20
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 20
Polymedia - Полимедиа 158 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Fujitsu 2105 16
Extron Electronics 63 16
Dell EMC 5180 15
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 41
Эра HD - Эра ХД 54 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Композит 99 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Россети Ленэнерго 1699 11
Русский Стиль 45 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Carl Zeiss AG 307 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Белый Ветер 365 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Walt Disney Company 647 5
Yamaha - Ямаха 110 5
Формоза Альтаир НПКЦ 14 4
101Hotels.com 456 4
Газпром ПАО 1493 4
Связной ГК 1401 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 4
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
BMW Group 482 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
Верный - торговая сеть 326 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 4
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
Bryan Norris Associates 14 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
Союз кинематографистов России 11 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
HD DVD Promotion Group 10 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 327
Контрастность 3042 292
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 260
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 258
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 252
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 250
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 225
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 213
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 212
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 199
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 180
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 168
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 165
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 164
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 161
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 161
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 157
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 155
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 150
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 146
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 145
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 143
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 138
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 129
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 128
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 126
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 126
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 122
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 120
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 118
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 116
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 114
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 106
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 181 104
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 103
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 99
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 94
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 90
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 88
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 87
Microsoft Windows 2000 8678 131
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 109
Google Android 15243 64
Microsoft Windows 16882 54
Apple iOS 8583 33
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 26
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 23
Microsoft Office 4170 22
Google YouTube - Видеохостинг 3002 21
Apple iPad 4011 20
Acer - серия проекторов 38 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
Sanyo PLC - Sanyo PLV - Sanyo LP - Sanyo Z4 - серия проекторов 26 20
Seiko Epson EH - серия проекторов 20 19
Panasonic PT - серия проекторов 22 18
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 18
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 17
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 10 1938 15
Apple iPod 1553 15
Dolby Vision 282 15
SMART Technologies - Smart Board 54 15
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 14
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 12
Microsoft Windows 7 2007 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 12
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 12
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 12
Microsoft Windows BitLocker 942 11
Sony Bravia 251 11
Наумов Максим 100 33
Ширшов Павел 76 24
Князева Мария 16 12
Кравченко Дмитрий 42 11
Путин Владимир 3454 8
Новикова Елена 105 6
Фролов Александр 40 6
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Ахметджанов Николай 7 5
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 5
Сергеев Иван 74 5
Kaiser Gerd - Кайзер Герд 4 4
Шадаев Максут 1210 4
Кирьянова Александра 169 4
Буховцев Михаил 9 4
Беляева Татьяна 29 4
Голубев Кирилл 3 3
van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 3
Мишустин Михаил 787 3
Макаров Валентин 251 3
Соловьева Мария 7 3
Walter Thomas - Уолтер Томас 4 3
Самойлов Роман 15 3
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Мякишева Марина 84 3
Шуняев Сергей 25 3
Эшкинд Борис 4 3
Речменский Игорь 21 3
Уколов Михаил 13 3
Степанишин Вадим 9 3
Бондаренко Алексей 47 2
Халутин Андрей 4 2
Салтрукович Андрей 2 2
Артемов Сергей 18 2
Артамонов Вадим 3 2
Афанасьев Олег 48 2
Панасевич Екатерина 2 2
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 2
Thomas Linda - Томас Линда 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 166166 551
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 148
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 124
Европа 24963 105
Япония 13807 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 45
Германия - Федеративная Республика 13221 44
Китай - Тайвань 4245 28
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 20
Азия - Азиатский регион 5920 19
Европа Восточная 3138 19
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Казахстан - Республика 6047 16
Южная Корея - Республика 7051 16
Германия - Берлин 732 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 14
Украина 7928 14
Канада 5081 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Африка - Африканский регион 3640 12
Россия - СФО - Новосибирск 4875 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
США - Калифорния 4829 11
Япония - Токио 1020 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Америка - Американский регион 2206 10
Ближний Восток 3154 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 9
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 9
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Нидерланды - Амстердам 630 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 206
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 164
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 107
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 98
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 74
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 67
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 56
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Ergonomics - Эргономика 1755 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 31
Английский язык 7030 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 30
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 26
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 22
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 20
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 16
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
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RRC Education - Учебный центр 8 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 2
Bauhaus - Staatliche Hochschule für Bau und Gestaltung - Баухаус - Государственная высшая школа строительства и формообразования 4 2
Universidade de São Paulo - Federal University of São Paulo - Университет Сан-Паулу 5 2
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
КемГУ - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 6 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
СГМКСиП - Сибирский государственный межрегиональный колледж строительства и предпринимательства 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
Тверской колледж имени А.Н. Коняева ГБПОУ 3 1
МЧС РФ - СПб ПСК ГБПОУ - Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей - Пожарно-спасательный колледж 1 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
Польская академия наук - Polska Akademia Nauk - Polish academy of sciences 1 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
БГУ имени Доржи Банзарова - Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 2 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 4 1
Otto von Guericke University Magdeburg - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Университет Отто фон Герике в Магдебурге 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 20
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 12
CeBIT 614 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
ISE - Integrated Systems Europe 51 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
CNews AWARDS - награда 571 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
InAVation Awards 6 3
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
Red Dot Design Award 57 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Связь-Экспокомм 276 2
Фотофорум 48 2
День знаний - 1 сентября 42 2
Electrolux Design Lab 6 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Телеком Интенсив 3 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Photokina 60 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
ProIntegration Awards 5 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Dell Solutions Forum 4 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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