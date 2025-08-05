Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device

Новинка 2025 года: смартфон 8849 Tank 4 PRO с проектором и AMOLED-экраном ь и насыщенные цвета. Даже под прямыми солнечными лучами изображение остается ярким и читаемым. Это делает устройство удобным для игр, видео и навигации. Новинка 2025 года: смартфон 8849 Tank 4 PRO с проектором и AMOLED-экраном Камеры: четыре модуля на все случаи Основная камера оснащена сенсором Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и поддержкой PDAF-автофокуса. Для съемки в темноте используется

diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России получили решения для качественной визуализации как в домашних условиях, так и в офисе, в частности, проекторы с поддержкой 4К и возможностью беспроводного подключения. По итогам прошлого года п

Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn используется мощная лампа мощностью 220Вт, обеспечивающая комфортную пиковую яркость до 5000 Лм. Ресурс лампы — до 15 тыс. ч в суперэкономичном режиме. Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn За счет высокой яркости плотные шторы оказываются ни к чему, ведь даже днем изображение на проецируемой поверхности сохранит максимум глубины цвета и высокий контраст с

Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов производителей телевизионной и бытовой техники, представляет пользователям из России новые лазерные проекторы из линейки Laser Cinema. Модели PL2SE и PX3SE-PRO сочетают в себе компактность и мо

Новые проекторы Wanbo на российском рынке Компания diHouse объявляет о поступлении новых устройств Wanbo: к заказу доступны портативные проекторы Wanbo DaVinci 1 и Wanbo Eva. Об этом CNews сообщили представители diHouse. По прогн

Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки л Труда» в Якутске. Напомним, кинопроектор «Экстра Синема» создан в том числе для импортозамещения. Проекторы компании в пять раз дешевле зарубежных аналогов. Оборудование представляет собой по

Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке вый бренд проекторов – Yaber, который предлагает пользователям три новых модели – L1, Pro U6 и K2s. Проекторы Yaber работают на базе ОС Android и поддерживают протокол связи Wi-Fi 6, что обеспе

XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представляет на российском рынке новый проектор XGIMI Horizon Ultra с разрешением

Россияне обманули санкции. Найдена хитрая замена онлайн- и офлайн-кинотеатрам Китай и параллельный импорт – в помощь В Fplus уверены, что наибольший рост спроса испытали на себе проекторы начального ценового сегмента. Представители холдинга рассказали изданию, что в Росс

diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo зводителя Wanbo на российский рынок. Наряду с уже представленными моделями теперь доступны новинки: проекторы Wanbo T6 R Max и Wanbo T4, а также широкий выбор кейсов для хранения и транспортиро

DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo ели diHouse. Китайская компания Wanbo занимается производством LCD-проекторов с 2016 г. Портативные проекторы можно использовать для организации домашнего кинотеатра, просмотра фотографий и вид

JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с ку проекторов для персональных кинотеатров. В нее вошли три модели с лазерным источником света: это проекторы с пропускной способностью 48 ГБ/с, способные принимать видеосигнал 8K частотой 60 к

LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST LG Electronics (LG) вывела на рынок России яркие лазерныe проекторы LG Probeam BU60PST и LG BF60PST для бизнеса, обеспечивающие яркое изображение диаго

Epson анонсировала серию универсальных компактных лазерных проекторов высокой яркости решением WUXGA, поддержкой 4K enhancement и HDR, и набором функций для простой и удобной установки. Проекторы серии EB-PU1000 совместимы как с существующими моторизованными объективами Epson, т

«Мультикубик» выпустил LTE-проектор «Мультикубик» представил LTE-проектор. Компания уже заработала первый миллион долларов на 2000 предзаказах, деньги инв

Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото ок — беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p и яркостью 3000 люмен, а также лазерные проекторы с яркостью 3100 люмен. Кроме того, анонсированы три новых монитора Acer для корпора

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM ы срабатывания пульта управления, который нужно направлять четко на проектор. LG PF50KS Портативные проекторы выпускает также известный производитель аудио- и видеотехники LG. И, в отличие от б

Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP Acer представила обновленные проекторы для дома и офиса — X118HP, X128HP и X138WHP. Основное отличие новой версии — максим

Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов Мини-проекторы условно делятся на две категории – портативные (мобильные) модели и карманные пр

Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM п действия которых основан на расщеплении пучка света на 3 составляющие и его фокусировке с помощью проекционной линзы. Такой проектор отличается высокой контрастностью, небольшим весом, надежн

Acer представила серию беспроводных проекторов X1 и ColorSafe II, которые обеспечивают четкое изображение с яркими цветами. Обладая доступной ценой, проекторы Acer X1 обеспечивают кристально чистое и яркое изображение при проведении презентац

Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями совокупная стоимость владения делает их подходящих вариантом для офисов и учебных аудиторий. Новые проекторы имеют отличные оптические характеристики, за счет чего проецируемое изображение пол

Новые проекторы LG - яркие и домашние На российский рынок выходят новые лазерные проекторы LG серии CineBeam. Представлено две новые модели: ультракороткофокусный LG HF85LSR

Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM Если отбросить инсталляционные и офисные проекторы, первые из которых имеют крупные габариты и внушительный ценник, а вторые чаще всег

Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей ы уверены, что профессиональные консультанты нашего нового партнера помогут популяризировать продукт, что позволит нам и дальше укреплять свои позиции в качестве лидирующего производителя портативных проекторов», – сказала директор по работе с ключевыми клиентами компании «Мультикубик» Янина Урбантайте.

Как выбрать проектор для домашнего кинотеатра: советы ZOOM Какой проектор выбрать: виды устройств Домашние проекторы бывают разные, но мы не только назовем основные их виды, но и приведем по примеру д

Acer представила линейку проекторов для любителей футбола. Цены Acer представила проекторы GM512, BS-312 и X1223H для фанатов футбола. Новинки дают возможность смотреть матчи

Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач oh расширила линейку продукции для бизнеса. Новые ультракороткофокусные, компактные и универсальные проекторы способны решить практически любые офисные задачи, связанные с наглядным представлен

Ricoh расширил линейку проекторов окусных, компактных и универсальных проекторов, представленных на российском рынке. Короткофокусные проекторы PJ X3351/WX3351 и PJ X4241/WX4241 разработаны для установки в переговорных комнатах

Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены для работы в офисах, P1150 и P1250, а также премиальный UHD-проектор для домашних кинотеатров M550. Проекторы P1150 и P1250 подходят для демонстрации презентаций даже в хорошо освещенных помеще

Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены авляет 20 000 часов в обычном режиме и 30 000 часов — при работе в режиме ECO. Для экономии энергии в отсутствие видеосигнала проектор самостоятельно отключается, причём в отличие от обычных ламповых проекторов включение и выключение происходят практически мгновенно. Видеосигнал Acer C200 получает через разъём HDMI с поддержкой MHL, что позволяет напрямую передавать на проектор изображение

Проекторы Ricoh показывают картинку размером с киноэкран На выставке Integrated Systems Europe 2018 компания Ricoh показала универсальные проекторы для организации презентаций PJ X5770/WX5770 и PJ X5580/PJ WU5570. Диагональ проекци

Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач ов бесперебойной работы без ухудшения качества изображения. Короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы Ricoh подходят для эффективного использования даже в очень ограниченном рабочем про

Epson представила новые лазерные проекторы начального уровня и сдвиг линз.Николай Ахметджанов, менеджер по проекционному оборудованию Epson, отметил: «Лазерные проекторы составляют все более серьёзную конкуренцию ламповым аналогам, и, соответственно, сп

ViewSonic представила серию доступных 4K UHD проекторов высокой четкости ViewSonic представила проекторы PX747-4K и PX727-4K, пополнившие линейку доступных проекторов ViewSonic для дома. О

ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD у цифровых проекторов серии PG. Разработанные для корпоративных и образовательных приложений, новые проекторы с яркостью 5000 и 4000 люмен соответственно позволяют получать яркие изображения да

«Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ» «Мегафон» начал продажи портативных кино-проекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ». С 11 октября продукт российского технологического стартапа - компании «МУЛЬТиКУБИК» представлен на полках в 120 салонах сотовой с

Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017 ости. Продемонстрировать презентацию, фотографии или видео — для этого отлично подойдут современные проекторы. А распечатать фото или рабочие документы можно на новейших принтерах и МФУ. На про

Acer представила два проектора и монитор с поддержкой формата 4K Acer объявила о выпуске новых устройств с поддержкой формата 4K, в числе которых проекторы H7850 и V7850 для домашних кинотеатров, а также профессиональный монитор для работы