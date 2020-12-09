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«Мультикубик» выпустил LTE-проектор

Техника
, Текст: Владимир Бахур

«Мультикубик» представил LTE-проектор. Компания уже заработала первый миллион долларов на 2000 предзаказах, деньги инвестируют в развитие продукта. С этим релизом стартует новая история для мини-проекторов в мире: «ТВ-Кубик» стал в пять раз ярче, оснащен 4G/LTE, может погружать в виртуальную реальность и хранить до 256 Гб контента без дополнительных устройств. Новинка выходит в продажу в России 7 января, уже сейчас можно оформить предзаказ.

Инновационный «ТВ-Кубик» разрабатывался более трех лет. Теперь он может стать альтернативой или заменить телевизор и любые экраны, Wi-Fi, VR-очки, игровые приставки. Новая яркость позволяет смотреть контент с «ТВ-Кубика» даже днем. В первой половине 2021 года после обновлений программного обеспечения станут доступны умная система рекомендации контента, голосовой ассистент и видеозвонки на всю стену.

Как отметили в компании, благодаря расширенной памяти и подключению к LTE, проектор дает пользователю еще больше возможностей для просмотра контента. «ТВ-Кубик» включает в себя более 50 приложений партнеров, таких как Мегафон.ТВ, ivi, Netflix, Disney (USA) и других.

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Получая множество отзывов пользователей со всего мира, разработчики сопровождают обладателей «ТВ-Кубика» на протяжении всего клиентского опыта. Сейчас LTE-проектор уже гораздо больше, чем любимые фильмы и сериалы. Как и раньше, с «ТВ-Кубиком» можно слушать радио, делать уроки, безопасно для зрения смотреть мультфильмы. Обладатели нового «ТВ-Кубика» смогут просматривать контент в режиме онлайн без Wi-Fi и получат доступ в мир новых впечатлений в VR-играх.

«Мы не делаем улучшенные варианты мини-проекторов, их сотни на рынке, наша команда создает новые пользовательские сценарии, - отметил Павел Журавлев, соучредитель и генеральный директор компании «Мультикубик». - Времена, когда семьи были привязаны к телевизору - в прошлом. Люди хотят иметь возможность смотреть контент без ограничений. За 3 года мы продали более 70 000 Кубиков и получили тысячи положительных отзывов. Сейчас - поворотный момент в жизни продукта, из гаджета для развлечений он трансформируется в полезное решение для всей семьи. Новый «ТВ-Кубик» и его последующие обновления потенциально могут забрать на себя несколько важных функций любых экранов, смартфонов, игровых консолей. Это подарит пользователю незабываемый опыт взаимодействия с технологией будущего уже сейчас, в 2020 году. В новинку уже на этапе предзаказа поверили тысячи клиентов. В неё верим мы и наши инвесторы».

На развитие продуктовой линейки за прошедшие 4 года компания привлекла более десяти миллионов долларов от Фонда развития интернет-инициатив, Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций, Дальневосточного фонда высоких технологий и американского инвестора SOSV. Также в октябре 2020 года Cinemood получил кредитную линию в пять миллионов долларов от компании GamesBoost42 по схеме инновационного факторинга будущих продаж.

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