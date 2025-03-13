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Дальневосточный фонд высоких технологий


13.03.2025 Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков 1
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 2
09.12.2020 «Мультикубик» выпустил LTE-проектор 1
27.11.2020 Сахалинский робот спрогнозировал популяцию амурских тигров к 2025 году 1
12.08.2020 Лучшие технологические проекты со всей России получат до 500 млн рублей на внедрение разработок на Дальнем Востоке 2
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 2
18.02.2020 Российский стартап Cinemood начал продажи VR-проектора 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 3
12.09.2018 ДФВТ инвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 миллионов рублей 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Дальневосточный фонд высоких технологий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Визитек - Visitech 13 3
Cinemood - МультиКубик 30 2
Promobot - Промобот 139 1
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 2 1
Google LLC 11859 1
Intel Corporation 12235 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 136 1
Softline - Софтлайн 2874 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
К2Тех 142 1
РВК - Российская венчурная компания 550 2
Orbita Capital Partners 1 1
Газпромнефть Мессояха - Мессояханефтегаз 1 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Роснефть НК - нефтяная компания 516 1
Газпром нефть 626 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 387 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Walt Disney Company 624 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Росатом - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 1
Газпром ПАО 1348 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Парус - Индустриальный парк 1 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 70 1
Glencore International 4 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 3
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 2
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 50 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 2 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13956 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51379 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 3
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1142 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4797 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5369 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7679 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17170 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12278 2
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 42 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12608 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8352 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 78 1
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ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 135 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5824 1
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Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 269 1
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9404 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13888 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Освещение - яркость источника света 684 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9693 1
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МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
Cinemood ДиаКубик 3 1
Titan Engine Start 1 1
Cinemood ТВ Кубик - Kubik TV 1 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
Моторика - Motorica Manifesto 1 1
Cinemood VR 1 1
Softline - Визитек - Visitech V-Track 1 1
Cinemood Кинокубик 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1089 1
Саркисов Руслан 7 4
Путин Владимир 3203 3
Миланов Рустам 3 2
Корчевский Александр 2 1
Чекунков Алексей 3 1
Ворожейкин Владимир 2 1
Трутнев Юрий 13 1
Чубайс Анатолий 212 1
Повалко Александр 36 1
Кузнецов Евгений 52 1
Буховцев Михаил 9 1
Журавлев Павел 3 1
Кивокурцев Олег 92 1
Прыгунков Александр 2 1
Кулешов Денис 16 1
Тихонов Алексей 15 1
Лебедев Михаил 53 1
Биктимиров Артур 2 1
Матвиенко Юрий 3 1
Филипенко Юрий 1 1
Давыдов Альгис 1 1
Чех Илья 8 1
Макаров Игорь 10 1
Махлин Дмитрий 99 1
Сосин Сергей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146118 11
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 1
Нидерланды 3537 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1493 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Куршская коса 14 1
Сатурн - Гиперион (спутник) 10 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11028 2
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ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 25 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 2
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика 36 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 191 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4930 1
Английский язык 6683 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6771 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7555 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1097 1
Аудит - аудиторский услуги 2715 1
Wikipedia - Википедия 519 1
РИА Новости 925 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1908 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 171 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
РАН - Российская академия наук 1893 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 342 1
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 2 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Минвостокразвития РФ GoEast 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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