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Дальневосточный фонд высоких технологий
Дальневосточный фонд высоких технологий и организации, системы, технологии, персоны:
|Саркисов Руслан 7 4
|Путин Владимир 3203 3
|Миланов Рустам 3 2
|Корчевский Александр 2 1
|Чекунков Алексей 3 1
|Ворожейкин Владимир 2 1
|Трутнев Юрий 13 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Повалко Александр 36 1
|Кузнецов Евгений 52 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Журавлев Павел 3 1
|Кивокурцев Олег 92 1
|Прыгунков Александр 2 1
|Кулешов Денис 16 1
|Тихонов Алексей 15 1
|Лебедев Михаил 53 1
|Биктимиров Артур 2 1
|Матвиенко Юрий 3 1
|Филипенко Юрий 1 1
|Давыдов Альгис 1 1
|Чех Илья 8 1
|Макаров Игорь 10 1
|Махлин Дмитрий 99 1
|Сосин Сергей 9 1
|Wikipedia - Википедия 519 1
|РИА Новости 925 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1908 1
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