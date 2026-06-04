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Трутнев Юрий

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников 1
03.09.2025 Креативный бизнес на Дальнем Востоке получит доступ к цифровым инструментам для инвестиций 1
19.04.2025 Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства 1
03.09.2020 Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф 1
31.07.2020 «ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока 1
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
10.02.2012 Российские ученые "вскрыли" очередную тайну Антарктики 1
08.04.2009 Щеголев зарабатывает больше Медведева и Путина, но снимает квартиру 1
27.02.2009 В акватории Белого моря будет запрещена охота на гренландского тюленя 1
04.12.2008 На реализацию проектов по ликвидации горячих экологических точек требуется 30 млрд. руб. 1
26.11.2008 Россия предлагает ЮАР построить энергетические станции на территории республики 1
26.10.2007 Борьба за Арктику будет продолжена 1
20.06.2007 Попутный газ в России начинают беречь 1
10.03.2005 Правительство одобрило льготы для технопарков 1
17.02.2005 Космический мониторинг выявил незаконные рубки леса в России 1
17.02.2005 Космический мониторинг выявил незаконные рубки леса в России 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Трутнев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10511 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 1
Цифровые активы 163 1
Softline - Визитек - Visitech 19 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 3
Subaru - Субару Мотор 52 1
Glencore International 4 1
101Hotels.com 456 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Газпром ПАО 1457 1
Русагро Группа Компаний 360 1
Роснефть НК - нефтяная компания 551 1
ПСБ - Промсвязьбанк 950 1
Газпром нефть 697 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 75 1
Газпромнефть Мессояха - Мессояханефтегаз 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 6
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 510 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 14 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 243 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 224 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 28 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7347 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9730 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1209 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11613 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1609 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6634 1
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Геология - Ледник - Glacier 217 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3903 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1226 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
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