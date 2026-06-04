Индексная книга (каталог) CNews*
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Трутнев Юрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Трутнев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10511 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 1
|Цифровые активы 163 1
|Softline - Визитек - Visitech 19 1
|Путин Владимир 3438 4
|Берман Кирилл 4 2
|Шматко Сергей 12 1
|Басаргин Виктор 9 1
|Лукин Валерий 5 1
|Кузнецов Владислав 5 1
|Чачин Михаил 9 1
|Егоркин Игорь 6 1
|Фотин Георгий 1 1
|Мямлина Ольга 2 1
|Рейман Леонид 1064 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Греф Герман 480 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Орешкин Максим 34 1
|Фролов Александр 40 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Григоренко Дмитрий 234 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Левитин Игорь 35 1
|Миланов Рустам 4 1
|Щеголева Римма 11 1
|Сытин Дмитрий 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.