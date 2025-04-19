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Кузнецов Владислав



19.04.2025 Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства 1
05.09.2024 Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету 1
16.07.2024 «Школу 21» открыли в Анадыре 1
16.06.2017 Konica Minolta Business Solutions Russia подвела итоги 2016 финансового года 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кузнецов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 1
Konica Minolta 406 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 936 1
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 460 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
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EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 298 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 282 1
C/C++ - Язык программирования 783 1
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Минцифры РФ - Синергия Арктики 5 1
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Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
Школа цифровых технологий 11 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 53 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
CeBIT 612 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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