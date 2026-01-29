Разделы

РЖД ТЖД Тихоокеанская железная дорога


СОБЫТИЯ

29.01.2026 «МегаФон» построил частную LTE-сеть протяженностью более 530 км 1
05.09.2024 Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету 1
30.01.2024 «МегаФон» улучшил связь для вахтовиков на Эльгинском месторождении 1
18.01.2024 «МегаФон» развернул 4G на территории порта Эльга 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

РЖД ТЖД и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10041 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 2
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 84 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 2
ЭльгаУголь УК 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12989 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 673 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3318 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9421 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6183 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 82 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 1
Минцифры РФ - Синергия Арктики 6 1
Исаев Александр 34 2
Базыль Артем 10 2
Кузнецов Владислав 4 1
Сергеев Виктор 3 1
Николаев Айсен 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1096 3
Тихий океан - Охотское море 76 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Эльгинское угольное месторождение 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 830 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 515 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1004 1
Россия - ДФО - Чукотка - Билибино 20 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
