28.11.2025 7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики» 1
05.09.2024 Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету 1
09.02.2024 Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет 1
04.09.2023 «Ростелеком» в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии 1
25.11.2022 Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии 3
11.10.2022 Якутия начинает реализацию масштабного проекта по цифровизации Арктики 2

