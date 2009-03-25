Получите все материалы CNews по ключевому слову
|25.03.2009
|
«Арктел» предоставил услуги связи «ЮниКредит Банку»
Телекоммуникационная компания «Арктел» сообщила о завершении работ по обеспечению услугами связи офиса «ЮниКредит Банка», на
|03.12.2008
|
«Арктел» обеспечил связью EMG и «ГФК-Русь»
Телекоммуникационная компания «Арктел», входящая в группу компаний Rosweb, завершила комплексные проекты по телефонизации, обеспечению доступа в интернет и оснащению телекоммуникационным оборудованием офисов промо-маркетинго
|24.10.2008
|
«Арктел» выделит 180 номеров для Администрации г. Кирова
Телекоммуникационная компания «Арктел» выиграла тендер по подключению цифровой АТС Starex CS1000 Администрации г. Кирова к м
|22.07.2008
|
Eset NOD32 обеспечил безопасную работу связистов «Арктел»
го ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о том, что в операторе дальней связи «Арктел» завершено внедрение антивирусного решения Eset NOD32 для защиты рабочих станций сотру
|19.06.2008
|
Андрей Варфоломеев назначен генеральным директором «Арктела»
Генеральным директором компании "Арктел" назначен Андрей Варфоломеев, сообщает РБК. Ранее Андрей Варфоломеев занимал должность
|28.05.2008
|
«Арктел» поглощен «Росвебом»
Оператор «Арктел» вошел в состав телекоммуникационного холдинга «Росвеб», в обеих компаниях это официал
|28.05.2008
|
«Арктел» вошел в «Холдинговую компанию «Росвеб Телеком»
Альтернативный оператор связи "Арктел" вошел в ОАО "Холдинговая компания "Росвеб Телеком" (торговая марка Rosweb), сообщает
|08.04.2008
|
«Арктел – Инвест» разместит облигации на 1 млрд руб
14 апреля «Арктел – Инвест» (дочерняя компания «Арктел») начнет размещение процентных документарн
|28.02.2008
|
«Арктел» стал национальным оператором междугородной и международной связи
бонентов (пользователей) к услугам междугородной и международной телефонной связи, оказываемым ОАО "Арктел"». В соответствии с Приказом для предоставления услуг междугородной (МГ) связи «Арк
|12.02.2008
|
Объём продаж петербургского филиала «Арктел» вырос на 40%
Объем продаж петербургского филиала телекоммуникационного оператора «Арктел» в Санкт-Петербурге в 2007 году составил $4,75 млн., что на 40% больше, чем в 2006 году. Доля филиала в общем объёме продаж «Арктел» составила 6%. Объем продаж услуг, предоставляе
|28.01.2008
|
«Арктел» подвел предварительные итоги 2007 г.
Группа компаний «Арктел» подвела предварительные итоги деятельности в 2007 г. Объем продаж составил $80,83 млн
|18.01.2008
|
«Арктел-Инвест» выплатил третий купонный доход по облигациям
18 января 2008 г. ООО «Арктел-Инвест», дочернее предприятие компании «Арктел» - выплатило третий купонный дох
|15.01.2008
|
«Арктел» стал зоновым оператором в Москве
В соответствии с условиями лицензии №39849, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, компания «Арктел» начала оказание услуг фиксированной зоновой телефонной связи в Москве. Разрешение Россвязьохранкультуры на эксплуатацию сети зоновой связи «Арктел» в Москве было получено 28 дека
|29.11.2007
|
«Арктел» обеспечил услугами связи «ПроКоммерцБанк»
Телекоммуникационная компания «Арктел» завершила работы по обеспечению услугами телефонии и высокоскоростного доступа к сети
|27.11.2007
|
Абонентская база корпоративных клиентов «Арктел» выросла на 15%
За 9 месяцев 2007 года общая абонентская база корпоративных клиентов компании «Арктел» увеличилась на 15% и теперь насчитывает 16 500 компаний. В декабре 2006 г. этот показатель составлял 14 тыс. компаний. «Это хороший прирост, учитывая, что приоритетом «Арктел» в
|23.11.2007
|
«Арктел» подключит Самарскую Губернскую Думу к высокоскоростному интернету
шемся в октябре, стали сроки и гарантии качества предоставляемых услуг, - говорит директор филиала «Арктел» в Самаре и руководитель макрорегиона «Поволжье» Никита Синяев. - «Арктел» разр
|13.11.2007
|
«Арктелу» выделено 2 тыс. номеров в Нижнем Новгороде
Федеральное агентство связи выделило компании «Арктел» 2 тыс. телефонных номеров в коде 831 для предоставления услуг связи в Нижнем Новгороде. В ближайшее время «Арктел» планирует начать подключение к своей сети корпоративных клиенто
|08.11.2007
|
Назначен директор филиала «Арктела» в Нижнем Новгороде
«Арктел» объявил о назначении Александра Лоскутова директором филиала компании в Нижнем Новгороде. Ранее он работал директором Нижегородского филиала «ВолгаТелекома». Александр Лоскутов родился
|24.10.2007
|
В «Арктеле» назначен директор филиала в Москве и ЦФО
Телекоммуникационная компания «Арктел» объявила о назначении Игоря Клочко директором филиала в Москве и Центральном федераль
|23.10.2007
|
«Арктел» обеспечил услугами связи «БНП Париба»
Телекоммуникационная компания «Арктел» завершила работы по обеспечению услугами телефонии и доступа к сети интернет структур
|08.10.2007
|
«Арктел» начал продажу слов-номеров
Телекоммуникационная компания «Арктел» начала продажу в Москве буквенных («мнемонических») телефонных номеров под брендом «С
|25.09.2007
|
«Арктел» приобрел 10 тыс. номеров для оказания услуги «Бесплатный вызов»
Телекоммуникационная компания «Арктел» получила разрешение Федерального агентства связи на получение 10 тыс. интеллектуальных номеров в коде 8-800-202-XX-XX для оказания услуги «Бесплатный вызов» («Free Phone»). Услуга «Бесп
|08.06.2007
|
«Арктел» подал заявку на получение кодов дальней связи
Телекоммуникационная компания «Арктел» подала заявку в Мининформсвязи на получение кодов выбора сети в качестве оператора междугородной и международной связи. «Год назад мало кто верил в серьезность наших намерений работать
|30.05.2007
|
Чистая прибыль "Арктела" в 2006 г. снизилась в 57 раз
Чистая прибыль компании «Арктел» в 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в 57 раз отн
|30.05.2007
|
"Арктел" намерен занять 4% рынка дальней связи
Компания «Арктел» намерена занять 4% рынка дальней связи за первые два года работы, сообщает РБК. Как з
|30.05.2007
|
"Классика" развивает сеть "Арктел" в регионах России
федеральной транзитной сети междугородной и международной связи для телекоммуникационной компании «Арктел». Сеть связи «Арктел» охватывает крупные города субъектов России, расположенные
|20.04.2007
|
"Арктел" повременит с подачей заявки на получение кодов дальней связи
Компания «Арктел» переносит на май 2007 г. подачу документов в министерство информационных технологий и
|16.03.2007
|
В руководстве "Арктела" произошло новое назначение
Иван Пальчиков назначен на должность директора по интеграционным проектам филиала компании «Арктел» в Москве и Центральном федеральном округе. Ранее Иван Пальчиков работал в «Комстар &#
|30.01.2007
|
«Арктел» подаст заявку на получение кодов для оказания услуг дальней связи
Компания «Арктел» в марте 2007 г. планирует подать документы в Министерство информационных технологий и связи на получение кодов для оказания услуг дальней связи, сообщили РБК в компании. По словам PR-ме
|30.01.2007
|
«Арктел» подвел итоги 2006 года
«Арктел» подвел предварительные итоги работы в 2006 г. Объем продаж в 2006 г. составил 1450 мл
|06.12.2006
|
"Арктел" завершил сделку по приобретению оператора "Южный Телеком"
Компания «Арктел-Инвест» («дочка» компании «Арктел») приобрела 100% долей в уставном капитале кр
|04.10.2006
|
"Арктел" приобрел волгоградского оператора "Волготелком"
Компания «Арктел» приобрела волгоградского оператора «Волготелком» за $3,9 млн., сообщает РБК. Договор
|28.08.2006
|
"Арктел" построил новый участок ВОЛС в Москве
Компания «Арктел» сообщила о завершении строительства и вводе в эксплуатацию очередного участка собственной волоконно-оптической транспортной сети связи в Москве. Теперь общая протяженность собственной в
|10.08.2006
|
"1С-Рарус" завершил автоматизацию "Арктел"
Компания «1С-Рарус» выполнила проект автоматизации управления и учета в телекоммуникационной компании «Арктел». Информационная система создана на платформе «1С:Предприятие 8.0» и охватывает управленческий, бухгалтерский, оперативный, складской учет, управление персоналом. В рамках проекта осущес
|09.08.2006
|
"Арктел" получила разрешение на эксплуатацию АТС 661
«Арктел» построила опорно-транзитную станцию (ОПТС) монтированной емкостью 10 тыс. номеров, с
|10.05.2006
|
Mail.Ru Agent начал поддерживать VoIP
Интернет-холдинг Mail.Ru и телекоммуникационная компания АРКТЕЛ совместно запустили VoIP-сервис, позволяющий звонить при помощи программы обмена мгнов
|01.12.2005
|
Huawei поcтавил NGN-оборудование "Арктел"
Официально объявлены результаты совместной работы по проектированию сети «Арктел». В сотрудничестве с Huawei Technologies персоналом компании «Арктел» была спро
|20.10.2005
|
Оборот компании "Арктел" продолжает расти
В телекоммуникационной компании «Арктел» подведены итоги третьего квартала. Оборот компании в третьем квартале 2005 года вырос на 99,05% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам директора по продажам и марк
|29.09.2004
|
"Арктел" планирует годовой оборот в 430 млн. руб.
«Арктел» планирует увеличить оборот в 2004 г. в 1,5 раза до 430 млн. руб., сообщил РБК. Об это
|07.06.2004
|
Директор по развитию бизнеса AESP перешел в "Арктел"
На должность директора по развитию бизнеса, маркетингу и рекламе ОАО «Арктел» назначен Юрий Сидоров, ранее работавший директором по развитию бизнеса, маркетингу и
