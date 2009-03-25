Разделы

25.03.2009 «Арктел» предоставил услуги связи «ЮниКредит Банку»

Телекоммуникационная компания «Арктел» сообщила о завершении работ по обеспечению услугами связи офиса «ЮниКредит Банка», на
03.12.2008 «Арктел» обеспечил связью EMG и «ГФК-Русь»

Телекоммуникационная компания «Арктел», входящая в группу компаний Rosweb, завершила комплексные проекты по телефонизации, обеспечению доступа в интернет и оснащению телекоммуникационным оборудованием офисов промо-маркетинго
24.10.2008 «Арктел» выделит 180 номеров для Администрации г. Кирова

Телекоммуникационная компания «Арктел» выиграла тендер по подключению цифровой АТС Starex CS1000 Администрации г. Кирова к м
22.07.2008 Eset NOD32 обеспечил безопасную работу связистов «Арктел»

го ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о том, что в операторе дальней связи «Арктел» завершено внедрение антивирусного решения Eset NOD32 для защиты рабочих станций сотру
19.06.2008 Андрей Варфоломеев назначен генеральным директором «Арктела»

Генеральным директором компании "Арктел" назначен Андрей Варфоломеев, сообщает РБК. Ранее Андрей Варфоломеев занимал должность
28.05.2008 «Арктел» поглощен «Росвебом»

Оператор «Арктел» вошел в состав телекоммуникационного холдинга «Росвеб», в обеих компаниях это официал
28.05.2008 «Арктел» вошел в «Холдинговую компанию «Росвеб Телеком»

Альтернативный оператор связи "Арктел" вошел в ОАО "Холдинговая компания "Росвеб Телеком" (торговая марка Rosweb), сообщает

08.04.2008 «Арктел – Инвест» разместит облигации на 1 млрд руб

14 апреля «Арктел – Инвест» (дочерняя компания «Арктел») начнет размещение процентных документарн
28.02.2008 «Арктел» стал национальным оператором междугородной и международной связи

бонентов (пользователей) к услугам междугородной и международной телефонной связи, оказываемым ОАО "Арктел"». В соответствии с Приказом для предоставления услуг междугородной (МГ) связи «Арк
12.02.2008 Объём продаж петербургского филиала «Арктел» вырос на 40%

Объем продаж петербургского филиала телекоммуникационного оператора «Арктел» в Санкт-Петербурге в 2007 году составил $4,75 млн., что на 40% больше, чем в 2006 году. Доля филиала в общем объёме продаж «Арктел» составила 6%. Объем продаж услуг, предоставляе
28.01.2008 «Арктел» подвел предварительные итоги 2007 г.

Группа компаний «Арктел» подвела предварительные итоги деятельности в 2007 г. Объем продаж составил $80,83 млн
18.01.2008 «Арктел-Инвест» выплатил третий купонный доход по облигациям

18 января 2008 г. ООО «Арктел-Инвест», дочернее предприятие компании «Арктел» - выплатило третий купонный дох
15.01.2008 «Арктел» стал зоновым оператором в Москве

В соответствии с условиями лицензии №39849, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, компания «Арктел» начала оказание услуг фиксированной зоновой телефонной связи в Москве. Разрешение Россвязьохранкультуры на эксплуатацию сети зоновой связи «Арктел» в Москве было получено 28 дека
29.11.2007 «Арктел» обеспечил услугами связи «ПроКоммерцБанк»

Телекоммуникационная компания «Арктел» завершила работы по обеспечению услугами телефонии и высокоскоростного доступа к сети
27.11.2007 Абонентская база корпоративных клиентов «Арктел» выросла на 15%

За 9 месяцев 2007 года общая абонентская база корпоративных клиентов компании «Арктел» увеличилась на 15% и теперь насчитывает 16 500 компаний. В декабре 2006 г. этот показатель составлял 14 тыс. компаний. «Это хороший прирост, учитывая, что приоритетом «Арктел» в

23.11.2007 «Арктел» подключит Самарскую Губернскую Думу к высокоскоростному интернету

шемся в октябре, стали сроки и гарантии качества предоставляемых услуг, - говорит директор филиала «Арктел» в Самаре и руководитель макрорегиона «Поволжье» Никита Синяев. - «Арктел» разр
13.11.2007 «Арктелу» выделено 2 тыс. номеров в Нижнем Новгороде

Федеральное агентство связи выделило компании «Арктел» 2 тыс. телефонных номеров в коде 831 для предоставления услуг связи в Нижнем Новгороде. В ближайшее время «Арктел» планирует начать подключение к своей сети корпоративных клиенто
08.11.2007 Назначен директор филиала «Арктела» в Нижнем Новгороде

«Арктел» объявил о назначении Александра Лоскутова директором филиала компании в Нижнем Новгороде. Ранее он работал директором Нижегородского филиала «ВолгаТелекома». Александр Лоскутов родился

24.10.2007 В «Арктеле» назначен директор филиала в Москве и ЦФО

Телекоммуникационная компания «Арктел» объявила о назначении Игоря Клочко директором филиала в Москве и Центральном федераль
23.10.2007 «Арктел» обеспечил услугами связи «БНП Париба»

Телекоммуникационная компания «Арктел» завершила работы по обеспечению услугами телефонии и доступа к сети интернет структур
08.10.2007 «Арктел» начал продажу слов-номеров

Телекоммуникационная компания «Арктел» начала продажу в Москве буквенных («мнемонических») телефонных номеров под брендом «С
25.09.2007 «Арктел» приобрел 10 тыс. номеров для оказания услуги «Бесплатный вызов»

Телекоммуникационная компания «Арктел» получила разрешение Федерального агентства связи на получение 10 тыс. интеллектуальных номеров в коде 8-800-202-XX-XX для оказания услуги «Бесплатный вызов» («Free Phone»). Услуга «Бесп
08.06.2007 «Арктел» подал заявку на получение кодов дальней связи

Телекоммуникационная компания «Арктел» подала заявку в Мининформсвязи на получение кодов выбора сети в качестве оператора междугородной и международной связи. «Год назад мало кто верил в серьезность наших намерений работать

30.05.2007 Чистая прибыль "Арктела" в 2006 г. снизилась в 57 раз

Чистая прибыль компании «Арктел» в 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в 57 раз отн
30.05.2007 "Арктел" намерен занять 4% рынка дальней связи

Компания «Арктел» намерена занять 4% рынка дальней связи за первые два года работы, сообщает РБК. Как з
30.05.2007 "Классика" развивает сеть "Арктел" в регионах России

федеральной транзитной сети междугородной и международной связи для телекоммуникационной компании «Арктел». Сеть связи «Арктел» охватывает крупные города субъектов России, расположенные
20.04.2007 "Арктел" повременит с подачей заявки на получение кодов дальней связи

Компания «Арктел» переносит на май 2007 г. подачу документов в министерство информационных технологий и
16.03.2007 В руководстве "Арктела" произошло новое назначение

Иван Пальчиков назначен на должность директора по интеграционным проектам филиала компании «Арктел» в Москве и Центральном федеральном округе. Ранее Иван Пальчиков работал в «Комстар &#
30.01.2007 «Арктел» подаст заявку на получение кодов для оказания услуг дальней связи

Компания «Арктел» в марте 2007 г. планирует подать документы в Министерство информационных технологий и связи на получение кодов для оказания услуг дальней связи, сообщили РБК в компании. По словам PR-ме
30.01.2007 «Арктел» подвел итоги 2006 года

«Арктел» подвел предварительные итоги работы в 2006 г. Объем продаж в 2006 г. составил 1450 мл
06.12.2006 "Арктел" завершил сделку по приобретению оператора "Южный Телеком"

Компания «Арктел-Инвест» («дочка» компании «Арктел») приобрела 100% долей в уставном капитале кр
04.10.2006 "Арктел" приобрел волгоградского оператора "Волготелком"

Компания «Арктел» приобрела волгоградского оператора «Волготелком» за $3,9 млн., сообщает РБК. Договор

28.08.2006 "Арктел" построил новый участок ВОЛС в Москве

Компания «Арктел» сообщила о завершении строительства и вводе в эксплуатацию очередного участка собственной волоконно-оптической транспортной сети связи в Москве. Теперь общая протяженность собственной в
10.08.2006 "1С-Рарус" завершил автоматизацию "Арктел"

Компания «1С-Рарус» выполнила проект автоматизации управления и учета в телекоммуникационной компании «Арктел». Информационная система создана на платформе «1С:Предприятие 8.0» и охватывает управленческий, бухгалтерский, оперативный, складской учет, управление персоналом. В рамках проекта осущес
09.08.2006 "Арктел" получила разрешение на эксплуатацию АТС 661

«Арктел» построила опорно-транзитную станцию (ОПТС) монтированной емкостью 10 тыс. номеров, с

10.05.2006 Mail.Ru Agent начал поддерживать VoIP

Интернет-холдинг Mail.Ru и телекоммуникационная компания АРКТЕЛ совместно запустили VoIP-сервис, позволяющий звонить при помощи программы обмена мгнов
01.12.2005 Huawei поcтавил NGN-оборудование "Арктел"

Официально объявлены результаты совместной работы по проектированию сети «Арктел». В сотрудничестве с Huawei Technologies персоналом компании «Арктел» была спро
20.10.2005 Оборот компании "Арктел" продолжает расти

В телекоммуникационной компании «Арктел» подведены итоги третьего квартала. Оборот компании в третьем квартале 2005 года вырос на 99,05% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам директора по продажам и марк
29.09.2004 "Арктел" планирует годовой оборот в 430 млн. руб.

«Арктел» планирует увеличить оборот в 2004 г. в 1,5 раза до 430 млн. руб., сообщил РБК. Об это
07.06.2004 Директор по развитию бизнеса AESP перешел в "Арктел"

На должность директора по развитию бизнеса, маркетингу и рекламе ОАО «Арктел» назначен Юрий Сидоров, ранее работавший директором по развитию бизнеса, маркетингу и


Rosweb и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 16
Ростелеком 10288 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2084 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 10
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет 25 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14136 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9184 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 5
Волготелком 5 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1700 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 4
Almatel - Южный телеком 11 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 4
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 3
Гамма-Центр 5 3
МегаФон 9858 3
SAP SE 5422 3
Huawei 4213 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Softline - Софтлайн 3244 3
Oracle Corporation 6861 3
Diasoft - Диасофт 1021 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 3
Neoflex - Неофлекс 244 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 3
Quorum - Кворум - 130 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 3
БИС - Банковские информационные системы 100 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 3
Инверсия - Инверсия НПФ 147 3
АСВТ 95 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1786 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
Связной ГК 1384 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1142 2
Лидер УК 25 2
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1996 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 398 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Альфа-Банк 1861 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Ингосстрах СПАО 451 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 1
Евросеть 1417 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Транснефть 322 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 261 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 46 1
Dixis - Диксис 359 1
Беталинк 104 1
Союзпечать 6 1
Некстер ИК 33 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
ProCommerceBank - ПроКоммерцБанк 1 1
Менатеп - Menatep 39 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
Ланрусинвест Промышленная группа 7 1
Альфа-Групп 730 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2914 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12799 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5221 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1071 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 700 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6254 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3106 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2251 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2710 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 732 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 482 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 119 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6421 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21939 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25518 31
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8443 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72814 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4836 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11172 10
Маршрутизация - Routing 551 10
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 825 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57027 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28905 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9347 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17069 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9597 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4261 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22985 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12301 5
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33862 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2045 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8092 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4336 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3914 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5847 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4881 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2297 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9738 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31862 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5660 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5114 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 3
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 44 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31541 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3784 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17093 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3946 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5328 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16672 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2814 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 648 3
Apple iMac - Серия моноблоков 463 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 324 2
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 194 2
LG Starex УПАТС 5 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 883 1
Apple iPhone 6 4862 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2445 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Huawei Softswitch 7 1
Huawei U-SYS UMG 1 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 59 1
Минцифры РФ - Синергия Арктики 5 1
Кузнецов Сергей 161 12
Андрианов Илья 3 3
Варфоломеев Андрей 3 3
Лоскутов Александр 2 2
Николаев Айсен 39 2
Толмачева Татьяна 35 2
Антоненко Александр 4 2
Петелина Ирина 4 1
Налетов Михаил 2 1
Кутуков Владимир 1 1
Летников Алексей 1 1
Пальчиков Иван 5 1
Клочко Игорь 5 1
Сергеев Виктор 3 1
Иревли Сергей 21 1
Волков Дмитрий 66 1
Брюквин Юрий 299 1
Васильев Евгений 127 1
Белов Виктор 58 1
Кусков Денис 221 1
Кочетков Владислав 248 1
Климов Александр 16 1
Фрадков Михаил 160 1
Ходорковский Михаил 44 1
Андреева Екатерина 48 1
Захарова Ольга 8 1
Питолин Евгений 6 1
Мирин Станислав 12 1
Санадзе Георгий 18 1
Самойленко Максим 67 1
Демидов Михаил 133 1
Кузьменко Валерия 62 1
Морошкин Александр 118 1
Богатов Антон 79 1
Солонин Виталий 89 1
Соболев Олег 3 1
Федорушкин Илья 14 1
Горбачев Михаил 35 1
Терентьев Константин 19 1
Мосеев Виталий 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45593 49
Россия - РФ - Российская федерация 156284 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18503 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8085 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2901 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1107 7
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 490 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4254 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3343 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2178 6
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 435 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3214 6
Россия - СФО - Новосибирск 4631 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1234 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53398 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2637 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1448 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14473 4
Европа 24615 3
Беларусь - Белоруссия 6014 3
Украина 7782 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1403 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1061 2
Азия - Азиатский регион 5736 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2024 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1388 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 775 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 719 2
Европа Западная 1489 2
Россия - СЗФО - Псковская область 669 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1326 2
Украина - Ровненская область - Ровно 2 1
Россия - УФО - Свердловская область 1718 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13557 1
Швеция - Королевство 3671 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 740 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1301 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3166 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54851 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51138 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6773 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5296 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8336 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5376 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20305 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7255 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6652 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1704 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 733 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5973 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10508 3
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3679 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17364 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6070 3
Аренда 2577 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8227 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7329 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11720 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4398 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5497 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1337 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4913 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6935 2
Информатика - computer science - informatique 1141 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6489 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 515 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15042 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4318 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5825 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2269 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7781 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 12
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 662 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1049 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3736 1
Рустелеком ТК 304 1
Директ Инфо 9 1
TeleGeography Research 40 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 78 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1632 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 319 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 434 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 262 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 14 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 3 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
