«Арктел» предоставил услуги связи «ЮниКредит Банку» Телекоммуникационная компания «Арктел» сообщила о завершении работ по обеспечению услугами связи офиса «ЮниКредит Банка», на

«Арктел» обеспечил связью EMG и «ГФК-Русь» Телекоммуникационная компания «Арктел», входящая в группу компаний Rosweb, завершила комплексные проекты по телефонизации, обеспечению доступа в интернет и оснащению телекоммуникационным оборудованием офисов промо-маркетинго

«Арктел» выделит 180 номеров для Администрации г. Кирова Телекоммуникационная компания «Арктел» выиграла тендер по подключению цифровой АТС Starex CS1000 Администрации г. Кирова к м

Eset NOD32 обеспечил безопасную работу связистов «Арктел» го ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о том, что в операторе дальней связи «Арктел» завершено внедрение антивирусного решения Eset NOD32 для защиты рабочих станций сотру

Андрей Варфоломеев назначен генеральным директором «Арктела» Генеральным директором компании "Арктел" назначен Андрей Варфоломеев, сообщает РБК. Ранее Андрей Варфоломеев занимал должность

«Арктел» поглощен «Росвебом» Оператор «Арктел» вошел в состав телекоммуникационного холдинга «Росвеб», в обеих компаниях это официал

«Арктел» вошел в «Холдинговую компанию «Росвеб Телеком» Альтернативный оператор связи "Арктел" вошел в ОАО "Холдинговая компания "Росвеб Телеком" (торговая марка Rosweb), сообщает

«Арктел – Инвест» разместит облигации на 1 млрд руб 14 апреля «Арктел – Инвест» (дочерняя компания «Арктел») начнет размещение процентных документарн

«Арктел» стал национальным оператором междугородной и международной связи бонентов (пользователей) к услугам междугородной и международной телефонной связи, оказываемым ОАО "Арктел"». В соответствии с Приказом для предоставления услуг междугородной (МГ) связи «Арк

Объём продаж петербургского филиала «Арктел» вырос на 40% Объем продаж петербургского филиала телекоммуникационного оператора «Арктел» в Санкт-Петербурге в 2007 году составил $4,75 млн., что на 40% больше, чем в 2006 году. Доля филиала в общем объёме продаж «Арктел» составила 6%. Объем продаж услуг, предоставляе

«Арктел» подвел предварительные итоги 2007 г. Группа компаний «Арктел» подвела предварительные итоги деятельности в 2007 г. Объем продаж составил $80,83 млн

«Арктел-Инвест» выплатил третий купонный доход по облигациям 18 января 2008 г. ООО «Арктел-Инвест», дочернее предприятие компании «Арктел» - выплатило третий купонный дох

«Арктел» стал зоновым оператором в Москве В соответствии с условиями лицензии №39849, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, компания «Арктел» начала оказание услуг фиксированной зоновой телефонной связи в Москве. Разрешение Россвязьохранкультуры на эксплуатацию сети зоновой связи «Арктел» в Москве было получено 28 дека

«Арктел» обеспечил услугами связи «ПроКоммерцБанк» Телекоммуникационная компания «Арктел» завершила работы по обеспечению услугами телефонии и высокоскоростного доступа к сети

Абонентская база корпоративных клиентов «Арктел» выросла на 15% За 9 месяцев 2007 года общая абонентская база корпоративных клиентов компании «Арктел» увеличилась на 15% и теперь насчитывает 16 500 компаний. В декабре 2006 г. этот показатель составлял 14 тыс. компаний. «Это хороший прирост, учитывая, что приоритетом «Арктел» в

«Арктел» подключит Самарскую Губернскую Думу к высокоскоростному интернету шемся в октябре, стали сроки и гарантии качества предоставляемых услуг, - говорит директор филиала «Арктел» в Самаре и руководитель макрорегиона «Поволжье» Никита Синяев. - «Арктел» разр

«Арктелу» выделено 2 тыс. номеров в Нижнем Новгороде Федеральное агентство связи выделило компании «Арктел» 2 тыс. телефонных номеров в коде 831 для предоставления услуг связи в Нижнем Новгороде. В ближайшее время «Арктел» планирует начать подключение к своей сети корпоративных клиенто

Назначен директор филиала «Арктела» в Нижнем Новгороде «Арктел» объявил о назначении Александра Лоскутова директором филиала компании в Нижнем Новгороде. Ранее он работал директором Нижегородского филиала «ВолгаТелекома». Александр Лоскутов родился

В «Арктеле» назначен директор филиала в Москве и ЦФО Телекоммуникационная компания «Арктел» объявила о назначении Игоря Клочко директором филиала в Москве и Центральном федераль

«Арктел» обеспечил услугами связи «БНП Париба» Телекоммуникационная компания «Арктел» завершила работы по обеспечению услугами телефонии и доступа к сети интернет структур

«Арктел» начал продажу слов-номеров Телекоммуникационная компания «Арктел» начала продажу в Москве буквенных («мнемонических») телефонных номеров под брендом «С

«Арктел» приобрел 10 тыс. номеров для оказания услуги «Бесплатный вызов» Телекоммуникационная компания «Арктел» получила разрешение Федерального агентства связи на получение 10 тыс. интеллектуальных номеров в коде 8-800-202-XX-XX для оказания услуги «Бесплатный вызов» («Free Phone»). Услуга «Бесп

«Арктел» подал заявку на получение кодов дальней связи Телекоммуникационная компания «Арктел» подала заявку в Мининформсвязи на получение кодов выбора сети в качестве оператора междугородной и международной связи. «Год назад мало кто верил в серьезность наших намерений работать

Чистая прибыль "Арктела" в 2006 г. снизилась в 57 раз Чистая прибыль компании «Арктел» в 2006 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в 57 раз отн

"Арктел" намерен занять 4% рынка дальней связи Компания «Арктел» намерена занять 4% рынка дальней связи за первые два года работы, сообщает РБК. Как з

"Классика" развивает сеть "Арктел" в регионах России федеральной транзитной сети междугородной и международной связи для телекоммуникационной компании «Арктел». Сеть связи «Арктел» охватывает крупные города субъектов России, расположенные

"Арктел" повременит с подачей заявки на получение кодов дальней связи Компания «Арктел» переносит на май 2007 г. подачу документов в министерство информационных технологий и

В руководстве "Арктела" произошло новое назначение Иван Пальчиков назначен на должность директора по интеграционным проектам филиала компании «Арктел» в Москве и Центральном федеральном округе. Ранее Иван Пальчиков работал в «Комстар &#

«Арктел» подаст заявку на получение кодов для оказания услуг дальней связи Компания «Арктел» в марте 2007 г. планирует подать документы в Министерство информационных технологий и связи на получение кодов для оказания услуг дальней связи, сообщили РБК в компании. По словам PR-ме

«Арктел» подвел итоги 2006 года «Арктел» подвел предварительные итоги работы в 2006 г. Объем продаж в 2006 г. составил 1450 мл

"Арктел" завершил сделку по приобретению оператора "Южный Телеком" Компания «Арктел-Инвест» («дочка» компании «Арктел») приобрела 100% долей в уставном капитале кр

"Арктел" приобрел волгоградского оператора "Волготелком" Компания «Арктел» приобрела волгоградского оператора «Волготелком» за $3,9 млн., сообщает РБК. Договор

"Арктел" построил новый участок ВОЛС в Москве Компания «Арктел» сообщила о завершении строительства и вводе в эксплуатацию очередного участка собственной волоконно-оптической транспортной сети связи в Москве. Теперь общая протяженность собственной в

"1С-Рарус" завершил автоматизацию "Арктел" Компания «1С-Рарус» выполнила проект автоматизации управления и учета в телекоммуникационной компании «Арктел». Информационная система создана на платформе «1С:Предприятие 8.0» и охватывает управленческий, бухгалтерский, оперативный, складской учет, управление персоналом. В рамках проекта осущес

"Арктел" получила разрешение на эксплуатацию АТС 661 «Арктел» построила опорно-транзитную станцию (ОПТС) монтированной емкостью 10 тыс. номеров, с

Mail.Ru Agent начал поддерживать VoIP Интернет-холдинг Mail.Ru и телекоммуникационная компания АРКТЕЛ совместно запустили VoIP-сервис, позволяющий звонить при помощи программы обмена мгнов

Huawei поcтавил NGN-оборудование "Арктел" Официально объявлены результаты совместной работы по проектированию сети «Арктел». В сотрудничестве с Huawei Technologies персоналом компании «Арктел» была спро

Оборот компании "Арктел" продолжает расти В телекоммуникационной компании «Арктел» подведены итоги третьего квартала. Оборот компании в третьем квартале 2005 года вырос на 99,05% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам директора по продажам и марк

"Арктел" планирует годовой оборот в 430 млн. руб. «Арктел» планирует увеличить оборот в 2004 г. в 1,5 раза до 430 млн. руб., сообщил РБК. Об это