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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сергеев Виктор


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker 1
05.09.2024 Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сергеев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 9 1
Exeed 10 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
Changan Automobile Group - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 24 1
Chery Group - Omoda 20 1
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 3 1
Chery Group - Jaecoo 13 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 30 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10921 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 220 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10403 1
Минцифры РФ - Синергия Арктики 5 1
Chery Jetour 4 1
Кузнецов Владислав 4 1
Николаев Айсен 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 977 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 778 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 405 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 485 1
Россия - ДФО - Чукотка - Билибино 18 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
Трейд-ин - Trade-in 182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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