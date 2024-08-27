Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Это событие стало результатом сотрудничества компаний в сфере продаж новых автомобилей в течение полутора лет. За это время в рамках совместного проекта «КлючАвто» реализовал более 1000 автомобилей.

Согласно меморандуму, стороны расширят спектр услуг для клиентов. Внутри экосистемы «Т-Банка» пользователи сервиса «Авто» смогут приобрести автомобиль в «КлючАвто», пройти тест-драйв, получить квалифицированную консультацию специалистов, записаться на ремонт, техническое обслуживание, а также получить оценку автомобиля с пробегом в рамках трейд-ин.

Сейчас для приобретения в сервисе «Авто» в «Т-Банке» доступны 10 марок из дилерского портфеля «КлючАвто»: Chery, Haval, Changan, Omoda, Exeed, Jaecoo, Jetour, «Москвич», Baic, Kaiyi во всех городах присутствия автохолдинга (более 30).

«Мы уверены, что сотрудничество «КлючАвто» с сервисом «Авто» в «Т-Банке» будет плодотворным и принесет еще более впечатляющие результаты, — сказал исполнительный директор «КлючАвто» Виктор Сергеев. — «КлючАвто» динамично развивает новые каналы продаж. Приоритетом для автохолдинга является создание гармоничных отношений клиента с автомобилем, ответственность и инновации. Меморандум позволит нам предложить клиентам холдинга еще больше возможностей для приобретения автомобиля и его обслуживания на протяжении всего жизненного цикла, что, в свою очередь, будет способствовать росту продаж компании и укреплению позиций на рынке».