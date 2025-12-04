Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус

Разделы

Компания CHANGAN основана в 1862 году. CHANGAN Auto имеет международную сеть собственных R&D-центров разной направленности, представленную в 6 странах: Китае, Италии, Японии, Великобритании, США и Германии. «Автономное вождение» и «низкоуглеродная мобильность» — ключевые направления развития компании, придерживающейся концепции «энергосбережения, экологичности и надежности».

04.12.2025 Сбербанк и Changan провели первую в России полностью безбумажную сделку по автокредиту 1
24.11.2025 «Авито Авто»: спрос на китайские авто с пробегом от дилеров вырос на треть 1
15.09.2025 «Авито Авто»: количество автомобилей с роботизированными коробками передач выросло в 1,7 раза за год 3
29.08.2025 Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард 1
05.08.2025 «Билайн» совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ 1
17.06.2025 Ozon запускает продажу автомобилей Changan 1
04.06.2025 МТС и «Чайна Телеком» договорились о развитии Интернета вещей в автомобильной отрасли России 1
03.06.2025 «Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону 6
11.04.2025 «Авито Авто»: выбор новых кроссоверов и внедорожников на платформе вырос в 1,5 раза 1
10.02.2025 Каждая шестая машина, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» – китайская 2
17.01.2025 «Авито Авто»: интерес к новым авто в декабре вырос на 40% 1
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
02.12.2024 «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге 1
28.11.2024 Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам 1
18.09.2024 Жители и гости Сочи и Казани смогут арендовать машины «Яндекс Драйва» на долгий срок 1
12.09.2024 Екатеринбуржцам стали доступны каршеринговые авто «Яндекс Драйва» 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
26.08.2024 Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 1
31.07.2024 «Авито Авто»: спрос на новые пикапы вырос на 95,7% в первой половине 2024 года 2
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 2
24.01.2024 Changan Automobile приступает к разработке твердотельных аккумуляторов нового поколения 2
29.12.2023 Huawei полностью оправилась от разрушительных санкций США. Выручка компании на пике последних трех лет 1
06.06.2023 GlowByte стала партнером китайского разработчика ZenTao Software 1
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта 1
22.11.2016 Fort Telecom оснастит оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС 30 марок автомобилей 1
30.03.2016 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
28.01.2016 Более 10 марок автомобилей сертифицированы с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС от Fort Telecom 1
06.11.2015 Fort Telecom получила сертификат на систему ЭРА-ГЛОНАСС с определением ДТП по встроенным датчикам 2

Yandex - Яндекс 8434 4
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 8 1
ZenTao Software - Qingdao - Nature Easy Soft Network Technology 3 1
ФОРС - Центр разработки 679 1
Nvidia Corp 3731 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 1
Lenovo Group 2361 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
Омега 86 1
ZTE Corporation 772 1
China Mobile 420 1
Atlassian 139 1
Gree Electric 8 1
Haier Group 206 1
SAP SE 5426 1
Huawei 4221 1
Qualcomm Technologies 1909 1
Apple Inc 12628 1
Intel Corporation 12541 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
Huawei - HiSilicon Technologies 67 1
Google LLC 12255 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 145 1
ГЛОНАСС АО 241 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 52 14
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 40 11
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 43 10
Exeed 17 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 7
Chery Group - Omoda 23 6
Belgee - Белджи 18 6
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 13 5
Chery Group - Jaecoo 14 4
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 4
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 13 4
Iveco 12 3
Hyundai Motor Company 419 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 3
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 3
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 2
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 8 2
Volkswagen - Traton - Scania 19 2
Ключавто - СБСВ Ключавто 9 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 2
Volvo Cars 256 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 2
Daewoo 102 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 2
Ford 423 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
Hino Motors 3 1
SsangYong Motor Company 11 1
Липецкий машиностроительный завод - Липецкий кузнечный завод 1 1
HONGQI - Хончи 6 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 16 1
Okkam - Амнет - Дэфт 10 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 4
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 614 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 3
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1881 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 2
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 73 1
Сварка - Welding 43 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 303 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 763 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1715 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 504 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 1
Chery Tiggo 30 8
Avito - Авито авто 66 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 5
Chery Jetour 7 3
Geely Monjaro 9 2
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 23 2
Mercedes-Benz Sprinter - Малотоннажный грузовой автомобиль 5 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 16 2
FreePik 1435 1
Geely Zeekr 19 1
Baidu 290 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 1
Great Wall Motors - Hover 1 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
Nvidia Drive 11 1
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 14 1
Nvidia TensorRT 17 1
Nvidia Volta GV 31 1
Nvidia Shield 26 1
Nvidia Shield TV 9 1
Nvidia Drive PX 7 1
Baidu PaddlePaddle 4 1
Baidu Cloud 3 1
Baidu Apollo 1 1
Baidu DuerOS 2 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 18 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
Apple - App Store 3008 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 1
Jenkins 48 1
Apache Subversion 18 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Google Cloud Services 233 1
Хомутинников Артем 12 7
Мингажев Эдуард 16 3
Макаренко Владимир 18 3
Ионин Андрей 10 2
Gao Philip - Гао Филип 3 1
Сальников Антон 2 1
Эйдман Артем 1 1
Шапарин Антон 3 1
Кизевич Екатерина 3 1
Сергеев Виктор 3 1
Ананченко Максим 6 1
Зибров Илья 1 1
Махмудов Алексей 8 1
Вантеев Илья 1 1
Кочетков Святослав 1 1
Путин Владимир 3349 1
Михайлин Кирилл 1 1
Борисенко Николай 2 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Лагузин Алексей 1 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Овчинникова Юлия 10 1
Пешков Алексей 4 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Кен Ху 10 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Hu Ken - Ху Кэнь 13 1
Райкевич Алексей 114 1
Хомутинников Александр 6 1
Абрамов Сергей 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 2
Россия - УФО - Свердловская область 1735 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 73 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ПФО - Самарская область 1450 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Иран - Исламская Республика Иран 1115 1
Нидерланды 3631 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Казахстан - Республика 5792 1
Украина 7793 1
Литва - Литовская Республика 664 1
Армения - Республика 2368 1
Польша - Республика 2001 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Венгрия 849 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 13
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 904 5
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 4
Аренда 2584 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
Трейд-ин - Trade-in 207 2
Паспорт - Паспортные данные 2734 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 86 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 234 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
Галлий - Gallium - химический элемент 349 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Латинский алфавит 192 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Автостат 44 2
Counterpoint Research 97 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
