Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус

Компания CHANGAN основана в 1862 году. CHANGAN Auto имеет международную сеть собственных R&D-центров разной направленности, представленную в 6 странах: Китае, Италии, Японии, Великобритании, США и Германии. «Автономное вождение» и «низкоуглеродная мобильность» — ключевые направления развития компании, придерживающейся концепции «энергосбережения, экологичности и надежности».