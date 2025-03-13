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Chery Jetour


13.03.2025 Ozon запускает продажу автомобилей с пробегом 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
14.05.2024 «Авто.ру» запустил онлайн-покупку новых автомобилей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Chery Jetour и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7483 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 29 2
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 9 1
Exeed 9 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 1
Changan Automobile Group 22 1
Chery Group - Omoda 14 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
Chery Group - Jaecoo 9 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 27 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 598 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 179 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 82 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7744 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1137 1
Сергеев Виктор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5208 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 1
Трейд-ин - Trade-in 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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