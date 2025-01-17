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Хомутинников Артем



17.01.2025 «Авито Авто»: интерес к новым авто в декабре вырос на 40% 1
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 1
31.07.2024 «Авито Авто»: спрос на новые пикапы вырос на 95,7% в первой половине 2024 года 1
27.06.2024 «Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Хомутинников Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 5
Changan Automobile Group 21 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Hyundai Motor Company 383 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 177 1
Avito - Авито авто 36 4
Chery Tiggo 13 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Geely Monjaro 5 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 9 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 16 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Трейд-ин - Trade-in 176 1
Дача - дачники 814 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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