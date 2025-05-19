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«Авито Авто»: названы самые востребованные комплектации популярных новых автомобилей

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные об интересе к популярным моделям новых автомобилей в 2025 г. и выяснили, какие модификации и комплектации пользуются наибольшим спросом среди пользователей платформы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», одной из самых популярных моделей остается Lada Granta. Среди всех возможных вариантов наибольший интерес вызывает версия с механической 5-ступенчатой коробкой передач и двигателем объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. Самая популярная комплектация – Classic'24 с кондиционером: ее доля составляет 18,7% от общего интереса к модели. На втором месте – та же версия, но без кондиционера (16,9%). Третью строчку занимает комплектация Standard (11,8%).

Покупатели Lada Vesta чаще всего интересуются машинами с вариаторами и двигателями 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектации Comfort'24 они привлекают 19,1% внимания пользователей, в версии Life'24 – 10%. Еще 10,4% клиентов интересуются Вестами со 106-сильными моторами, но на «ручке» в комплектации Enjoy'24.

Среди кроссоверов Haval Jolion, самых востребованных SUV в России, наиболее популярными являются два варианта базовой комплектации с двигателем 1,5 л мощностью 143 л.с. Это Comfort с механической трансмиссией и передним приводом, на которую приходится почти половина всего интереса к модели (43,3%) и Elite с роботизированной коробкой (21,6%). Более мощная полноприводная модификация с двигателем объемом 1,5 л (150 л.с.) и «роботом» в той же комплектации Elite привлекает 17% потенциальных владельцев.

Еще один востребованный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max наиболее популярен в базовой комплектации Active с передним приводом, двигателем объемом 1,6 л (150 л.с.) и роботизированной 7-ступенчатой КПП – такие версии смотрит каждый второй пользователь. Второе место – у полноприводной версии этой же комплектации (22%), а третье – более богатое исполнение Prime, но с таким же двигателем и передним приводом (9,3%).

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В случае с автомобилем «Москвич 3» большинство покупателей интересуются двумя модификациями в комплектации «Стандарт Плюс» и двигателем 1,5 л (136 л.с.), отличающимися коробками передач. Кроссоверы с вариатором привлекают 50,7% аудитории, с «механикой» – 32,3%. Заметно меньше интереса пользователи проявляют к машине в исполнении «Комфорт» в двухпедальном исполнении – 7,9%.

«Можно заметить, что даже в бюджетных моделях покупатели все чаще обращают внимание на автомобили с автоматической трансмиссией и базовыми элементами комфорта, а также выбирают более дорогие комплектации. Это говорит о том, что для современного потребителя удобство и практичность важны не меньше, чем стоимость автомобиля. Каталог новых автомобилей на платформе «Авито Авто» поможет разобраться во множестве вариантов комплектаций, отфильтровать предложения по необходимым опциям и подобрать из схожих вариантов в объявлении самый подходящий», – сказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».

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