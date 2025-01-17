Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль

Москвич-408 и Москвич-412 были широко известны в Европе. Эти советские машины пользовались заслуженной популярностью за границей. Даже и сейчас мало найдется подобных марок, которые с таким удовольствием примет первый московский автоломбард. В конце 60-х про «Москвичи» писал известный английский журнал Motor. А норвежское издание «Техникенс верльд» в 1968 году даже провело испытание на живучесть. Москвич-408 с честью выдержал пробег в 1240 км в самых плохих условиях.

Рекламный постер Москвич 412, СССР, 1970-е годы. Рекламный постер Москвич 412, СССР, 1970-е годы.