Москвич МАЗ Москвич АЗЛК советский и российский легковой автомобиль
Москвич-408 и Москвич-412 были широко известны в Европе. Эти советские машины пользовались заслуженной популярностью за границей. Даже и сейчас мало найдется подобных марок, которые с таким удовольствием примет первый московский автоломбард. В конце 60-х про «Москвичи» писал известный английский журнал Motor. А норвежское издание «Техникенс верльд» в 1968 году даже провело испытание на живучесть. Москвич-408 с честью выдержал пробег в 1240 км в самых плохих условиях.
Москвич МАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещенко Денис 88 2
|Скляр Алексей 53 2
|Семенов Алексей 82 2
|Албычев Александр 150 2
|Тарасенко Андрей 11 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Потемкин Борис 2 2
|Петухов Михаил 6 2
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 2
|Кисляков Евгений 93 1
|Шипов Савва 101 1
|Солодовников Денис 94 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Волков Алексей 50 1
|Громыко Андрей 3 1
|Осипов Владимир 21 1
|Инюцын Антон 17 1
|Новомлинский Валерий 2 1
|Сорокин Павел 7 1
|Абрамова Елена 14 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Макухин Вячеслав 2 1
|Тихонов Анатолий 19 1
|Иванов Евгений 42 1
|Трошенков Антон 2 1
|Попов Степан 4 1
|Короткий Юрий 2 1
|Никитин Игорь 12 1
|Раков Ярослав 50 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Степанов Николай 13 1
|Проскурин Дмитрий 4 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Матвеев Денис 6 1
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|Пилипенко Александр 1 1
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|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|Автостат 32 1
|ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 13 1
|ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 15 1
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