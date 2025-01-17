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Москвич МАЗ Москвич АЗЛК советский и российский легковой автомобиль

Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль

Москвич-408 и Москвич-412 были широко известны в Европе. Эти советские машины пользовались заслуженной популярностью за границей. Даже и сейчас мало найдется подобных марок, которые с таким удовольствием примет первый московский автоломбард. В конце 60-х про «Москвичи» писал известный английский журнал Motor. А норвежское издание «Техникенс верльд» в 1968 году даже провело испытание на живучесть. Москвич-408 с честью выдержал пробег в 1240 км в самых плохих условиях.

Рекламный постер Москвич 412, СССР, 1970-е годы. Рекламный постер Москвич 412, СССР, 1970-е годы.
Рекламный постер Москвич 412, СССР, 1970-е годы.


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15.01.2025 В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25% 1
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28.08.2007 Холодильники: история и современность. Часть 2 1
28.06.2006 "Победа": 60 лет отечественному шедевру 1
28.06.2006 "Победа": 60 лет отечественному шедевру 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Москвич МАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Nutanix 98 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
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GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
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Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 3
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Volvo Cars 253 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 2
Тонар 7 2
Mazda Motor Corporation 71 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Ford 411 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Веста 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Renault Groupe 158 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Моторинвест 13 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
JAC Group - Anhui Jianghuai Automobile Group - JAC Motors - Джак Автомобиль 1 1
Toyota - Lexus 71 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
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