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Geely Coolray Geely Binyue



16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
10.10.2024 Москвичи и петербуржцы смогут покупать новые машины в «Яндекс Драйве» 1
31.05.2024 «Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом 1
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro 1
19.10.2022 «Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов 1
13.10.2022 В подписке «Драйва» появились новые услуги: мойка и перегон 1
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 2
29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Geely Coolray и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
Roblox Corporation 39 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 6
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ренессанс Страхование 160 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 1
Exeed 7 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 3
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Метавселенная - Metaverse 103 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 409 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
InsurTech - UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 23 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи 102 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 1
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Apple iOS 7809 3
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Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 13 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Geely Atlas - Geely Boyue - Geely Azkarra 2 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 5
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
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Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Золотое кольцо России 38 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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