Москвичи и петербуржцы смогут покупать новые машины в «Яндекс Драйве»

Теперь в «Драйве» можно выкупать машину после того, как взял ее в долгую аренду. Авто можно арендовать уже сейчас и пользоваться как своим, не дожидаясь сделки. Часть парка — полностью новая, часть — уже была в аренде только по подписке, на этих машинах не ездили в каршеринге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Так, «Драйв» предлагает альтернативу автокредиту. Первоначальный взнос не нужен, оплата списывается ежемесячно равными платежами, а обслуживание, страховку и ремонт на время аренды сервис берет на себя. Время выкупа у каждой машины фиксированное — от одного года до четырех лет с момента аренды. В эту дату нужно доплатить остаток всей суммы и машина перейдет во владение.

Например, если новая машина стоит 2,4 млн руб., ежемесячный платеж за нее в «Драйве», включающий аренду, составит 52 тыс.. Для выкупа через 3,5 года нужно будет доплатить 1 млн руб. Для сравнения, платеж по кредиту на четыре года будет 60 тыс. руб. в месяц, а первоначальный взнос — 450 тыс. руб.

На старте для выкупа доступно 650 машин в Москве и Петербурге, включая самые популярные модели Haval Jolion, Geely Coolray и бизнес-класс Honqhi H5. Эти машины без оклейки, их арендовали сразу на несколько месяцев, максимальный пробег составляет 30 тыс. километров. История авто полностью прозрачна — всеми машинами владел только лизинговый центр, а затем «Яндекс Драйв».

Решение о выкупе можно также принять не сразу, а после нескольких месяцев аренды. Этого времени хватит, чтобы понять все плюсы и минусы выбранной машины. Если она не подошла, от покупки можно отказаться, оплатив только время аренды.

Посмотреть на дату выкупа машины, ее стоимость и другие характеристики можно в разделе «Подписка» в приложении «Драйва». Арендовать машину под выкуп может любой пользователь «Драйва» от 21 года со стажем не менее двух лет.

Подписка — это долгосрочная аренда авто от 30 дней с тех обслуживанием и шиномонтажом на стороне «Драйва». Сервис развивает эту опцию с 2020 г. С октября 2023 г. по октябрь 2024 г. на машинах по подписке проехали больше 30 млн километров.