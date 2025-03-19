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Geely Atlas Geely Boyue Geely Azkarra


19.03.2025 Автомобили Geely теперь доступны для приобретения онлайн на маркетплейсе Wildberries 1
06.03.2025 Открыт заказ на «первый в мире биологический компьютер». Он работает на искусственных человеческих нейронах 1
03.05.2024 «Авто.ру» покажет модели-близнецы и упростит их поиск 3
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Geely Atlas и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7499 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 29 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 200 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 28 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 1
Volkswagen Group - VW 285 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2331 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31202 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5151 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51515 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20956 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5377 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7960 1
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2601 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 308 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14059 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 472 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1334 1
Geely Coolray - Geely Binyue 9 2
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Geely Monjaro 7 1
Geely Haoyue - Geely Okavango 2 1
Google Android 14121 1
Apple iOS 7879 1
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 13 1
Nissan Leaf - электромобиль 52 1
Volkswagen Polo 14 1
Chery Tiggo 13 1
Kia Cerato 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17230 2
Испания - Королевство 3725 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17569 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43596 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1586 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52336 1
Южная Корея - Республика 6687 1
Европа 21841 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5224 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24390 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5144 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2776 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4074 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1214 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1243 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1597 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1822 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 297 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1047 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Tom’s Hardware 415 1
День молодёжи - 27 июня 910 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
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