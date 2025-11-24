«Авито Авто»: спрос на китайские авто с пробегом от дилеров вырос на треть

Эксперты «Авито Авто» проанализировали спрос на автомобили с пробегом китайских брендов в предложениях от дилеров, чтобы выяснить, как менялся этот показатель и какие модели осенью 2025 г. стали самыми востребованными. Оказалось, что спрос на такие авто вырос на треть с зимы 2025 г., средняя цена снизилась на 3,2%, до 1,8 млн руб., а самой популярной моделью стал Haval Jolion. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», спрос на китайские авто с пробегом от дилеров осенью 2025 г. на 34,3% выше, чем зимой. Наиболее востребованными стали машины марок Geely, Chery, HAVAL, Changan и Exeed, а среди моделей – Haval Jolion, Geely Monjaro и Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas. Также в топ-10 популярных моделей вошли Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, JAC J7 и Haval F7x.

По сравнению с началом года спрос вырос на автомобили Exeed (+62,2%), Omoda (+53,5%), Geely (+43,4%), FAW (+37,7%), Changan (+35,1%). При этом Exeed LX стал популярнее в 2,1 раза, а Geely Monjaro – в два раза. Более чем в 1,5 раза востребованнее стали еще 5 моделей: Exeed RX (+89%), Chery Tiggo 4 Pro (+56%), Exeed VX (+53,3%), Geely Coolray (+52,1%), Changan UNI-K (+50,6%). Также существенно вырос спрос на Tank 500 (+38,6%), Haval Jolion (+37,4%) и Chery Tiggo 4 (+37,4%).

Осенью 2025 г. доля китайских авто с пробегом в предложении дилеров составила 10,7%. Это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом китайский автопром по этому показателю уже опережает американские (7,3% среди всех дилерских предложений с пробегом), французские (6,1%) и чешские (3,2%) машины.