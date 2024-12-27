Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Geely Monjaro



27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 2
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
13.08.2024 «Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta 2
26.03.2024 Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы 1
03.10.2023 В России создан суверенный литограф для выпуска микросхем. Он стоит как китайский автомобиль 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Geely Monjaro и организации, системы, технологии, персоны:

Li Auto - LiXiang 2 1
Samsung Electronics 10254 1
Apple Inc 12100 1
Telegram Group 1983 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Google LLC 11775 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 2
Unsplash 763 1
Changan Automobile Group 21 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Hyundai Motor Company 383 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Ford 411 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Honda Motor Company 234 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 1
Ferrari NV 157 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Chevrolet 39 1
Harley-Davidson 19 1
Chery Group - Omoda 11 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 138 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 122 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 263 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
Avito - Авито авто 36 2
Toyota Camry 25 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad 3860 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Samsung Galaxy Note 695 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Microsoft Skype 2067 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 1
Google Android Auto 34 1
Apple iPhone 5 772 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
Google Cloud Services 218 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Apple Maps 34 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 1
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 12 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Chery Tiggo 13 1
Осипов Артем 1 1
Иванов Вадим 7 1
Хомутинников Артем 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
РИА Новости 917 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще