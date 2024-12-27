«Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3%

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению и ценам на новые автомобили за 2024 г. Оказалось, что количество объявлений о продаже новых авто год к году выросло на 45,3%, а средняя цена осталась практически неизменной и составила 2,95 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным платформы, среди марок по доле в предложении лидирует Chery: на нее приходится 14,51% от всех объявлений. На втором месте – ВАЗ (LADA) с долей 13,5% от предложения, на третьем – HAVAL с 11,19%. Четвертую строку рейтинга занял Geely с 10,81%, а пятую – Changan с 7,69%. Наиболее заметный прирост предложения – именно у марки Changan: по сравнению с 2023 годом количество объявлений выросло в 2,5 раза.

На первом месте по предложению среди моделей оказалась Chery Tiggo 7 Pro Max, в 2023 г. занимавшая четвертую строку: ее доля составила 5,67%. На второй строке рейтинга – OMODA C5 с долей 5,52%, а на третьей – ВАЗ (LADA) Granta с 4,72%. Четвертую строку занял HAVAL Jolion, получивший 4,17% от всех объявлений, а пятую – Chery Tiggo 4 Pro с 3,85%. Также в топ-10 вошли ВАЗ (LADA) Vesta, JAECOO J7, Geely Monjaro, Chery Tiggo 8 Pro Max и HAVAL M6.

По динамике среди моделей лидирует JAECOO J7: количество объявлений о продаже этой машины выросло в 6,8 раза. Также внушительный прирост показали за год Geely Monjaro (в 3,4 раза) и HAVAL M6 (в 3,3 раза).

«Одним из основных драйверов развития рынка новых авто стали китайские бренды: все марки из рейтинга продемонстрировали прирост предложения от 46% и выше, что отражает в том числе растущее доверие дилеров к производителям из Поднебесной. Интерес потребителей к таким авто также увеличивается: по данным нашего исследования, треть респондентов готова приобрести автомобиль китайской марки. В условиях такого роста предложения помочь покупателям выбрать и купить автомобиль может Авито Авто, в том числе бейджи в объявлениях на платформе. Например, стикер "Условия фиксируются" говорит о возможности оставить заявку на понравившийся автомобиль, согласно которой дилер сохранит для вас предложение на 48 часов. Это позволит зафиксировать цену и спецпредложения из объявления и приобрести выбранную машину на желаемых условиях», – сказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито Авто».