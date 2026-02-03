Разделы

АвтоВАЗ Lada Granta Лада Гранта


СОБЫТИЯ

03.02.2026 «М.видео» начала продавать автомобили Lada и «Москвич» на собственном маркетплейсе 1
01.11.2025 Вместо серийного выпуска - три образца: «Росатом» переиграл масштабный конструкторский заказ для российского электромобиля 1
19.05.2025 «Авито Авто»: названы самые востребованные комплектации популярных новых автомобилей 1
05.05.2025 «Авито Авто»: пользователи стали на 61% чаще интересоваться автокредитами 1
14.04.2025 «Дром»: больше половины автолюбителей считают, что отрасль электромобилей нуждается в господдержке 1
25.03.2025 «Автотека»: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами 1
27.01.2025 «Авито Авто»: предложение на авто с РКПП за год выросло более чем в 2 раза 1
17.01.2025 «Авито Авто»: интерес к новым авто в декабре вырос на 40% 2
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
31.10.2024 Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре» 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 2
13.08.2024 «Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta 1
09.08.2024 «Авто.ру Бизнес» определил самые продаваемые подержанные автомобили с пробегом в июле 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть 2
02.07.2024 Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля 1
27.06.2024 «Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто 2
22.12.2022 «Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей 1
20.12.2022 Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta 2
12.11.2021 «АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем 2
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе 1
24.09.2020 Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля 1
01.09.2020 Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео 2
23.03.2020 Huawei выпускает в России смартфон ценой в пол-автомобиля, но без сервисов Google 1
25.09.2015 Портал госторгов РФ опубликовал миллионный лот 1
09.07.2013 Первый тест в России: 4K телевизор Sony KD-55X9005A за 200 000 рублей 1
14.02.2012 Сеть WapStart запустила первый RichMedia-баннер в мобильном Рунете 1

АвтоВАЗ Lada Granta и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10689 3
Shenzhen SpinQ Technology 4 2
Yandex - Яндекс 8565 2
Huawei 4274 2
Google LLC 12323 2
D-Wave Systems 22 1
Huawei Mobile Services 73 1
Росатом - Росатом РДС 6 1
Ростелеком 10396 1
X Corp - Twitter 2913 1
Meta Platforms - Facebook 4547 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 266 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
Sony 6640 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 492 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 200 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1360 10
Hyundai Motor Company 421 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 6
Volkswagen Group - VW 301 5
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 47 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 4
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 4
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 55 4
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 43 4
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 3
Chery Group - Omoda 26 3
Li Auto - LiXiang 7 2
BMW Group 469 2
Tesla Motors 432 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 2
Ford 424 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 9 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 13 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Фонд развития моногородов 3 1
Chery Group - Jaecoo 16 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 9 1
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Лента - Сеть розничной торговли 2286 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Renault Groupe 164 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
ВТБ Лизинг 68 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Volkswagen Audi Group 226 1
Skoda - Škoda Auto 53 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 531 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Роскачество - Российская система качества 42 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 364 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 114 7
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13044 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 4
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 3
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 3
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 382 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3733 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7704 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4059 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2825 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 267 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Контрастность 2953 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 678 2
Аналоговые технологии 2836 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 2
Avito - Авито авто 69 9
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 9
Chery Tiggo 31 4
KIA Rio Hatchback 22 4
Toyota Camry 31 4
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 3
Geely Monjaro 9 3
Google Android 14802 3
Ford Focus - Компакт-кар 28 2
BMW X - серия кроссоверов 27 2
Geely Zeekr 21 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 2
Nissan Leaf - электромобиль 55 2
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
QIP - Мессенджер 122 1
Nissan X-Trail 9 1
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 7 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 337 1
Shenzhen SpinQ Technology - Gemini 1 1
Toyota Land Cruiser 28 1
ГАЗ Валдай Next 1 1
Sony Triluminos 31 1
Volkswagen Tiguan 4 1
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 23 1
KIA Sportage 6 1
Toyota Brevis 1 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру Бизнес 7 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру Гараж 4 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 36 1
Geely Emgrand 3 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 1
Google YouTube - Видеохостинг 2910 1
Apple iOS 8308 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 226 1
Microsoft Windows 16416 1
Хомутинников Артем 12 6
Иванов Вадим 7 2
Софонов Андрей 5 2
Хомич Игорь 34 1
Павлюченко Олег 7 1
Запольский Иван 3 1
Багро Евгений 2 1
Докучаева Анастасия 4 1
Тумкин Андрей 8 1
Войт Роман 1 1
Путин Владимир 3380 1
Виноградов Александр 63 1
Когогин Сергей 20 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 624 1
Щуровский Денис 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 3
Южная Корея - Республика 6874 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 3
Европа 24674 2
Россия - ПФО - Самарская область 1477 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2139 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1098 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1371 1
Япония 13564 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 1
Россия - УФО - Свердловская область 1785 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1328 1
Канада 4994 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Африка - Африканский регион 3578 1
Ближний Восток 3049 1
Франция - Французская Республика 7994 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 1
Китай - Тайвань 4144 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2986 1
Китай - Хубэй - Ухань 61 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2107 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1669 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 667 1
Россия - УФО - Курганская область 591 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 745 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 898 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 688 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1005 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 557 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 193 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1685 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3742 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 124 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 800 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 94 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 127 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1159 2
Ведомости 1285 2
РИА Новости 1000 2
Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
Автоброкер 2 1
WapStart 45 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Российская газета 278 1
Автостат 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
QIP - Quantum Information Processing 1 1
