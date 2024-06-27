«Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на легковые автомобили с разными типами кузова за период с января по май 2024 г. Наиболее высоким спрос среди новых авто оказался на внедорожники, а в сегменте ТС с пробегом – на седаны. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В категории новых авто доля спроса на автомобили, кузов которых относится к типу «внедорожник», в январе-мае 2024 г. составила 63,13%. При этом год к году спрос на такие авто вырос на 51,3%. Средняя цена таких ТС составила 3,149 млн руб. Самым востребованным автомобилем в этой категории стал LADA Niva Legend: его доля – 11,89%, а средняя цена – 1,015 млн руб., что является минимальным показателем среди лидеров в этой категории.

На втором месте по доле в спросе – кузов седан. Такие автомобили получили 24,78% при средней цене в 2,190 млн руб. Прирост спроса год к году – 49,7%. Среди моделей авто с этим типом кузова лидером по спросу стала LADA Granta: ее доля составила 30,26%. Средняя цена Granta – 971 тыс. руб., таким образом данная модель стала самой бюджетной среди лидеров в данной категории.

Третье место по доле в спросе занял кузов лифтбек: он получил 6,39% при средней цене 1,783 млн руб. По сравнению с периодом с января по май 2023 г. спрос на такие авто вырос на 28,3%. Лидером по спросу и в этой категории ТС стала LADA Granta: здесь ее доля 55,42%, а средняя цена такой модели – 1,022 млн руб.

Четвертую строку рейтинга занимают автомобили с кузовом пикап. Доля таких ТС в спросе – 3,29%, а средняя цена – 3,282 млн руб. За год спрос на них увеличился почти в два раза – на 95,1%. Самой популярной в этой категории стала модель Great Wall Poer с 7,34% и средней ценой 3,749 млн руб.

Замыкает топ-5 типов кузовов универсал, чья доля в спросе – 1,95%. Средняя цена универсалов – 1,799 млн руб. LADA Vesta в этой категории оказалась на первом месте: ее доля в спросе – 21,68%, а средняя цена – 3,220 млн руб.

По количеству объявлений на платформе «Авито Авто» лидирует внедорожник (75,02%). За ним следуют седан, получивший 16,09%, и лифтбек с 3,81%. Остальные типы кузовов получили менее 2% в предложении.

При выборе автомобилей с пробегом пользователи платформы «Авито Авто» более заинтересованы в седанах: доля этого типа кузова в спросе составила 43,79%. Средняя цена седана – 835 тыс. руб. Среди моделей самым высоким спросом пользуется LADA Priora. Ее доля составила 6,49% при средней цене 400 тыс. руб.

На втором месте по спросу – внедорожники, чья доля 20,53%. Средняя цена таких авто – два млн руб. – это максимальный показатель в топ-5 кузовов. В этой категории лидер по спросу – ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива). Эта модель получила 8,28% от спроса при средней цене 470 тыс. руб.

Третья строка досталась кузову хэтчбек, получившему долю в 17%. Средняя цена хэтчбека – 629 тыс. руб. (минимальный показатель в топ-5). Здесь также лидирует представитель отечественного автопрома – LADA 2114 Samara (17,96% в спросе при средней цене 205 тыс. руб.).

На четвертом месте – кузов универсал с долей 5,38% и средней ценой 860 тыс. руб. Среди моделей в этой категории лидирует LADA Kalina: ее доля 11,92% при средней цене 380 тыс. руб.

Замыкает топ-5 кузовов лифтбек. Ему досталось 2,63% от спроса. Средняя цена такого ТС – 1,256 млн руб. Наиболее востребованной моделью среди лифтбеков стала Skoda Octavia, чья доля в спросе – 30,41%, а средняя цена – 1,110 млн руб.

Седан является лидером и по количеству объявлений на платформе «Авито Авто»: ему принадлежит доля 38,39%. На втором месте – внедорожники с 26,49%, на третьем – хэтчбеки с 17,51%. Четвертую строку занял универсал, получивший 5,47%, а пятую – лифтбек с 3,26%.

«Покупатели новых машин сегодня чаще всего выбирают кроссоверы - самый популярный тип кузова из класса внедорожников, а на рынке авто с пробегом наиболее востребованы седаны. При этом мы видим существенный рост спроса год к году практически по всем основным типам кузова как в массовом, так и в премиальном сегментах новых авто – интерес россиян к новым автомобилям постепенно увеличивается. Отметим также, что модели LADA сохраняют лидерство по популярности в большинстве категорий, оставаясь оптимальным выбором для многих наших соотечественников», – сказал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в «Авито Авто».