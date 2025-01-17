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Avito Авито авто

Avito - Авито авто

Авито Авто —  площадка для купли–продажи автомобилей в России


17.01.2025 «Авито Авто»: интерес к новым авто в декабре вырос на 40% 1
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
09.12.2024 «Авито Авто»: предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть 1
09.12.2024 «Авито Реклама» расширила возможности премиальных медийных инструментов 1
04.12.2024 Москва — Владивосток: во сколько обойдется автопутешествие через всю Россию 1
28.11.2024 На «Авито» появилась возможность подтвердить собственность на автомобиль через «Госуслуги» 1
26.11.2024 В России создается цифровая экосистема для автопрокатного бизнеса Rently 1
18.11.2024 Директором направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» стал Андрей Ковалев 1
11.11.2024 На «Авито Авто» теперь можно арендовать автомобиль без залога 1
07.10.2024 «Авито Авто» запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей 1
19.09.2024 «Авито Авто» запустил сервис онлайн-кредитования для покупателей водной и мототехники 1
16.09.2024 «Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry 1
13.09.2024 «Авито» сделала бесплатной экономящую деньги услугу для автомобилистов. Но только в Москве 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
22.08.2024 «Авито Авто» запускает «Селект» – сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров 1
19.08.2024 «Авито Авто»: самыми популярными цветами автомобилей у россиян стали черный, белый и серебристый 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 1
13.08.2024 «Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta 1
06.08.2024 «Авито Авто»: спрос на кабриолеты с пробегом вырос летом в два раза 1
02.08.2024 «Авито Авто» открывает «Гараж» 1
31.07.2024 «Авито Авто»: спрос на новые пикапы вырос на 95,7% в первой половине 2024 года 1
23.07.2024 Отчеты «Автотеки» пополнились результатами диагностики Fit Service 1
19.07.2024 «Авито Авто»: продажи электромобилей с пробегом за год выросли на 15,2% 1
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть 1
27.06.2024 «Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто 1
26.06.2024 «Авито Авто»: спрос на мопеды с пробегом в преддверии лета вырос в 3 раза 1
26.01.2024 «Авито» открыл набор на ИТ-стажировки в Data Science 1
14.04.2023 Владимир Правдивый завершает работу в «Авито» 1
02.09.2022 Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы 1
17.05.2022 «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве 1
28.12.2021 «Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров 1
18.11.2021 «Авито» – сайт №1 по автотематике в Московском регионе 1
09.11.2021 «Авито авто» и «Тинькофф» запустили сервис прямого онлайн-кредитования для покупателей автомобилей 1
05.04.2021 «Авито» меняет структуру, чтобы сфокусироваться на развитии ключевых проектов 1
12.08.2013 Первым инвестиции от Qiwi Venture получил авто-агрегатор «Карбэй» 1
18.06.2013 «Яндекс.Браузер» стал мобильным 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 5
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Google LLC 11775 1
Microsoft Corporation 24623 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
X Corp - Twitter 2845 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Avito Tech - Авито Тех 6 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Li Auto - LiXiang 2 1
Rently - Рентли 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 32
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 4
Hyundai Motor Company 383 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 4
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 4
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 3
Changan Automobile Group 21 3
BMW Group 446 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 3
Volkswagen Group - VW 280 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 2
Chery Group - Omoda 11 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
Avito - Баер Макспостер 1 1
Авторамблер 6 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 14 1
NanduQ - Qiwi Venture - Qiwi Universe - Qiwi Investments 12 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Honda Motor Company 234 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Tesla Motors 396 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Fit service - Фит Автосервис - Международная сеть автосервисов 11 1
Ford 411 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 5
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Бронирование - Booking 576 3
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 177 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1054 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 207 1
Toyota Camry 25 5
Avito - Авито недвижимость 19 4
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
Avito - Авито товары 16 4
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Avito - Авито услуги 51 3
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 19 3
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 16 3
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 6 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 19 2
KIA Sportage 5 2
Geely Monjaro 5 2
Toyota Land Cruiser 24 2
BMW 5 Series Gran Turismo - BMW GT 7 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Яндекс.Маркет 937 1
Apple iPad 3860 1
Яндекс.Авто 40 1
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Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
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Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 13 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
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Яндекс CatBoost - библиотека для Python 21 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 9 1
Volkswagen ID. series 8 1
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Tesla Model 3 44 1
KIA Rio Hatchback 16 1
Nissan Leaf - электромобиль 51 1
Иванов Вадим 7 7
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Гуз Иван 12 3
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Сапронов Максим 6 1
Рыбинцев Андрей 25 1
Харитонов Максим 2 1
Воробьева Ольга 2 1
Воробьев Александр 34 1
Григорьев Кирилл 3 1
Новиков Юрий 9 1
Куракин Алексей 7 1
Манайкин Николай 1 1
Герасимов Николай 3 1
Эбич Сергей 1 1
Таврин Иван 117 1
Пивень Сергей 7 1
Ходаков Дмитрий 1 1
Панов Анатолий 4 1
Кромочкин Артем 12 1
Семина Татьяна 5 1
Гараньков Александр 8 1
Головин Алексей 9 1
Ефремов Эдуард 1 1
Болдырев Константин 1 1
Ивахненко Никита 1 1
Петросян Гор 1 1
Юматова Наталья 16 1
Пейсахзон Яков 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Япония 13282 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Армения - Ереван 199 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
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Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 16
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Аренда 2416 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 2
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Новая газета 11 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Автостат 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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