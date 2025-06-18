«Авито Авто» и «АвтоВАЗ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» и онлайн-платформа объявлений «Авито» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно нацелено на укрепление позиций «АвтоВАЗа» на российском автомобильном рынке, развитие цифровых решений в индустрии и повышение прозрачности сделок по купле-продаже автомобилей на «Авито Авто». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Одной из ключевых задач партнерства стало упрощение процессов выбора и покупки новых автомобилей и ТС с пробегом, а также повышение прозрачности сделок в отрасли. В рамках партнерства стороны планируют запуск и развитие совместных проектов и аналитических и маркетинговых исследований, которые дадут возможность выявлять тренды рынка, прогнозировать спрос и создавать новые сервисы и продукты для улучшения пользовательского опыта автовладельцев. Обмен данными о потребительских предпочтениях, опыте эксплуатации и ремонта автомобилей позволит глубже понимать поведение клиентов и предлагать решения, отвечающие их реальным потребностям.

«АвтоВАЗ» интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей Lada в сервис проверки истории «Автотека». Это позволит повысить прозрачность истории обслуживания автомобилей Lada для тех, кто ищет автомобиль этой марки на «Авито». Благодаря этому выбор упростится, а принятие решения о покупке станет более предсказуемым. Еще одним важным результатом обмена данными станет запуск уведомлений по отзывным и сервисным кампаниям. Таким образом «АвтоВАЗ» через «Авито» сможет информировать владельцев автомобилей Lada, разместивших объявления на «Авито Авто», о наличии отзывных и сервисных кампаний на их ТС и приглашать на ТО.

Кроме того, будет проведена интеграция сервиса «Селект» от «Авито Авто» и программы сертифицированных автомобилей Lada с пробегом – Restart от «АвтоВАЗа»: пользователи сервиса смогут сразу видеть, какие автомобили сертифицированы по программе Restart, прошли соответствующую тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку и имеют один год продленной гарантии на автомобиль от страхового партнера.

К тому же в карточках объявлений о продаже запчастей для автомобилей Lada на «Авито» появится специальный бейдж, подтверждающий их официальное происхождение и наличие гарантии.

Также партнеры планируют совместную работу над повышением узнаваемости бренда Lada, запуск рекламных кампаний, обмен аналитикой рынка, обучение сотрудников дилерских центров и расширение присутствия дилерской сети автопроизводителя на платформе «Авито».

«Для нас сотрудничество с таким ключевым игроком отечественного авторынка как «АвтоВАЗ» – это возможность усилить позиции платформы как надежного партнера автопроизводителей и дилеров. В 2025 г. доля машин отечественных брендов составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на «Авито Авто», при этом Lada занимает лидирующую позицию – 82,2% от общего предложения. Поэтому мы видим большой потенциал в совместном развитии цифровых продуктов, а также в создании новых решений, которые сделают рынок автомобилей безопаснее и понятнее. Благодаря сотрудничеству с партнером мы сможем предложить пользователям еще более точную информацию о состоянии автомобилей, повысить уровень доверия на рынке и снизить риски при совершении сделок. Это станет важным вкладом в развитие честной и открытой автоиндустрии в России», – сказал старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

«Сотрудничество с «Авито Авто» — важный шаг в развитии цифровых сервисов Lada. Мы стремимся сделать процесс покупки и владения нашими автомобилями максимально удобным и прозрачным. Новые решения помогут клиентам получать достоверную информацию, упростят выбор автомобиля и повысят уровень сервиса. Это укрепит доверие к бренду и откроет дополнительные возможности как для новых покупателей, так и для владельцев Lada на вторичном рынке», – сказал Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ».