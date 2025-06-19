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Костромин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Т2 и «АвтоВАЗ» повысят эффективность продаж с помощью больших данных 1
18.06.2025 «Авито Авто» и «АвтоВАЗ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Костромин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Redllama - АйФокс Груп 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1062 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7630 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5068 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 2
Оповещение и уведомление - Notification 4972 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5652 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21262 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 544 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5411 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 398 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4942 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6978 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 15 1
Avito - Авито авто 53 1
Вотяков Кирилл 7 1
Лебедева Ирина 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2357 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5391 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6034 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19414 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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