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Костромин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Т2 и «АвтоВАЗ» повысят эффективность продаж с помощью больших данных 1
|18.06.2025
|«Авито Авто» и «АвтоВАЗ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
Костромин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Т2 - Т2 Мобайл - Redllama - АйФокс Груп 4 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 4 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 3 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
|АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 2
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1062 1
|Вотяков Кирилл 7 1
|Лебедева Ирина 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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