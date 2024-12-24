Т2 Т2 Мобайл Yabbi Ябби
Yabbi (ООО «Ябби») - инновационная российская компания, занимающаяся разработкой программных комплексов (DSP и SSP) для рекламодателей и паблишеров. Система управления рекламными кампаниями имеет доступ к крупнейшим рекламным биржам, а также к прямому рекламному инвентарю мобильных приложений, интегрированных при помощи инструмента монетизации Yabbi SDK.
|24.12.2024
|«Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
|23.12.2024
|T2 приобрел три AdTech-компании 1
|09.06.2022
|Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma 2
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Андрей 37 1
|Лебедева Ирина 26 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Старостин Александр 6 1
|Христич Евгения 2 1
|Мнацаканьян Александр 2 1
|Карасев Станислав 1 1
|Панова Вера 1 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Казаков Дмитрий 3 1
|Шаталов Илья 1 1
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