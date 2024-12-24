Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби

Yabbi (ООО «Ябби») - инновационная российская компания, занимающаяся разработкой программных комплексов (DSP и SSP) для рекламодателей и паблишеров. Система управления рекламными кампаниями имеет доступ к крупнейшим рекламным биржам, а также к прямому рекламному инвентарю мобильных приложений, интегрированных при помощи инструмента монетизации Yabbi SDK.