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Т2 Т2 Мобайл Yabbi Ябби

Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби

Yabbi (ООО «Ябби») - инновационная российская компания, занимающаяся разработкой программных комплексов (DSP и SSP) для рекламодателей и паблишеров. Система управления рекламными кампаниями имеет доступ к крупнейшим рекламным биржам, а также к прямому рекламному инвентарю мобильных приложений, интегрированных при помощи  инструмента монетизации Yabbi SDK.


24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
23.12.2024 T2 приобрел три AdTech-компании 1
09.06.2022 Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Redllama - АйФокс Груп 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
К-Телеком - Win Mobile 44 1
Миранда-Медиа 59 1
Fiserv - First Data Corp 14 1
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СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 91 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 15 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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