Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186218
ИКТ 14449
Организации 11201
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26421
Персоны 80219
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Казаков Дмитрий


СОБЫТИЯ


27.11.2025 «МегаФон» и SA Media Group запускают таргетинг в Telegram Ads 1
28.02.2025 Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет 1
09.06.2022 Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma 1
17.05.2022 Redllama и Platforma разработали рекламный сервис на базе собственного единого идентификатора 1
16.12.2013 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Казаков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 51 2
Т2 - Т2 Мобайл - Redllama - АйФокс Груп 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5222 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25518 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7381 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2399 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5116 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1087 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 727 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12221 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25616 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17069 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9692 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 437 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7559 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8677 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5660 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 700 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 802 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1723 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13302 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14822 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13591 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16675 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 112 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4011 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21941 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17885 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 869 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72823 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57036 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 687 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11283 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12260 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22994 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 703 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 14 1
Yamaha YSP - домашний кинотеатр 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 24 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 433 1
App Tracking Transparency 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5805 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 105 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 298 1
ByteDance - Douyin 8 1
Зефиров Андрей 1 1
Федин Олег 1 1
Levitt Michael - Левит Майкл 4 1
Христич Евгения 2 1
Немухин Александр 1 1
Шаталов Илья 1 1
Калиновская Лидия 1 1
Шайтан Константин 1 1
Фиронов Михаил 1 1
Ефремов Роман 4 1
Рыскин Михаил 1 1
Палюнин Владимир 1 1
Мерзляков Антон 17 1
Иванов Юрий 31 1
Петренко Александр 9 1
Никитин Владимир 10 1
Велижанин Виталий 1 1
Фокин Валерий 48 1
Григоренко Дмитрий 177 1
Россия - РФ - Российская федерация 156300 3
Солнечная система - Solar system 2543 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45595 1
Земля - планета Солнечной системы 10646 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3239 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18503 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18154 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31757 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 517 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1964 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1651 1
Ботаника - Растения - Plantae 1112 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 1
Национальный проект 368 1
Профсоюз - Профессиональный союз 275 1
ГТО - Готов к труду и обороне - всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 5 1
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 104 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1718 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4751 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20307 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 195 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 115 1
Физика - Physics - область естествознания 2825 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2171 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2910 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3771 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9628 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4235 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6293 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5840 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 763 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2988 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54856 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 415 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6909 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2653 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 1
NYT - The New York Times 1086 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1632 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1077 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 279 1
РАН - Российская академия наук 2008 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 241 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 12 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403053, в очереди разбора - 733176.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще