Получите все материалы CNews по ключевому слову
Казаков Дмитрий
СОБЫТИЯ
Казаков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 51 2
|Т2 - Т2 Мобайл - Redllama - АйФокс Груп 5 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 5 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
|РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5222 1
|Зефиров Андрей 1 1
|Федин Олег 1 1
|Levitt Michael - Левит Майкл 4 1
|Христич Евгения 2 1
|Немухин Александр 1 1
|Шаталов Илья 1 1
|Калиновская Лидия 1 1
|Шайтан Константин 1 1
|Фиронов Михаил 1 1
|Ефремов Роман 4 1
|Рыскин Михаил 1 1
|Палюнин Владимир 1 1
|Мерзляков Антон 17 1
|Иванов Юрий 31 1
|Петренко Александр 9 1
|Никитин Владимир 10 1
|Велижанин Виталий 1 1
|Фокин Валерий 48 1
|Григоренко Дмитрий 177 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 1
|NYT - The New York Times 1086 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403053, в очереди разбора - 733176.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.