Redllama и Platforma разработали рекламный сервис на базе собственного единого идентификатора

Redllama объявила о новом направлении развития платформы и запуске сервиса Bridge совместно с разработчиком решений для бизнеса на основе больших данных Platforma. Технология Bridge соединяет App- и Web-трафик поставщиков инвентаря в одну систему размещения, чтобы повысить точность и возможности таргетинга в обоих каналах с использованием единого идентификатора. Продукт доступен для тестирования клиентам Redllama. Сегменты Platforma уже обеспечивают прирост покупателей, по данным отчетов sales lift, около 27%.

Сервис Bridge реализован в виде связки DMP + технология Meta SSP. Технология разработана с помощью собственных моделей Platforma и строится на обработке агрегированных и потоковых данных партнеров: интернет-провайдеров, мобильных операторов и поставщиков рекламного инвентаря, с которыми была проведена предварительная интеграция. Bridge обеспечивает мэтчинг App- и Web-трафика и его обогащение единым идентификатором пользователя, который включает, например, знания об интересах, возможностях, потребностях и т.д. Это позволяет собирать кастомизированные аудиторные сегменты под конкретные задачи рекламодателей и таргетировать коммуникацию с наибольшей вероятностью отклика потребителя.

«Наша DMP уже обучена работе с новым идентификатором, мы уже сейчас можем профилировать аудиторию в App-среде и строить коммуникацию с пользователем кроссканально. Теперь мы хотим предложить всему рынку использовать независимый стабильный идентификатор с парами нескольких устройств, которые использует пользователь. На наш взгляд, такой подход не только сможет сделать охват ЦА более кост-эффективным, но положительно скажется на восприятии бренда за счет возможности построения сложных последовательных коммуникаций бренда с пользователем в различных каналах», – сказала Евгения Христич, CEO Redllama.

«Наш совместный проект можно назвать одним из первых шагов по переходу к идентификации пользователей без привязки к cookies, номерам телефонов или e-mail. Что особенно актуально в преддверии cookieless и потребности пользователей в большей приватности. В перспективе на основе этой технологии бренды смогут планировать кампании не только в Web- и App-пространстве, но и в других медийных каналах», – отметил Дмитрий Казаков, руководитель направления «ТВ-реклама и аналитика», Platforma.

Bridge позволяет рекламодателям: решить проблему построения эффективного охвата одновременно в App и Web за счет контроля кросс-частоты и оптимизировать стоимость целевого контакта бренда с аудиторией; повысить эффективность рекламных кампаний за счет профилирования App-инвентаря на основе методов профилирования Web-инвентаря, которые доступны DMP-системам, что существенно улучшает точность таргетинга в App-среде; получить Stable ID пользователя для таргетирования в эпоху cookieless.

Для паблишеров Bridge может использоваться в качестве Single Sign-On инструмента.

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«Наш сервис разработан специально для партнеров и их клиентов, бизнес которых проходит фазу digital-трансформации и требует максимальной эффективности от работы в медиа сейчас и будущем, особенно в эпоху после отмены Cookies. Bridge обеспечивает возможность по-новому взглянуть на работу с in-app инвентарем, настроить кросс-частоту c web и понятный таргетинг размещения с использованием нашего Stable ID, которые не были доступны ранее», – сказал Михаил Фиронов, CPO Bridge.

На данный момент подобная функциональность в ограниченном виде доступна закрытым экосистемам, которые обладают так называемым жестким идентификатором (hard ID) по залогиненным пользователям в браузере (Desktop/Mobile Web) и мобильном приложении (App).

Технология Bridge является открытой для всех игроков и предоставит рынку альтернативные инструменты, дополнив функциональность рекламных платформ и селлеров.