Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть на вопросы друг друга и так далее. Кроме того, вы можете загружать приложения напрямую с официальных сайтов. Это касается, в первую очередь, Госуслуг и приложений российских банков.Альтернативы Apple App Store Нельзя просто взять и установить на iPhone приложение, скачанное вне App Store и не верифицированное разработчиком, авторизованным Apple. Может помочь джейлбрейк, то есть взлом

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан язи Максута Шадаева, Минцифры России подготовило законопроект, обязывающий Apple разрешить владельцам ее гаджетов устанавливать софт из магазинов, которые нравятся лично им, а не только из фирменного App Store. Документ, по словам Максута Шадаева, может быть внесен на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии, которая завершится 30 июля 2023 г. Законопроект, по сути, представляет собо

Сбербанк прорвался сквозь санкции в App Store и опубликовал приложение для iPhone. Его разработчик покрыт тайной А вдруг получится В магазине приложений Apple App Store внезапно появилось приложение SBOL – мобильная утилита Сбербанка. Сбербанк с весны 2022 г. находится под санкциями США, вследствие чего Apple не желает видеть его софт в своем каталог

Арестован убийца создателя «бандитского» платежного сервиса Cash App. Им оказался крупный ИТ-бизнесмен Подозреваемый найден Арестован подозреваемый в убийстве создателя всемирно известного платежного сервиса Cash App Роберта Ли (Robert Lee). О его смерти CNews писал в начале апреля 2023 г. Задержанным оказался вовсе не простой грабитель с улицы, а крупный бизнесмен, связанный с ИТ-сферой. Cash App

Убит cоздатель сверхпопулярного «платежного сервиса для бандитов» Cash App Без него не было бы Cash App Создатель платежного сервиса Cash App Роберт Ли (Robert Lee) погиб в Сан-Франциско (США) в возрасте 43 лет. Как пишет New York Post, он стал жертвой пока неизвестного преступника, на

«Тинькофф» и десяток других российских банков изгнаны из магазина приложений для iPhone Apple против «Тинькофф-банка» Корпорация Apple удалила из своего каталога App Store все фирменные приложения «Тинькофф-банка». На момент публикации материала пользователям были недоступны «Тинькофф-инвестиции», «Тиньков бизнес», «Тинькофф мобайл», а также «Тинькофф б

Apple заплатила в России почти миллиард штрафа по делу, инициированному «Касперским» Миллиард в казну Корпорация Apple заплатила штраф в размере 906 млн руб. по делу об ограничении конкуренции на рынке приложений в App Store, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Дело против Apple было возбуждено Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) еще в августе 2019 г. Инициатором выступила «Лабора

Сбербанк создал сверхсекретную программу, моментально возвращающую его приложение на iPhone. Apple никто не спрашивает сть от Apple Сбербанк разработал специализированное приложение для принудительной установки своего фирменного приложения на смартфоны Apple iPhone, пишут «Ведомости». Сделать это напрямую из магазина App Store нельзя – банк уже почти год находится под американскими санкциями, вследствие чего Apple удалила его ПО из своего магазина и следит, чтобы он не публиковал в нем другие банковские ути

Apple запретила устанавливать на iPhone российскую соцсеть, созданную на замену LinkedIn Новые санкции Apple Компания Apple удалила из своего каталога приложений App Store фирменную утилиту российской деловой социальной сети TenChat. Об этом CNews сообщили разработчики сервиса. TenChat – это полноценный отечественный аналог американской социальной сети

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов Весной из популярных магазинов пропали приложения многих российских банков, в том числе Сбера, ВТБ, Альфа-Банка, Банка «Открытие», Промсвязьбанка, Газпромбанка, МКБ. А осенью из App Store были удалены все сервисы VK и Mail.ru. Кроме того, в разное время из маркетов пропали утилиты Аэрофлот, 2ГИС, Халва, Домклик, НТВ, Rutube и некоторые другие. Сейчас VK и Mail.ru верну

Apple вышвырнула приложения VK из App Store. Акции холдинга обрушились. Как решить проблему удалила из своего каталога приложений почти все утилиты, принадлежащие российскому холдингу VK. Ранее он носил название Mail.ru Group. Представители VK подтвердили CNews факты удаления приложений из App Store и отсутствия комментариев со стороны Apple. Холдинг направил запросы в компанию. Аналогичный запрос поступил вендору iPhone и от Минцифры. «Минцифры направило в Apple Inc запрос о при

Российского «убийцу» YouTube не пускают на iPhone. Приложение на две недели «зависло» у бюрократов Apple Apple игнорирует RuTube Новая версия приложения RuTube для iOS не может попасть в каталог App Store, сообщили CNews представители RuTube. Оно еще не получило вердикт модераторов – сотрудники Apple не могут проверить утилиту на протяжении более двух недель. RuTube – это отечественный

Гениальный маневр не удался. Антисанкционное приложение Сбербанка для iPhone изгнано из App Store. Оно продержалось 7 дней Хитрый план не выгорел Приложение СБОЛ, рекомендованное Сбербанком пользователям iPhone в качестве альтернативы фирменному ПО «Сбербанк онлайн», внезапно пропало из каталога Apple App Store. Оно продержалось в нем всего лишь неделю – как сообщал CNews, его загрузили в каталог в середине августа 2022 г. СБОЛ может расшифровываться как «Сбербанк онлайн» и как «Система банк

Redllama и Platforma разработали рекламный сервис на базе собственного единого идентификатора Redllama объявила о новом направлении развития платформы и запуске сервиса Bridge совместно с разработчиком решений для бизнеса на основе больших данных Platforma. Технология Bridge соединяет App- и Web-трафик поставщиков инвентаря в одну систему размещения, чтобы повысить точность и возможности таргетинга в обоих каналах с использованием единого идентификатора. Продукт доступен для

«Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby С 2017 года В течение четырёх лет в Microsoft Azure App Service сохранялась ошибка, которая позволяла просматривать исходный код развёрнутых там приложений. Эксперты компании Wiz, обнаружившие этот «баг», полагают, что хакеры уже вполне могли эк

App Annie: пользователи потратили $135 млрд в мобильных приложениях в 2021 г. Google Play выросли почти на 25% по сравнению с прошлым годом и составили $135 млрд. Количество загрузок также достигло нового рубежа и увеличилось на 8%, достигнув отметки в $ 140 млрд. В том числе, App Annie предоставила подробную информацию о самых скачиваемых приложениях за последние 12 месяцев. Как и в предыдущие годы, расходы пользователей на iOS преобладают: 65 центов с каждого долла

Вице-премьер Чернышенко: «Госуслуги.Авто» вышло на первое место в топе бесплатных приложений App Store Приложение «Госуслуги.Авто» – на первом месте в топе бесплатных приложений в App Store в связи с началом тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова приводятся на официальном

Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предписание корпорации Apple о нарушении антимонопольного законодательства. Как говорится в сообщении службы, речь идет о покупках, совершаемых через App Store, магазин приложений для мобильной операционной системы iOS, используемой в выпускаемых Apple устройствах iPhone и iPad. Как Apple ограничивает покупки через мобильные приложения Жалоб

Принимайте оплату в долларах США и евро на своих сайтах: новая опция в CENT.APP Новая возможность для всех, кто продаёт товары или услуги за рубеж: валютное списание на сайте с помощью сервиса CENT.APP. Вы сможете списывать средства в валюте плательщика — в банковской выписке клиенты увидят привычную для себя валюту: доллар или евро. CENT.APP — партнёр крупнейшего хостинг-провайдер

Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения Россияне следят друг за другом В России зафиксирован невероятно резкий рост популярности приложений для слежки за друзьями и знакомыми. Согласно отчету App Annie за II квартал 2021 г., с которым ознакомилась редакция CNews, французская мобильная программа Zenly для слежки стала третьей по числу скачиваний. Всего за три месяца Zenly преодолело

CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU с помощью партнёра, сервиса CENT.APP, добавил возможность для бизнеса принимать платежи прямо в Личном кабинете REG.RU, а также расширил приём оплаты через Apple Pay. Приём платежей в Личном кабинете REG.RU В Личном кабинете R

Полезное приложение для iPhone запускается, только если написать о нем хороший отзыв с высокой оценкой «Приложение-попрошайка» В каталоге Apple App Store появилось приложение, которое не запустится до тех пор, пока пользователь не поставит ей высокую оценку. Как пишет The Verge, программа под названием UPNP Xtreme при первом же запуске

SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений SUSE объявила о присвоении операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications статуса SAP Endorsed App (одобренного SAP) и о размещении дистрибутива в центре приложений SAP App Center. В ходе проведенного тестирования SUSE Linux Enterprise Server были продемонстрированы превосходные р

Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы to5Mac обнаружили доказательства того, что на новых компьютерах и ноутбуках Apple может появиться запрет на установку сторонних программ. Пользователей могут обязать ставить только ПО из каталога Mac App Store. Подтверждение новых грядущих ограничений они нашли в коде ОС macOS Big Sur 11.2, вторая бета-версия которой стала доступна для разработчиков 13 января 2021 г. Ограничения касаются по

Как вернуть деньги за неоправданно дорогую подписку в App Store? им пунктам. И потом так же автоматически соглашаетесь со списанием средств за какую-то абсолютно ненужную подписку. В банк обращаться бессмысленно — вас перенаправят в Apple. Что делать? В приложении App Store или в меню «Настройки»/iTunes Store и App Store нужно нажать на иконку со своим Apple ID, ввести от него пароль, после чего найти раздел «История покупок» и выбрать подписку, з

REG.RU представляет сервис моментальных платежей Cent.app Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет партнёра — CENT.APP. Сервис мгновенной оплаты по ссылке или QR-коду, который подойдёт домейнерам, блогерам, онлайн-предпринимателям. Инструмент прост в использовании и безопасен. Сервис устроен просто: Пользов

Банк «Открытие» внедрил сервис доставки приложений Citrix App Layering Банк «Открытие» завершил внедрение сервиса доставки приложений Citrix App Layering, который позволил повысить доступность более 200 бизнес-приложений. По данным компании Citrix, этот проект, затрагивающий 20 тыс. сотрудников, стал крупнейшим в России. Партнером б

Apple радикально снижает комиссию в App Store. Но только для небогатых разработчиков Помощь бедным разработчикам Компания Apple объявила о снижении комиссии для разработчиков в своем магазине приложений App Store. В рамках собственной программы поддержки малого бизнеса она уменьшит ее ровно вдвое – с нынешних 30% до 15%. Это означает, что Apple будет забирать меньше денег с каждой сделки разра

Популярные каналы в TikTok рекламируют приложения, выманивающие деньги филей в TikTok и Instagram с аудиторией от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч подписчиков продвигали мошеннические мобильные приложения. Часть из них до сих пор доступна в Google Play и Apple App Store. По самым скромным оценкам, мошенническая группировка, разрабатывавшая эти приложения, заработала около полумиллиона долларов. Информацию о приложениях и продвигающих их профилях эксп

Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store Хочешь в App Store – стань китайцем или американцем Apple устанавливает жесткие ограничения для российских разработчиков и даже вынуждает их приобретать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в СШ

Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple жниках». Слова главы ProtonMail напрямую связаны с комиссией 30%, которую Apple берет с любого разработчика ПО для ее мобильных устройств, продвигающего свой софт через единственный магазин для iOS – App Store. «Apple стала монополистом, уничтожающим потенциальных конкурентов за счет абсолютно антигуманных комиссий и продвигающим цензуру для диктаторских режимов. Мы знаем это, потому что го

App Annie запускает App Annie Ascend App Annie объявила о запуске нового продукта App Annie Ascend, который впервые будет включать в себя как данные о рынке мобильных приложений, так и рекламную аналитику компании. Все это становится возможным благодаря Data Science и данным

Приложение Xerox Team Availability App поможет управлять гибкой рабочей средой Xerox объявила о запуске приложения Xerox Team Availability App. Это решение позволяет организациям отслеживать доступность и местонахождение персонала, быстро внедряется и действует в режиме реального времени. Понимать, где находятся сотрудники и работ