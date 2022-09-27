Apple вышвырнула приложения VK из App Store. Акции холдинга обрушились. Как решить проблему

Из каталога App Store исчезли приложения холдинга VK, хотя пока не все. Apple хранит молчание и не раскрывает причины удаления. В ситуации намерено разобраться Минцифры. Временное решение проблемы – смена региона с российского на любой другой, но Apple может закрыть эту брешь в любой момент.

Apple против VK

Компания Apple без предупреждения удалила из своего каталога приложений почти все утилиты, принадлежащие российскому холдингу VK. Ранее он носил название Mail.ru Group.

Представители VK подтвердили CNews факты удаления приложений из App Store и отсутствия комментариев со стороны Apple. Холдинг направил запросы в компанию. Аналогичный запрос поступил вендору iPhone и от Минцифры. «Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», – сообщили CNews представители министерства.

В Минцифры отметили также, что после получения официального ответа ведомство приступит к разработке «плана действий». Что именно под ним подразумевается, и каким бумерангом вернется Apple ее поступок, станет известно в обозримом будущем.

Как удалялись приложения

Первым из App Store исчезло приложение «Вконтакте». Это крупнейшая российская соцсеть, созданная Павлом Дуровым в 2006 г. и в 2014 г. перешедшая под контроль VK.

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После этого Apple взяла тайм-аут на несколько часов, видимо, чтобы подготовиться к более серьезному удару. Ждать себя он не заставил – спустя какое-то время после пропажи из AppStore утилиты «Вконтакте» из каталога были одновременно вычеркнуты почтовый клиент «Почта Mail ru», файловое хранилище «Облако Mail ru» и музыкальный стриминговый сервис «VK музыка».

Что немаловажно, социальная сеть «Одноклассники», тоже принадлежащая VK, пока что избежала санкций Apple. По всей видимости, Apple устроила веерное удаление, ориентируясь на то, что написано в поле «Разработчик». У приложения «Одноклассники» в нем указано Odnoklassniki ltd.

Что еще более важно, к моменту выхода материала Apple по неизвестным причинам сохранила в своем каталоге приложение «VK мессенджер». Что помешало ей удалить и его, остается загадкой.

Добраться до всех приложений VK Apple пока не успела. Или не захотела?

На 9:30 утра 27 сентября 2022 г. интернет-гигант Google пример со своего конкурента пока не взял. В распоряжении Google есть Play – официальный магазин приложений для Android. Набор софта VK присутствовал в нем в полном составе.

Первые последствия

Удаление приложений VK из App Store моментально отразилось на бизнесе холдинга. В частности, задето его финансовое состояние.

Санкции Apple моментально привели к грандиозному падению стоимости депозитарных расписок на Московской бирже. Они обвалились на более чем 21%.

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Суммарное падение составило 21,34%, что стало рекордом Мосбиржи, пишет «Коммерсант». Стоимость депозитарных расписок зафиксировалась на отметке 330,2 руб., и пока нет гарантии, что с открытием торгов она не продолжит падение.

Однако нельзя утверждать, что акции на Мосбирже обесценились только у VK. Падение зафиксировали цены на бумаги TCS Group, X5 Retail Group и «Сургутнефтегаза». Правда, в их случае откат составил в пределах 17,5%.

Проблема не так проста

Удаление приложения из App Store означает, что его больше нельзя ни скачать, ни обновить. Apple запрещает устанавливать утилиты на свои гаджеты из сторонних источников.

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Таким образом, те, кто случайно удалил то или иное приложение VK, сделал сброс устройства на заводские настройки или купил новый гаджет, будут вынуждены пользоваться веб-версиями сервисов холдинга. На практике многим пользователям такое решение может показаться не очень удобным и эффективным.

Google Play приложения VK пока доступны. Но даже если их удалят, это не станет большим препятствием для пользователей

Это один из основных недостатков iOS и iPad OS на фоне Android. В экосистеме Google нет никаких проблем с тем, чтобы установить нужный софт из любого существующего магазина приложений. В России их несколько, включая RuStore, над которым работает VK при поддержке других ИТ-компаний и Минцифры.

По сути, пользователи вольны устанавливать Android-приложения откуда угодно. Например, разработчик приложения может разместить его дистрибутив на своем сайте и разрешить всем скачивать его без каких-либо ограничений.

Потенциальный выход из положения

Редакция CNews выяснила, что к моменту выхода материала скачать приложения VK на свои iPhone и iPad не могли исключительно россияне. Другими словами, если в настройках устройства установлен российский регион, то нужное приложение установить невозможно, за исключением «Одноклассников».

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Если же сменить регион на другой, все начинает работать. На момент публикации материала этот «лайфхак» функционировал при смене региона на Казахстан. Не исключено, что Apple поспешит закрыть эту лазейку в кратчайшие сроки.

Apple не любит россиян

Apple начала портить жизнь россиянам, владеющим ее техникой, а также тем, кто только планировал ее приобрести, с первых чисел марта 2022 г. Сперва она свернула все поставки на российский рынок, а затем начала мешать работе авторизованных сервисных центров и отлучать россиян от своей платежной системы Apple Pay.

Летом 2022 г. наметился грандиозный дефицит не только ее новых устройств, но и оригинальных запчастей к ним. Если нужно, к примеру, поменять аккумулятор или дисплей на том же iPhone, то придется или выбирать неоригинальные комплектующие, или ждать, пока приедет оригинальное. Это может растянуться на дни или даже недели.

Кроме того, Apple с весны 2022 г. не обновляет свой российский сайт.

Не VK единым

Нельзя забывать, что приложения VK – не единственные, лишенные статуса резидентов в App Store. Ранее Apple удалила из него утилиты Сбербанка, Альфа-банка и ряда других российских банков, а в начале осени 2022 г. аналогичная судьба настигла и приложение 2ГИС. Вероятно, оно пострадало из-за Сбербанка, находящегося под антироссийскими санкциями. Сбербанк выкупил контрольную долю в 2ГИС еще летом 2020 г.