VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище

Yota обнулит трафик на «Облако Mail» для переноса файлов из iCloud С 13 по 19 мая 2026 г. абоненты Yota смогут перенести файлы из iCloud и галереи смартфона в «Облако Mail», не тратя интернет-трафик своего тарифа. Это позволит удобно и выгодно перенести

В «Облаке Mail» появилась возможность переноса файлов из iCloud зере, так и в приложении «Облака Mail». Как воспользоваться функциональностью: скачайте приложение «Облако Mail» на смартфон; активируйте в настройках «Автозагрузку»; «Галерея» синхронизируется

Общий объем данных в «Облаке Mail» вырос на 41% и и видео с мобильных устройств, благодаря функциональности «Автозагрузка» и возможностям работы с контентом. Об этом CNews сообщили представители Mail. Общий объем данных, хранимых пользователями в «Облако Mail», увеличился на 41% по сравнению с прошлым годом. За 2025 г. пользователи загрузили 37,5 млрд файлов. Основной драйвер роста — функциональность «Автозагрузка», которая автоматически

Каждая десятая категория фотографий и воспоминаний в «Облаке Mail» — автомобили или водоемы «Облако Mail» с помощью ИИ проанализировало, какие объекты чаще всего фотографируют пользовате

«Облако Mail»: семейный контент вошел в топ-3 по итогам 2025 года «Облако Mail» сгенерировало 2,7 млрд воспоминаний — историй из фото и видео пользователей за 2

Муся, Арчи и Кесадилья: Облако Mail узнало, как зовут любимцев россиян фотографии и кличке было видно характер питомца — пользователи делились не просто снимками, а маленькими историями, которые считывались в эмоциях и образах любимцев. Для нас это способ собрать вокруг Облака Mail живое, настоящее сообщество и показать, что сервис — про людей и их тёплые воспоминания», — сказал руководитель направления маркетинга Кирилл Набиев. *В проекте приняли участие 29 т

Количество семейных сторис в «Облаке Mail» выросло в два раза За первое полугодие 2025 г. «Облако Mail» с помощью искусственного интеллекта сгенерировало более 1,7 млрд сторис – воспоминаний из фото и видео пользователей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. О

«Облако Mail» представило функциональность для быстрого разбора фото ат помогает быстро навести порядок в галерее Облака и мобильного устройства. «Мы стремимся сделать «Облако Mail» надежным и удобным пространством для хранения самых ценных фотографий, поэтому п

«Облако Mail» запускает умный поиск дубликатов на базе ИИ Теперь «Облако Mail» умеет автоматически распознавать дубликаты загруженных фотографий. Пользователи

«Облако Mail» представило безлимитную автозагрузку со смартфона В «Облаке Mail» стала доступна безлимитная автозагрузка. Если включить ее, то облако сохранит фо

Количество уникальных файлов в «Облаке Mail» выросло на 23% с 2024 г. Также сохраняется интерес пользователей к видеофайлам — их в облачном сервисе 2,5 млрд. «Облако Mail давно стало чем-то большим, чем просто диском для хранения данных. Сейчас мы рабо

Облако Mail представило новые функции для работы с контентом й тренд на взаимодействие пользователей с контентом прямо в облачном хранилище. Только за 2024 г. в облако Mail было загружено более 45,5 млрд различных файлов, включая фото и видео. Сегодня эт

В «Облаке Mail» появились темная тема и возможность кастомизации папок В «Облаке Mail» пользователям стали доступны новые функциональности, которые позволят сделать работу с файлами более комфортной и эффективной. Теперь пользователи смогут включить темную тему в веб

В «Облако Mail» перенесли более 160 млн файлов с помощью десктопного приложения Десктопное приложение «Облако Mail» предоставляет пользователям возможность для быстрой работы с облачными хранилищами как с дисками. Приложение работает с 11 облаками, включая Google Drive, DropBox и др. Даже после

В «Облаке Mail» стал доступен редактор PDF-файлов «Облако Mail» представило функциональность бесплатного редактирования PDF-файлов. Теперь польз

В «Облаке Mail.ru» стала доступна новая функциональность на базе ИИ «Облако Mail.ru» запустило новую функцию определения пользователя по лицу на базе искусственного интеллекта. Теперь все фотографии с крупных мероприятий, выставок и концертов могут быть отобраны

В «Облаке Mail.ru» появились новые сценарии для сторис коло 60 млн) и «Вкусные воспоминания». По последнему было создано около 43 млн ярких воспоминаний. «Облако Mail.ru» постоянно развивается и расширяет свои возможности для пользователей. Благода

«Облако Mail.ru» поможет пользователям защитить рабочие и личные данные от потери Около 50 млн файлов было перенесено в «Облако Mail.ru» с помощью приложения для компьютера. Десктопное приложение «Облака Mail.ru» п

В «Облаке Mail.ru» стал доступен онлайн-просмотр 110 форматов файлов Команда сервиса «Облако Mail.ru» поделилась аналитикой по количеству загружаемых файлов и составила рейтинг на

В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг елает процесс чтения комфортным», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru». На данный момент чтение и загрузка электронных книг доступны в приложении «О

«Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год оспоминания за месяц с детьми». По данному сценарию было создано около 47 млн невероятных историй. «Облако Mail.ru с помощью современных ML-технологий умеет находить значимые моменты из жизни п

«Облако Mail.ru» представило новые сторис на базе ML лов. С помощью ML-моделей из них было сгенерировано около 940 млн историй. В преддверии праздников «Облако Mail.ru» представило новые сценарии для новогодних сторис. Пользователи смогут оценить

В «Облако Mail.ru» добавили возможность поделиться подпиской экономить почти 6000 руб. в год», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».

«Топ-кадр» и «Облако Mail.ru» запустили программу «Оцифровка воспоминаний» «Топ-кадр» и «Облако Mail.ru» помогут сохранить воспоминания. Каждый желающий сможет оцифровать свои пленочные снимки из детства, видеокадры свадьбы родителей или другие важные трогательные моменты, и сохран

«Облако Mail.ru» поможет перенести файлы из других хранилищ «Облако Mail.ru» поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользо

Объем пользовательских данных в «Облаке Mail.ru» увеличился за десять лет в 32 раза «Облаку Mail.ru» исполнилось 10 лет, аналитики компании подсчитали объем инфраструктуры и пользовательских данных. По итогам первых двух лет после запуска объем данных пользователей «Облака» сос

Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru» а были под рукой у пользователя в любое время и в любой точке мира», — сказал руководитель проекта «Облако Mail.ru» Сергей Тарасенко.

«Почта» и «Облако Mail.ru» перешли на «Мой офис» коммуникаций, объявляют об интеграции редакторов «Мой офис» в «Почту Mail.ru» и файловое хранилище «Облако Mail.ru». Технологическое сотрудничество ИТ-компаний делает работу с документами еще б

«Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты НГ, могут оплатить сервис иностранными картами в веб-версии и из мобильного браузера со смартфона. «Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, дост

«Облако Mail.ru» стало доступно в мобильных браузерах Пользователи «Облака Mail.ru» теперь могут заходить в хранилище через мобильные браузеры на смартфонах. Новая версия повторяет дизайн облачного приложения и сохраняет расширенную функциональность веб- и моби

«Облако Mail.ru» отчиталось о значительном росте аудитории Ежедневная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru за апрель 2022 г. выросла на 93%, а ежемесячная — на 43%, в сравнении с январем 2022 г. «Мы видим большое желание пользователей переходить в облачные хранилища, чтобы сохранять д

В приложении «Облака Mail.ru» появился редактор фото ктор видео и другие возможности для пользователей», — сказал Кирилл Игнатьков, директор по продукту Облако Mail.ru.

«М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru еработку, а пользователям предоставим скидку на цифровой продукт от Mail.ru». Руководитель сервиса «Облако Mail.ru» Кирилл Игнатьков сказал: «Жёсткие диски часто теряются, ломаются и изнашивают

В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов ользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда. «Облако Mail.ru – это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по

Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» им и попытался данное решение обжаловать. Росгвардия неправомерно разместила закупочные документы в облаке Mail.ru В ходе разбирательства Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляцион

«Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions «Ашан» развернул аналитическую платформу для больших данных (Big Data) в публичном облаке Mail.ru Cloud Solutions. Новое решение будет использоваться как для обучения искусственного интеллекта и ML-моделей, так и для ad-hoc аналитики для продуктовых и функциональных команд. Н

«Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента «Облако Mail.ru» запустило тариф Pro. Пакет для для профессиональных создателей контента будет включать в себя «Облако» до 4 ТБ, агрегатор облаков «Диск-О:», 60 дней хранения истории, добавление

«Облако Mail.ru» научилось разбирать документы ехнологий компьютерного зрения. Список документов постоянно расширяется. «Количество загружаемых в "Облако Mail.ru" фотографий увеличивается год к году на десятки процентов. Команда "Облака Mai