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VK Mail.ru Облако Облако@Mail.Ru Mail.ru Облачное хранилище

VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище

Облако Mail.ru поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к Облаку – так файлы будут надежно защищены от потери и блокировок. Доступна интеграция с 11 популярными облачными сервисами, включая Google Диск, Dropbox, OneDrive и другие. Также в версии для компьютера пользователи получили возможность работать без интернета. 


29.08.2023 «Облако Mail.ru» поможет перенести файлы из других хранилищ

«Облако Mail.ru» поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользо
25.08.2023 Объем пользовательских данных в «Облаке Mail.ru» увеличился за десять лет в 32 раза

«Облаку Mail.ru» исполнилось 10 лет, аналитики компании подсчитали объем инфраструктуры и пользовательских данных. По итогам первых двух лет после запуска объем данных пользователей «Облака» сос
08.06.2023 Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru»

а были под рукой у пользователя в любое время и в любой точке мира», — сказал руководитель проекта «Облако Mail.ru» Сергей Тарасенко.
08.11.2022 «Почта» и «Облако Mail.ru» перешли на «Мой офис»

коммуникаций, объявляют об интеграции редакторов «Мой офис» в «Почту Mail.ru» и файловое хранилище «Облако Mail.ru». Технологическое сотрудничество ИТ-компаний делает работу с документами еще б
29.08.2022 «Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты

НГ, могут оплатить сервис иностранными картами в веб-версии и из мобильного браузера со смартфона. «Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, дост
21.06.2022 «Облако Mail.ru» стало доступно в мобильных браузерах

Пользователи «Облака Mail.ru» теперь могут заходить в хранилище через мобильные браузеры на смартфонах. Новая версия повторяет дизайн облачного приложения и сохраняет расширенную функциональность веб- и моби
14.06.2022 «Облако Mail.ru» отчиталось о значительном росте аудитории

Ежедневная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru за апрель 2022 г. выросла на 93%, а ежемесячная — на 43%, в сравнении с январем 2022 г. «Мы видим большое желание пользователей переходить в облачные хранилища, чтобы сохранять д
06.04.2022 В приложении «Облака Mail.ru» появился редактор фото

ктор видео и другие возможности для пользователей», — сказал Кирилл Игнатьков, директор по продукту Облако Mail.ru.
27.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru

еработку, а пользователям предоставим скидку на цифровой продукт от Mail.ru». Руководитель сервиса «Облако Mail.ru» Кирилл Игнатьков сказал: «Жёсткие диски часто теряются, ломаются и изнашивают
30.06.2021 В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов

ользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда. «Облако Mail.ru – это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по

15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru»

им и попытался данное решение обжаловать. Росгвардия неправомерно разместила закупочные документы в облаке Mail.ru В ходе разбирательства Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляцион
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions

«Ашан» развернул аналитическую платформу для больших данных (Big Data) в публичном облаке Mail.ru Cloud Solutions. Новое решение будет использоваться как для обучения искусственного интеллекта и ML-моделей, так и для ad-hoc аналитики для продуктовых и функциональных команд. Н
19.10.2020 «Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента

«Облако Mail.ru» запустило тариф Pro. Пакет для для профессиональных создателей контента будет включать в себя «Облако» до 4 ТБ, агрегатор облаков «Диск-О:», 60 дней хранения истории, добавление
03.03.2020 «Облако Mail.ru» научилось разбирать документы

ехнологий компьютерного зрения. Список документов постоянно расширяется. «Количество загружаемых в "Облако Mail.ru" фотографий увеличивается год к году на десятки процентов. Команда "Облака Mai
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group

ыл запущен в 2013 г. С его помощью можно было создавать почтовые ящики на домене компании и управлять ими через интерфейс Mail.ru. Проект состоял из четырех частей: «Почта Mail.Ru», «Агент Mail.Ru», «Облако Mail.Ru» и «Календарь Mail.Ru». Также в декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». В январе 2017 г. компания
02.09.2019 «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов

Mail.ru Group объявила о том, что «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов. Для этого представителям университетов необходимо заполнить специальную форму на сайте, после чего специалисты «Облака» расс
02.07.2019 «Облако Mail.ru» научилось определять посещенные страны по фотографиям

Mail.ru Group запустила функцию определения посещенных стран по фотографиям, хранящимся в «Облаке Mail.ru». Сервис проанализирует геолокационные признаки фотографий, сгруппирует их и п
10.09.2018 «Облако Mail.ru» позволит «путешествовать во времени»

Пользователи «Облака Mail.ru» смогут вернуться в счастливые и важные моменты своей жизни. Мобильное облако научилось создавать персональные подборки из снимков, сделанных пользователем в прошлом. Новая функц
30.08.2018 В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета

нних облачных хранилищ является частью подписки, стоимость которой начинается от 151 руб. в месяц. «Облако Mail.ru», по данным компании, предоставляет пользователям самый большой в русскоязычно
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях

остей городов — в том числе тех, где пройдут футбольные матчи в рамках чемпионата мира по футболу. «Облако Mail.Ru» продолжает развивать собственную технологию компьютерного зрения. Алгоритм на
25.12.2017 Мобильное Облако Mail.Ru поможет найти потерянный телефон

ередко забывают и оставляют свой смартфон без присмотра.Теперь, при установке PIN-кода в приложении Облако Mail.Ru пользователю доступна новая функция - фото при неудачном входе. При ее включен
09.08.2017 В продукты «1С-Битрикс» интегрируют B2B-облако Mail.Ru Group

ы «Mail.Ru для бизнеса» родились благодаря многолетнему опыту и знаниям, накопленным нами при разработке высоконагруженных B2C-решений: на тех же технологиях, которые мы предлагаем рынку, работает и «Облако.Mail.Ru», и сервисы внутри компании. Мы сами пользуемся своими решениями и уверены, что сможем обеспечить высокий уровень сервиса и для наших партнеров», — отметил Егор Ганин, руководите
09.08.2017 В продукты «1С-Битрикс» интегрируют B2B-облако Mail.Ru Group

ы “Mail.Ru для бизнеса” родились благодаря многолетнему опыту и знаниям, накопленным нами при разработке высоконагруженных B2C-решений: на тех же технологиях, которые мы предлагаем рынку, работает и “Облако.Mail.Ru”, и сервисы внутри компании. Мы сами пользуемся своими решениями и уверены, что сможем обеспечить высокий уровень сервиса и для наших партнеров», – отметил Егор Ганин, руководите
07.07.2017 В «Облаке Mail.Ru» появилась статистика по количеству фото

Mail.Ru Group объявила о том, что в онлайн-сервисе «Облако Mail.Ru» появилась статистика по снимкам, хранящимся в личном аккаунте. Функция реализ
21.04.2017 В «Облаке Mail.Ru» для iOS и Android появилась галерея для планшетов

В «Облаке Mail.Ru» для iOS и Android появилась галерея для планшетов. Теперь и для них, а не тол
21.03.2016 В Android-версии «Облака Mail.Ru» появился музыкальный плеер

«Облако Mail.Ru» для Android обзавелось музыкальным плеером, который поддерживает аудиофайлы в
04.12.2015 «Облако Mail.Ru» для Android научилось распознавать отпечаток пальца и обновилось под Material Design

Вышла новая версия приложения «Облако Mail.Ru» под Android. Оно адаптировалось под планшеты и научилось узнавать владельца п
25.11.2015 «Облако Mail.Ru» для iOS интегрировано с универсальным поиском Spotlight

Новая версия «Облака Mail.Ru» интегрирована с универсальным поиском Spotlight, поддержала режимы многозадач
06.08.2015 «Почта» и «Облако Mail.Ru» обзавелись фоторедактором

можно отредактировать в интерфейсе «Почты», а затем в один клик сохранить в интегрированном с ней «Облаке Mail.Ru», выложить в соцсеть, переслать друзьям, семье или коллегам. Редактирование из
26.06.2015 «Облако Mail.Ru» научилось показывать видео всех популярных форматов

спечить пользователю оптимальное качество воспроизведения для тех условий, в которых он находится, «Облако Mail.Ru» учитывает максимальное число параметров при конвертации, включая скорость инт
25.05.2015 «Облако Mail.Ru» для десктопа научилось делать скриншоты

Десктопное приложение «Облака Mail.Ru» для Windows и Mac OS X теперь позволяет делать скриншоты и редактировать их.

16.03.2015 В «Облаке Mail.Ru» появилась возможность увеличить объем хранилища

от i99 (за 100 ГБ) до i1990 (за 4 ТБ) в месяц и от i990 до i19 990 в год соответственно. «Сегодня “Облако Mail.Ru” бесплатно предоставляет новым пользователям 25 ГБ: это самый большой объем, п
24.11.2014 В «Облаке Mail.Ru» появилась возможность совместной работы с папками

». «Появление в “Облаке” общего доступа к папкам — часть нашей стратегии, в соответствии с которой “Облако Mail.Ru” — это не просто онлайн-хранилище, а многофункциональная среда, где можно рабо
26.06.2014 В «Облаке Mail.Ru» появился онлайн-редактор документов

ю собственного онлайн-редактора документов. Сервис, который на данный момент интегрирован в проект «Облако Mail.Ru», позволит создавать новые документы и редактировать существующие. Благодаря н
04.06.2014 «Облако Mail.Ru» стало доступно для iPad

х (Android, iOS Windows Phone), так и десктопных (Windows, Mac OS X, Linux) платформ. Новую версию «Облако Mail.Ru» для iOS уже можно скачать в App Store.
09.04.2014 «Облако Mail.Ru» позволит скачать видео на iPhone

В AppStore появилась новая версия приложения «Облако Mail.Ru». Пользователи «Облака» для iPhone теперь смогут сохранять видео в память свое
08.04.2014 В новой версии «Облака Mail.Ru» для Android появилась поддержка потокового видео

ак файлы, так и папки со всем содержимым. При этом привычная структура папок останется неизменной. «Облако Mail.Ru» для Android совместимо с популярными приложениями, поддерживающими передачу ф
23.12.2013 «Облако Mail.Ru» предлагает терабайт в подарок

Сервис «Облако Mail.Ru» в период до 20 января 2014 г. дарит каждому желающему терабайт пространства.

26.08.2013 Участники тестирования «Облака Mail.Ru» смогут получить до 100 ГБ облачного хранилища

ице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал» Анна Артамонова. — «Облако Mail.Ru» — один из первых сервисов, который дает пользователю место, сопоставимое с ра

Публикаций - 127, упоминаний - 173

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3244 109
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 37
Dropbox 463 24
Yandex - Яндекс 6139 22
Google LLC 11109 22
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 195 20
Microsoft Corporation 23868 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 10
Oracle Corporation 6389 9
Apple Inc 11211 7
Box inc - box.com - box.net 332 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 6
7342 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 5
Meta Platforms - Facebook 4296 5
Xiaomi 1426 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1022 5
X Corp - Twitter 2477 4
Telegram Group 1223 4
SAP SE 4898 4
Huawei 3598 4
5nine Software 1875 3
Amazon Inc - Amazon.com 2829 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 196 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 94 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
ASBIS Prestigio Solutions 225 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 3
Informatica 119 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 51 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 3
VMware 2216 2
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 131 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 2
Google Russia - Гугл Россия 54 2
Softline - Софтлайн 2211 2
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 175 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 11
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 10
Альфа-Банк 1550 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 7
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 39 7
Ситимобил - Служба такси 147 7
Почта России ПАО 1939 6
Qiwi 946 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Лента - Сеть розничной торговли 1745 5
McDonald’s - Макдоналдс 149 5
X5 Group - Перекрёсток 358 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 130 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 3
РЖД - Российские железные дороги 1705 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 2 2
Visa International 1840 2
X5 Group 789 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 63 2
Jones Day 17 2
ВТБ - ВТБ24 608 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 2
LinkedIn 601 2
ГПБ - Газпромбанк 974 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 55 2
Интеррос - Росбанк АКБ 551 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 98 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 21 1
Инвитро - Invitro 66 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 79 1
Арифметика добра - фонд 3 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 1
Unsplash 71 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
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Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
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Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 17 1
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 10
Web Interface - Веб-интерфейс 312 9
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео 740 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2989 9
Google Android 12999 43
Apple iOS 6908 38
Microsoft Windows 14705 29
Яндекс.Диск 137 24
VK - Mail.Ru Почта 217 23
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 285 23
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 328 22
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 19
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 131 18
Apple macOS 1792 17
VK - Mail.Ru myTarget 143 15
Apple - App Store 2703 13
Google Play - Google Store - Android Market 2599 13
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 1 12
VK - Mail.ru Диск-О 14 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 10
Linux OS 8523 9
Microsoft Office Word 678 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 9
Apple iPhone 6 597 8
Microsoft Office 3493 8
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 612 8
VK Combo 79 8
Apple iCloud 242 7
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 236 7
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