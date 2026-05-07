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VK Mail.ru Облако Облако@Mail.Ru Mail.ru Облачное хранилище
Облако Mail.ru поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к Облаку – так файлы будут надежно защищены от потери и блокировок. Доступна интеграция с 11 популярными облачными сервисами, включая Google Диск, Dropbox, OneDrive и другие. Также в версии для компьютера пользователи получили возможность работать без интернета.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.05.2026
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Yota обнулит трафик на «Облако Mail» для переноса файлов из iCloud
С 13 по 19 мая 2026 г. абоненты Yota смогут перенести файлы из iCloud и галереи смартфона в «Облако Mail», не тратя интернет-трафик своего тарифа. Это позволит удобно и выгодно перенести
|06.05.2026
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В «Облаке Mail» появилась возможность переноса файлов из iCloud
зере, так и в приложении «Облака Mail». Как воспользоваться функциональностью: скачайте приложение «Облако Mail» на смартфон; активируйте в настройках «Автозагрузку»; «Галерея» синхронизируется
|18.03.2026
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Общий объем данных в «Облаке Mail» вырос на 41%
и и видео с мобильных устройств, благодаря функциональности «Автозагрузка» и возможностям работы с контентом. Об этом CNews сообщили представители Mail. Общий объем данных, хранимых пользователями в «Облако Mail», увеличился на 41% по сравнению с прошлым годом. За 2025 г. пользователи загрузили 37,5 млрд файлов. Основной драйвер роста — функциональность «Автозагрузка», которая автоматически
|05.02.2026
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Каждая десятая категория фотографий и воспоминаний в «Облаке Mail» — автомобили или водоемы
«Облако Mail» с помощью ИИ проанализировало, какие объекты чаще всего фотографируют пользовате
|19.01.2026
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«Облако Mail»: семейный контент вошел в топ-3 по итогам 2025 года
«Облако Mail» сгенерировало 2,7 млрд воспоминаний — историй из фото и видео пользователей за 2
|14.11.2025
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Муся, Арчи и Кесадилья: Облако Mail узнало, как зовут любимцев россиян
фотографии и кличке было видно характер питомца — пользователи делились не просто снимками, а маленькими историями, которые считывались в эмоциях и образах любимцев. Для нас это способ собрать вокруг Облака Mail живое, настоящее сообщество и показать, что сервис — про людей и их тёплые воспоминания», — сказал руководитель направления маркетинга Кирилл Набиев. *В проекте приняли участие 29 т
|04.09.2025
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Количество семейных сторис в «Облаке Mail» выросло в два раза
За первое полугодие 2025 г. «Облако Mail» с помощью искусственного интеллекта сгенерировало более 1,7 млрд сторис – воспоминаний из фото и видео пользователей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. О
|30.06.2025
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«Облако Mail» представило функциональность для быстрого разбора фото
ат помогает быстро навести порядок в галерее Облака и мобильного устройства. «Мы стремимся сделать «Облако Mail» надежным и удобным пространством для хранения самых ценных фотографий, поэтому п
|24.06.2025
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«Облако Mail» запускает умный поиск дубликатов на базе ИИ
Теперь «Облако Mail» умеет автоматически распознавать дубликаты загруженных фотографий. Пользователи
|10.06.2025
|Облако Mail: тренд на семейные фотоархивы возвращается
|22.04.2025
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«Облако Mail» представило безлимитную автозагрузку со смартфона
В «Облаке Mail» стала доступна безлимитная автозагрузка. Если включить ее, то облако сохранит фо
|05.03.2025
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Количество уникальных файлов в «Облаке Mail» выросло на 23%
с 2024 г. Также сохраняется интерес пользователей к видеофайлам — их в облачном сервисе 2,5 млрд. «Облако Mail давно стало чем-то большим, чем просто диском для хранения данных. Сейчас мы рабо
|30.01.2025
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Облако Mail представило новые функции для работы с контентом
й тренд на взаимодействие пользователей с контентом прямо в облачном хранилище. Только за 2024 г. в облако Mail было загружено более 45,5 млрд различных файлов, включая фото и видео. Сегодня эт
|07.11.2024
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В «Облаке Mail» появились темная тема и возможность кастомизации папок
В «Облаке Mail» пользователям стали доступны новые функциональности, которые позволят сделать работу с файлами более комфортной и эффективной. Теперь пользователи смогут включить темную тему в веб
|10.10.2024
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В «Облако Mail» перенесли более 160 млн файлов с помощью десктопного приложения
Десктопное приложение «Облако Mail» предоставляет пользователям возможность для быстрой работы с облачными хранилищами как с дисками. Приложение работает с 11 облаками, включая Google Drive, DropBox и др. Даже после
|13.09.2024
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В «Облаке Mail» стал доступен редактор PDF-файлов
«Облако Mail» представило функциональность бесплатного редактирования PDF-файлов. Теперь польз
|07.08.2024
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В «Облаке Mail.ru» стала доступна новая функциональность на базе ИИ
«Облако Mail.ru» запустило новую функцию определения пользователя по лицу на базе искусственного интеллекта. Теперь все фотографии с крупных мероприятий, выставок и концертов могут быть отобраны
|17.07.2024
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В «Облаке Mail.ru» появились новые сценарии для сторис
коло 60 млн) и «Вкусные воспоминания». По последнему было создано около 43 млн ярких воспоминаний. «Облако Mail.ru» постоянно развивается и расширяет свои возможности для пользователей. Благода
|19.03.2024
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«Облако Mail.ru» поможет пользователям защитить рабочие и личные данные от потери
Около 50 млн файлов было перенесено в «Облако Mail.ru» с помощью приложения для компьютера. Десктопное приложение «Облака Mail.ru» п
|09.02.2024
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В «Облаке Mail.ru» стал доступен онлайн-просмотр 110 форматов файлов
Команда сервиса «Облако Mail.ru» поделилась аналитикой по количеству загружаемых файлов и составила рейтинг на
|02.02.2024
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В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг
елает процесс чтения комфортным», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru». На данный момент чтение и загрузка электронных книг доступны в приложении «О
|22.01.2024
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«Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год
оспоминания за месяц с детьми». По данному сценарию было создано около 47 млн невероятных историй. «Облако Mail.ru с помощью современных ML-технологий умеет находить значимые моменты из жизни п
|22.12.2023
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«Облако Mail.ru» представило новые сторис на базе ML
лов. С помощью ML-моделей из них было сгенерировано около 940 млн историй. В преддверии праздников «Облако Mail.ru» представило новые сценарии для новогодних сторис. Пользователи смогут оценить
|20.12.2023
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В «Облако Mail.ru» добавили возможность поделиться подпиской
экономить почти 6000 руб. в год», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».
|05.10.2023
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«Топ-кадр» и «Облако Mail.ru» запустили программу «Оцифровка воспоминаний»
«Топ-кадр» и «Облако Mail.ru» помогут сохранить воспоминания. Каждый желающий сможет оцифровать свои пленочные снимки из детства, видеокадры свадьбы родителей или другие важные трогательные моменты, и сохран
|29.08.2023
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«Облако Mail.ru» поможет перенести файлы из других хранилищ
«Облако Mail.ru» поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользо
|25.08.2023
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Объем пользовательских данных в «Облаке Mail.ru» увеличился за десять лет в 32 раза
«Облаку Mail.ru» исполнилось 10 лет, аналитики компании подсчитали объем инфраструктуры и пользовательских данных. По итогам первых двух лет после запуска объем данных пользователей «Облака» сос
|08.06.2023
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Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru»
а были под рукой у пользователя в любое время и в любой точке мира», — сказал руководитель проекта «Облако Mail.ru» Сергей Тарасенко.
|08.11.2022
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«Почта» и «Облако Mail.ru» перешли на «Мой офис»
коммуникаций, объявляют об интеграции редакторов «Мой офис» в «Почту Mail.ru» и файловое хранилище «Облако Mail.ru». Технологическое сотрудничество ИТ-компаний делает работу с документами еще б
|29.08.2022
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«Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты
НГ, могут оплатить сервис иностранными картами в веб-версии и из мобильного браузера со смартфона. «Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, дост
|21.06.2022
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«Облако Mail.ru» стало доступно в мобильных браузерах
Пользователи «Облака Mail.ru» теперь могут заходить в хранилище через мобильные браузеры на смартфонах. Новая версия повторяет дизайн облачного приложения и сохраняет расширенную функциональность веб- и моби
|14.06.2022
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«Облако Mail.ru» отчиталось о значительном росте аудитории
Ежедневная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru за апрель 2022 г. выросла на 93%, а ежемесячная — на 43%, в сравнении с январем 2022 г. «Мы видим большое желание пользователей переходить в облачные хранилища, чтобы сохранять д
|06.04.2022
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В приложении «Облака Mail.ru» появился редактор фото
ктор видео и другие возможности для пользователей», — сказал Кирилл Игнатьков, директор по продукту Облако Mail.ru.
|27.07.2021
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«М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru
еработку, а пользователям предоставим скидку на цифровой продукт от Mail.ru». Руководитель сервиса «Облако Mail.ru» Кирилл Игнатьков сказал: «Жёсткие диски часто теряются, ломаются и изнашивают
|30.06.2021
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В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов
ользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда. «Облако Mail.ru – это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по
|15.06.2021
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Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru»
им и попытался данное решение обжаловать. Росгвардия неправомерно разместила закупочные документы в облаке Mail.ru В ходе разбирательства Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляцион
|17.11.2020
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«Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions
«Ашан» развернул аналитическую платформу для больших данных (Big Data) в публичном облаке Mail.ru Cloud Solutions. Новое решение будет использоваться как для обучения искусственного интеллекта и ML-моделей, так и для ad-hoc аналитики для продуктовых и функциональных команд. Н
|19.10.2020
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«Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента
«Облако Mail.ru» запустило тариф Pro. Пакет для для профессиональных создателей контента будет включать в себя «Облако» до 4 ТБ, агрегатор облаков «Диск-О:», 60 дней хранения истории, добавление
|03.03.2020
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«Облако Mail.ru» научилось разбирать документы
ехнологий компьютерного зрения. Список документов постоянно расширяется. «Количество загружаемых в "Облако Mail.ru" фотографий увеличивается год к году на десятки процентов. Команда "Облака Mai
|04.09.2019
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«Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group
ыл запущен в 2013 г. С его помощью можно было создавать почтовые ящики на домене компании и управлять ими через интерфейс Mail.ru. Проект состоял из четырех частей: «Почта Mail.Ru», «Агент Mail.Ru», «Облако Mail.Ru» и «Календарь Mail.Ru». Также в декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». В январе 2017 г. компания
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Ганин Егор 54 19
|Тарасенко Сергей 22 14
|Игнатьков Кирилл 11 10
|Артамонова Анна 183 9
|Аникин Денис 33 9
|Петрищев Виктор 9 9
|Сергеев Алексей 46 6
|Летунов Илья 49 6
|Гришин Дмитрий 210 4
|Прокудин Сергей 15 4
|Гонтарев Павел 122 4
|Мыздриков Иван 30 4
|Аникин Леонид 61 3
|Лазаренко Дмитрий 108 3
|Кашницкая Анна 21 3
|Козлов Михаил 182 3
|Шелковников Евгений 39 3
|Меркушов Дмитрий 8 3
|Соколов Дмитрий 71 3
|Евраев Михаил 266 2
|Демидов Александр 20 2
|Осипов Александр 96 2
|Осипов Константин 14 2
|Меньшов Кирилл 139 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Галов Дмитрий 66 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Елистратов Николай 90 2
|Киреев Иван 40 2
|Герасимов Александр 46 2
|Аншина Марина 79 2
|Корчагин Руслан 23 2
|Бетсис Павел 101 2
|Марич Игорь 18 2
|Шилина Мария 15 2
|Вольфсон Сергей 10 2
|Леонова Ольга 6 2
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