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VK Mail.ru Облако Облако@Mail.Ru Mail.ru Облачное хранилище

VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище

Облако Mail.ru поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к Облаку – так файлы будут надежно защищены от потери и блокировок. Доступна интеграция с 11 популярными облачными сервисами, включая Google Диск, Dropbox, OneDrive и другие. Также в версии для компьютера пользователи получили возможность работать без интернета. 

 

СОБЫТИЯ

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07.05.2026 Yota обнулит трафик на «Облако Mail» для переноса файлов из iCloud

С 13 по 19 мая 2026 г. абоненты Yota смогут перенести файлы из iCloud и галереи смартфона в «Облако Mail», не тратя интернет-трафик своего тарифа. Это позволит удобно и выгодно перенести
06.05.2026 В «Облаке Mail» появилась возможность переноса файлов из iCloud

зере, так и в приложении «Облака Mail». Как воспользоваться функциональностью: скачайте приложение «Облако Mail» на смартфон; активируйте в настройках «Автозагрузку»; «Галерея» синхронизируется
18.03.2026 Общий объем данных в «Облаке Mail» вырос на 41%

и и видео с мобильных устройств, благодаря функциональности «Автозагрузка» и возможностям работы с контентом. Об этом CNews сообщили представители Mail. Общий объем данных, хранимых пользователями в «Облако Mail», увеличился на 41% по сравнению с прошлым годом. За 2025 г. пользователи загрузили 37,5 млрд файлов. Основной драйвер роста — функциональность «Автозагрузка», которая автоматически
05.02.2026 Каждая десятая категория фотографий и воспоминаний в «Облаке Mail» — автомобили или водоемы

«Облако Mail» с помощью ИИ проанализировало, какие объекты чаще всего фотографируют пользовате
19.01.2026 «Облако Mail»: семейный контент вошел в топ-3 по итогам 2025 года

«Облако Mail» сгенерировало 2,7 млрд воспоминаний — историй из фото и видео пользователей за 2
14.11.2025 Муся, Арчи и Кесадилья: Облако Mail узнало, как зовут любимцев россиян

фотографии и кличке было видно характер питомца — пользователи делились не просто снимками, а маленькими историями, которые считывались в эмоциях и образах любимцев. Для нас это способ собрать вокруг Облака Mail живое, настоящее сообщество и показать, что сервис — про людей и их тёплые воспоминания», — сказал руководитель направления маркетинга Кирилл Набиев. *В проекте приняли участие 29 т
04.09.2025 Количество семейных сторис в «Облаке Mail» выросло в два раза

За первое полугодие 2025 г. «Облако Mail» с помощью искусственного интеллекта сгенерировало более 1,7 млрд сторис – воспоминаний из фото и видео пользователей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. О
30.06.2025 «Облако Mail» представило функциональность для быстрого разбора фото

ат помогает быстро навести порядок в галерее Облака и мобильного устройства. «Мы стремимся сделать «Облако Mail» надежным и удобным пространством для хранения самых ценных фотографий, поэтому п
24.06.2025 «Облако Mail» запускает умный поиск дубликатов на базе ИИ

Теперь «Облако Mail» умеет автоматически распознавать дубликаты загруженных фотографий. Пользователи

10.06.2025 Облако Mail: тренд на семейные фотоархивы возвращается
22.04.2025 «Облако Mail» представило безлимитную автозагрузку со смартфона

В «Облаке Mail» стала доступна безлимитная автозагрузка. Если включить ее, то облако сохранит фо
05.03.2025 Количество уникальных файлов в «Облаке Mail» выросло на 23%

с 2024 г. Также сохраняется интерес пользователей к видеофайлам — их в облачном сервисе 2,5 млрд. «Облако Mail давно стало чем-то большим, чем просто диском для хранения данных. Сейчас мы рабо
30.01.2025 Облако Mail представило новые функции для работы с контентом

й тренд на взаимодействие пользователей с контентом прямо в облачном хранилище. Только за 2024 г. в облако Mail было загружено более 45,5 млрд различных файлов, включая фото и видео. Сегодня эт
07.11.2024 В «Облаке Mail» появились темная тема и возможность кастомизации папок

В «Облаке Mail» пользователям стали доступны новые функциональности, которые позволят сделать работу с файлами более комфортной и эффективной. Теперь пользователи смогут включить темную тему в веб
10.10.2024 В «Облако Mail» перенесли более 160 млн файлов с помощью десктопного приложения

Десктопное приложение «Облако Mail» предоставляет пользователям возможность для быстрой работы с облачными хранилищами как с дисками. Приложение работает с 11 облаками, включая Google Drive, DropBox и др. Даже после

13.09.2024 В «Облаке Mail» стал доступен редактор PDF-файлов

«Облако Mail» представило функциональность бесплатного редактирования PDF-файлов. Теперь польз
07.08.2024 В «Облаке Mail.ru» стала доступна новая функциональность на базе ИИ

«Облако Mail.ru» запустило новую функцию определения пользователя по лицу на базе искусственного интеллекта. Теперь все фотографии с крупных мероприятий, выставок и концертов могут быть отобраны
17.07.2024 В «Облаке Mail.ru» появились новые сценарии для сторис

коло 60 млн) и «Вкусные воспоминания». По последнему было создано около 43 млн ярких воспоминаний. «Облако Mail.ru» постоянно развивается и расширяет свои возможности для пользователей. Благода
19.03.2024 «Облако Mail.ru» поможет пользователям защитить рабочие и личные данные от потери

Около 50 млн файлов было перенесено в «Облако Mail.ru» с помощью приложения для компьютера. Десктопное приложение «Облака Mail.ru» п
09.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стал доступен онлайн-просмотр 110 форматов файлов

Команда сервиса «Облако Mail.ru» поделилась аналитикой по количеству загружаемых файлов и составила рейтинг на
02.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг

елает процесс чтения комфортным», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru». На данный момент чтение и загрузка электронных книг доступны в приложении «О
22.01.2024 «Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год

оспоминания за месяц с детьми». По данному сценарию было создано около 47 млн невероятных историй. «Облако Mail.ru с помощью современных ML-технологий умеет находить значимые моменты из жизни п
22.12.2023 «Облако Mail.ru» представило новые сторис на базе ML

лов. С помощью ML-моделей из них было сгенерировано около 940 млн историй. В преддверии праздников «Облако Mail.ru» представило новые сценарии для новогодних сторис. Пользователи смогут оценить
20.12.2023 В «Облако Mail.ru» добавили возможность поделиться подпиской

экономить почти 6000 руб. в год», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».
05.10.2023 «Топ-кадр» и «Облако Mail.ru» запустили программу «Оцифровка воспоминаний»

«Топ-кадр» и «Облако Mail.ru» помогут сохранить воспоминания. Каждый желающий сможет оцифровать свои пленочные снимки из детства, видеокадры свадьбы родителей или другие важные трогательные моменты, и сохран
29.08.2023 «Облако Mail.ru» поможет перенести файлы из других хранилищ

«Облако Mail.ru» поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользо
25.08.2023 Объем пользовательских данных в «Облаке Mail.ru» увеличился за десять лет в 32 раза

«Облаку Mail.ru» исполнилось 10 лет, аналитики компании подсчитали объем инфраструктуры и пользовательских данных. По итогам первых двух лет после запуска объем данных пользователей «Облака» сос
08.06.2023 Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru»

а были под рукой у пользователя в любое время и в любой точке мира», — сказал руководитель проекта «Облако Mail.ru» Сергей Тарасенко.
08.11.2022 «Почта» и «Облако Mail.ru» перешли на «Мой офис»

коммуникаций, объявляют об интеграции редакторов «Мой офис» в «Почту Mail.ru» и файловое хранилище «Облако Mail.ru». Технологическое сотрудничество ИТ-компаний делает работу с документами еще б
29.08.2022 «Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты

НГ, могут оплатить сервис иностранными картами в веб-версии и из мобильного браузера со смартфона. «Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, дост
21.06.2022 «Облако Mail.ru» стало доступно в мобильных браузерах

Пользователи «Облака Mail.ru» теперь могут заходить в хранилище через мобильные браузеры на смартфонах. Новая версия повторяет дизайн облачного приложения и сохраняет расширенную функциональность веб- и моби
14.06.2022 «Облако Mail.ru» отчиталось о значительном росте аудитории

Ежедневная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru за апрель 2022 г. выросла на 93%, а ежемесячная — на 43%, в сравнении с январем 2022 г. «Мы видим большое желание пользователей переходить в облачные хранилища, чтобы сохранять д
06.04.2022 В приложении «Облака Mail.ru» появился редактор фото

ктор видео и другие возможности для пользователей», — сказал Кирилл Игнатьков, директор по продукту Облако Mail.ru.
27.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru

еработку, а пользователям предоставим скидку на цифровой продукт от Mail.ru». Руководитель сервиса «Облако Mail.ru» Кирилл Игнатьков сказал: «Жёсткие диски часто теряются, ломаются и изнашивают
30.06.2021 В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов

ользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда. «Облако Mail.ru – это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по

15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru»

им и попытался данное решение обжаловать. Росгвардия неправомерно разместила закупочные документы в облаке Mail.ru В ходе разбирательства Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляцион
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions

«Ашан» развернул аналитическую платформу для больших данных (Big Data) в публичном облаке Mail.ru Cloud Solutions. Новое решение будет использоваться как для обучения искусственного интеллекта и ML-моделей, так и для ad-hoc аналитики для продуктовых и функциональных команд. Н
19.10.2020 «Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента

«Облако Mail.ru» запустило тариф Pro. Пакет для для профессиональных создателей контента будет включать в себя «Облако» до 4 ТБ, агрегатор облаков «Диск-О:», 60 дней хранения истории, добавление
03.03.2020 «Облако Mail.ru» научилось разбирать документы

ехнологий компьютерного зрения. Список документов постоянно расширяется. «Количество загружаемых в "Облако Mail.ru" фотографий увеличивается год к году на десятки процентов. Команда "Облака Mai
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group

ыл запущен в 2013 г. С его помощью можно было создавать почтовые ящики на домене компании и управлять ими через интерфейс Mail.ru. Проект состоял из четырех частей: «Почта Mail.Ru», «Агент Mail.Ru», «Облако Mail.Ru» и «Календарь Mail.Ru». Также в декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». В январе 2017 г. компания

Публикаций - 214, упоминаний - 318

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 140
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 70
Google LLC 12688 33
Dropbox 527 30
Yandex - Яндекс 9216 27
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 26
Microsoft Corporation 25775 21
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 15
МегаФон 10742 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Apple Inc 13154 12
Oracle Corporation 7074 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Telegram Group 2940 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Box inc - box.com - box.net 375 6
Huawei 4676 6
9594 6
VK - YClients - УайКлаентс 69 5
SAP SE 5601 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
VK - Учи.ру - Тетрика 19 4
Ростелеком 10948 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
X Corp - Twitter 2938 4
Salesforce - Informatica 139 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
HERE Technologies 113 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 2
Почта России ПАО 2370 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 12
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Альфа-Банк 1979 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 7
NanduQ - Qiwi 1013 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Visa International 1993 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
Jones Day 17 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Инвитро - Invitro 84 1
JCB International 146 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Флибуста 34 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
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Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Правительство Челябинской области 78 1
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Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 115
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 93
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 66
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 47
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 38
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 23
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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