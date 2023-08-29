VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище

«Облако Mail.ru» поможет перенести файлы из других хранилищ «Облако Mail.ru» поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользо

Объем пользовательских данных в «Облаке Mail.ru» увеличился за десять лет в 32 раза «Облаку Mail.ru» исполнилось 10 лет, аналитики компании подсчитали объем инфраструктуры и пользовательских данных. По итогам первых двух лет после запуска объем данных пользователей «Облака» сос

Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru» а были под рукой у пользователя в любое время и в любой точке мира», — сказал руководитель проекта «Облако Mail.ru» Сергей Тарасенко.

«Почта» и «Облако Mail.ru» перешли на «Мой офис» коммуникаций, объявляют об интеграции редакторов «Мой офис» в «Почту Mail.ru» и файловое хранилище «Облако Mail.ru». Технологическое сотрудничество ИТ-компаний делает работу с документами еще б

«Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты НГ, могут оплатить сервис иностранными картами в веб-версии и из мобильного браузера со смартфона. «Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, дост

«Облако Mail.ru» стало доступно в мобильных браузерах Пользователи «Облака Mail.ru» теперь могут заходить в хранилище через мобильные браузеры на смартфонах. Новая версия повторяет дизайн облачного приложения и сохраняет расширенную функциональность веб- и моби

«Облако Mail.ru» отчиталось о значительном росте аудитории Ежедневная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru за апрель 2022 г. выросла на 93%, а ежемесячная — на 43%, в сравнении с январем 2022 г. «Мы видим большое желание пользователей переходить в облачные хранилища, чтобы сохранять д

В приложении «Облака Mail.ru» появился редактор фото ктор видео и другие возможности для пользователей», — сказал Кирилл Игнатьков, директор по продукту Облако Mail.ru.

«М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru еработку, а пользователям предоставим скидку на цифровой продукт от Mail.ru». Руководитель сервиса «Облако Mail.ru» Кирилл Игнатьков сказал: «Жёсткие диски часто теряются, ломаются и изнашивают

В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов ользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда. «Облако Mail.ru – это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по

Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» им и попытался данное решение обжаловать. Росгвардия неправомерно разместила закупочные документы в облаке Mail.ru В ходе разбирательства Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляцион

«Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions «Ашан» развернул аналитическую платформу для больших данных (Big Data) в публичном облаке Mail.ru Cloud Solutions. Новое решение будет использоваться как для обучения искусственного интеллекта и ML-моделей, так и для ad-hoc аналитики для продуктовых и функциональных команд. Н

«Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента «Облако Mail.ru» запустило тариф Pro. Пакет для для профессиональных создателей контента будет включать в себя «Облако» до 4 ТБ, агрегатор облаков «Диск-О:», 60 дней хранения истории, добавление

«Облако Mail.ru» научилось разбирать документы ехнологий компьютерного зрения. Список документов постоянно расширяется. «Количество загружаемых в "Облако Mail.ru" фотографий увеличивается год к году на десятки процентов. Команда "Облака Mai

«Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group ыл запущен в 2013 г. С его помощью можно было создавать почтовые ящики на домене компании и управлять ими через интерфейс Mail.ru. Проект состоял из четырех частей: «Почта Mail.Ru», «Агент Mail.Ru», «Облако Mail.Ru» и «Календарь Mail.Ru». Также в декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». В январе 2017 г. компания

«Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов Mail.ru Group объявила о том, что «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов. Для этого представителям университетов необходимо заполнить специальную форму на сайте, после чего специалисты «Облака» расс

«Облако Mail.ru» научилось определять посещенные страны по фотографиям Mail.ru Group запустила функцию определения посещенных стран по фотографиям, хранящимся в «Облаке Mail.ru». Сервис проанализирует геолокационные признаки фотографий, сгруппирует их и п

«Облако Mail.ru» позволит «путешествовать во времени» Пользователи «Облака Mail.ru» смогут вернуться в счастливые и важные моменты своей жизни. Мобильное облако научилось создавать персональные подборки из снимков, сделанных пользователем в прошлом. Новая функц

В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета нних облачных хранилищ является частью подписки, стоимость которой начинается от 151 руб. в месяц. «Облако Mail.ru», по данным компании, предоставляет пользователям самый большой в русскоязычно

Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях остей городов — в том числе тех, где пройдут футбольные матчи в рамках чемпионата мира по футболу. «Облако Mail.Ru» продолжает развивать собственную технологию компьютерного зрения. Алгоритм на

Мобильное Облако Mail.Ru поможет найти потерянный телефон ередко забывают и оставляют свой смартфон без присмотра.Теперь, при установке PIN-кода в приложении Облако Mail.Ru пользователю доступна новая функция - фото при неудачном входе. При ее включен

В продукты «1С-Битрикс» интегрируют B2B-облако Mail.Ru Group ы «Mail.Ru для бизнеса» родились благодаря многолетнему опыту и знаниям, накопленным нами при разработке высоконагруженных B2C-решений: на тех же технологиях, которые мы предлагаем рынку, работает и «Облако.Mail.Ru», и сервисы внутри компании. Мы сами пользуемся своими решениями и уверены, что сможем обеспечить высокий уровень сервиса и для наших партнеров», — отметил Егор Ганин, руководите

В продукты «1С-Битрикс» интегрируют B2B-облако Mail.Ru Group ы “Mail.Ru для бизнеса” родились благодаря многолетнему опыту и знаниям, накопленным нами при разработке высоконагруженных B2C-решений: на тех же технологиях, которые мы предлагаем рынку, работает и “Облако.Mail.Ru”, и сервисы внутри компании. Мы сами пользуемся своими решениями и уверены, что сможем обеспечить высокий уровень сервиса и для наших партнеров», – отметил Егор Ганин, руководите

В «Облаке Mail.Ru» появилась статистика по количеству фото Mail.Ru Group объявила о том, что в онлайн-сервисе «Облако Mail.Ru» появилась статистика по снимкам, хранящимся в личном аккаунте. Функция реализ

В «Облаке Mail.Ru» для iOS и Android появилась галерея для планшетов В «Облаке Mail.Ru» для iOS и Android появилась галерея для планшетов. Теперь и для них, а не тол

В Android-версии «Облака Mail.Ru» появился музыкальный плеер «Облако Mail.Ru» для Android обзавелось музыкальным плеером, который поддерживает аудиофайлы в

«Облако Mail.Ru» для Android научилось распознавать отпечаток пальца и обновилось под Material Design Вышла новая версия приложения «Облако Mail.Ru» под Android. Оно адаптировалось под планшеты и научилось узнавать владельца п

«Облако Mail.Ru» для iOS интегрировано с универсальным поиском Spotlight Новая версия «Облака Mail.Ru» интегрирована с универсальным поиском Spotlight, поддержала режимы многозадач

«Почта» и «Облако Mail.Ru» обзавелись фоторедактором можно отредактировать в интерфейсе «Почты», а затем в один клик сохранить в интегрированном с ней «Облаке Mail.Ru», выложить в соцсеть, переслать друзьям, семье или коллегам. Редактирование из

«Облако Mail.Ru» научилось показывать видео всех популярных форматов спечить пользователю оптимальное качество воспроизведения для тех условий, в которых он находится, «Облако Mail.Ru» учитывает максимальное число параметров при конвертации, включая скорость инт

«Облако Mail.Ru» для десктопа научилось делать скриншоты Десктопное приложение «Облака Mail.Ru» для Windows и Mac OS X теперь позволяет делать скриншоты и редактировать их.

В «Облаке Mail.Ru» появилась возможность увеличить объем хранилища от i99 (за 100 ГБ) до i1990 (за 4 ТБ) в месяц и от i990 до i19 990 в год соответственно. «Сегодня “Облако Mail.Ru” бесплатно предоставляет новым пользователям 25 ГБ: это самый большой объем, п

В «Облаке Mail.Ru» появилась возможность совместной работы с папками ». «Появление в “Облаке” общего доступа к папкам — часть нашей стратегии, в соответствии с которой “Облако Mail.Ru” — это не просто онлайн-хранилище, а многофункциональная среда, где можно рабо

В «Облаке Mail.Ru» появился онлайн-редактор документов ю собственного онлайн-редактора документов. Сервис, который на данный момент интегрирован в проект «Облако Mail.Ru», позволит создавать новые документы и редактировать существующие. Благодаря н

«Облако Mail.Ru» стало доступно для iPad х (Android, iOS Windows Phone), так и десктопных (Windows, Mac OS X, Linux) платформ. Новую версию «Облако Mail.Ru» для iOS уже можно скачать в App Store.

«Облако Mail.Ru» позволит скачать видео на iPhone В AppStore появилась новая версия приложения «Облако Mail.Ru». Пользователи «Облака» для iPhone теперь смогут сохранять видео в память свое

В новой версии «Облака Mail.Ru» для Android появилась поддержка потокового видео ак файлы, так и папки со всем содержимым. При этом привычная структура папок останется неизменной. «Облако Mail.Ru» для Android совместимо с популярными приложениями, поддерживающими передачу ф

«Облако Mail.Ru» предлагает терабайт в подарок Сервис «Облако Mail.Ru» в период до 20 января 2014 г. дарит каждому желающему терабайт пространства.