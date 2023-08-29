VK Mail.ru Облако Облако@Mail.Ru Mail.ru Облачное хранилище
Облако Mail.ru поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к Облаку – так файлы будут надежно защищены от потери и блокировок. Доступна интеграция с 11 популярными облачными сервисами, включая Google Диск, Dropbox, OneDrive и другие. Также в версии для компьютера пользователи получили возможность работать без интернета.
|29.08.2023
|
«Облако Mail.ru» поможет перенести файлы из других хранилищ
«Облако Mail.ru» поможет пользователям перенести файлы из популярных облачных хранилищ. Пользо
|25.08.2023
|
Объем пользовательских данных в «Облаке Mail.ru» увеличился за десять лет в 32 раза
«Облаку Mail.ru» исполнилось 10 лет, аналитики компании подсчитали объем инфраструктуры и пользовательских данных. По итогам первых двух лет после запуска объем данных пользователей «Облака» сос
|08.06.2023
|
Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru»
а были под рукой у пользователя в любое время и в любой точке мира», — сказал руководитель проекта «Облако Mail.ru» Сергей Тарасенко.
|08.11.2022
|
«Почта» и «Облако Mail.ru» перешли на «Мой офис»
коммуникаций, объявляют об интеграции редакторов «Мой офис» в «Почту Mail.ru» и файловое хранилище «Облако Mail.ru». Технологическое сотрудничество ИТ-компаний делает работу с документами еще б
|29.08.2022
|
«Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты
НГ, могут оплатить сервис иностранными картами в веб-версии и из мобильного браузера со смартфона. «Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, дост
|21.06.2022
|
«Облако Mail.ru» стало доступно в мобильных браузерах
Пользователи «Облака Mail.ru» теперь могут заходить в хранилище через мобильные браузеры на смартфонах. Новая версия повторяет дизайн облачного приложения и сохраняет расширенную функциональность веб- и моби
|14.06.2022
|
«Облако Mail.ru» отчиталось о значительном росте аудитории
Ежедневная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru за апрель 2022 г. выросла на 93%, а ежемесячная — на 43%, в сравнении с январем 2022 г. «Мы видим большое желание пользователей переходить в облачные хранилища, чтобы сохранять д
|06.04.2022
|
В приложении «Облака Mail.ru» появился редактор фото
ктор видео и другие возможности для пользователей», — сказал Кирилл Игнатьков, директор по продукту Облако Mail.ru.
|27.07.2021
|
«М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru
еработку, а пользователям предоставим скидку на цифровой продукт от Mail.ru». Руководитель сервиса «Облако Mail.ru» Кирилл Игнатьков сказал: «Жёсткие диски часто теряются, ломаются и изнашивают
|30.06.2021
|
В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов
ользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда. «Облако Mail.ru – это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по
|15.06.2021
|
Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru»
им и попытался данное решение обжаловать. Росгвардия неправомерно разместила закупочные документы в облаке Mail.ru В ходе разбирательства Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляцион
|17.11.2020
|
«Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions
«Ашан» развернул аналитическую платформу для больших данных (Big Data) в публичном облаке Mail.ru Cloud Solutions. Новое решение будет использоваться как для обучения искусственного интеллекта и ML-моделей, так и для ad-hoc аналитики для продуктовых и функциональных команд. Н
|19.10.2020
|
«Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента
«Облако Mail.ru» запустило тариф Pro. Пакет для для профессиональных создателей контента будет включать в себя «Облако» до 4 ТБ, агрегатор облаков «Диск-О:», 60 дней хранения истории, добавление
|03.03.2020
|
«Облако Mail.ru» научилось разбирать документы
ехнологий компьютерного зрения. Список документов постоянно расширяется. «Количество загружаемых в "Облако Mail.ru" фотографий увеличивается год к году на десятки процентов. Команда "Облака Mai
|04.09.2019
|
«Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group
ыл запущен в 2013 г. С его помощью можно было создавать почтовые ящики на домене компании и управлять ими через интерфейс Mail.ru. Проект состоял из четырех частей: «Почта Mail.Ru», «Агент Mail.Ru», «Облако Mail.Ru» и «Календарь Mail.Ru». Также в декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». В январе 2017 г. компания
|02.09.2019
|
«Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов
Mail.ru Group объявила о том, что «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов. Для этого представителям университетов необходимо заполнить специальную форму на сайте, после чего специалисты «Облака» расс
|02.07.2019
|
«Облако Mail.ru» научилось определять посещенные страны по фотографиям
Mail.ru Group запустила функцию определения посещенных стран по фотографиям, хранящимся в «Облаке Mail.ru». Сервис проанализирует геолокационные признаки фотографий, сгруппирует их и п
|10.09.2018
|
«Облако Mail.ru» позволит «путешествовать во времени»
Пользователи «Облака Mail.ru» смогут вернуться в счастливые и важные моменты своей жизни. Мобильное облако научилось создавать персональные подборки из снимков, сделанных пользователем в прошлом. Новая функц
|30.08.2018
|
В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета
нних облачных хранилищ является частью подписки, стоимость которой начинается от 151 руб. в месяц. «Облако Mail.ru», по данным компании, предоставляет пользователям самый большой в русскоязычно
|24.05.2018
|
Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях
остей городов — в том числе тех, где пройдут футбольные матчи в рамках чемпионата мира по футболу. «Облако Mail.Ru» продолжает развивать собственную технологию компьютерного зрения. Алгоритм на
|25.12.2017
|
Мобильное Облако Mail.Ru поможет найти потерянный телефон
ередко забывают и оставляют свой смартфон без присмотра.Теперь, при установке PIN-кода в приложении Облако Mail.Ru пользователю доступна новая функция - фото при неудачном входе. При ее включен
|09.08.2017
|
В продукты «1С-Битрикс» интегрируют B2B-облако Mail.Ru Group
ы «Mail.Ru для бизнеса» родились благодаря многолетнему опыту и знаниям, накопленным нами при разработке высоконагруженных B2C-решений: на тех же технологиях, которые мы предлагаем рынку, работает и «Облако.Mail.Ru», и сервисы внутри компании. Мы сами пользуемся своими решениями и уверены, что сможем обеспечить высокий уровень сервиса и для наших партнеров», — отметил Егор Ганин, руководите
|09.08.2017
|
В продукты «1С-Битрикс» интегрируют B2B-облако Mail.Ru Group
ы “Mail.Ru для бизнеса” родились благодаря многолетнему опыту и знаниям, накопленным нами при разработке высоконагруженных B2C-решений: на тех же технологиях, которые мы предлагаем рынку, работает и “Облако.Mail.Ru”, и сервисы внутри компании. Мы сами пользуемся своими решениями и уверены, что сможем обеспечить высокий уровень сервиса и для наших партнеров», – отметил Егор Ганин, руководите
|07.07.2017
|
В «Облаке Mail.Ru» появилась статистика по количеству фото
Mail.Ru Group объявила о том, что в онлайн-сервисе «Облако Mail.Ru» появилась статистика по снимкам, хранящимся в личном аккаунте. Функция реализ
|21.04.2017
|
В «Облаке Mail.Ru» для iOS и Android появилась галерея для планшетов
В «Облаке Mail.Ru» для iOS и Android появилась галерея для планшетов. Теперь и для них, а не тол
|21.03.2016
|
В Android-версии «Облака Mail.Ru» появился музыкальный плеер
«Облако Mail.Ru» для Android обзавелось музыкальным плеером, который поддерживает аудиофайлы в
|04.12.2015
|
«Облако Mail.Ru» для Android научилось распознавать отпечаток пальца и обновилось под Material Design
Вышла новая версия приложения «Облако Mail.Ru» под Android. Оно адаптировалось под планшеты и научилось узнавать владельца п
|25.11.2015
|
«Облако Mail.Ru» для iOS интегрировано с универсальным поиском Spotlight
Новая версия «Облака Mail.Ru» интегрирована с универсальным поиском Spotlight, поддержала режимы многозадач
|06.08.2015
|
«Почта» и «Облако Mail.Ru» обзавелись фоторедактором
можно отредактировать в интерфейсе «Почты», а затем в один клик сохранить в интегрированном с ней «Облаке Mail.Ru», выложить в соцсеть, переслать друзьям, семье или коллегам. Редактирование из
|26.06.2015
|
«Облако Mail.Ru» научилось показывать видео всех популярных форматов
спечить пользователю оптимальное качество воспроизведения для тех условий, в которых он находится, «Облако Mail.Ru» учитывает максимальное число параметров при конвертации, включая скорость инт
|25.05.2015
|
«Облако Mail.Ru» для десктопа научилось делать скриншоты
Десктопное приложение «Облака Mail.Ru» для Windows и Mac OS X теперь позволяет делать скриншоты и редактировать их.
|16.03.2015
|
В «Облаке Mail.Ru» появилась возможность увеличить объем хранилища
от i99 (за 100 ГБ) до i1990 (за 4 ТБ) в месяц и от i990 до i19 990 в год соответственно. «Сегодня “Облако Mail.Ru” бесплатно предоставляет новым пользователям 25 ГБ: это самый большой объем, п
|24.11.2014
|
В «Облаке Mail.Ru» появилась возможность совместной работы с папками
». «Появление в “Облаке” общего доступа к папкам — часть нашей стратегии, в соответствии с которой “Облако Mail.Ru” — это не просто онлайн-хранилище, а многофункциональная среда, где можно рабо
|26.06.2014
|
В «Облаке Mail.Ru» появился онлайн-редактор документов
ю собственного онлайн-редактора документов. Сервис, который на данный момент интегрирован в проект «Облако Mail.Ru», позволит создавать новые документы и редактировать существующие. Благодаря н
|04.06.2014
|
«Облако Mail.Ru» стало доступно для iPad
х (Android, iOS Windows Phone), так и десктопных (Windows, Mac OS X, Linux) платформ. Новую версию «Облако Mail.Ru» для iOS уже можно скачать в App Store.
|09.04.2014
|
«Облако Mail.Ru» позволит скачать видео на iPhone
В AppStore появилась новая версия приложения «Облако Mail.Ru». Пользователи «Облака» для iPhone теперь смогут сохранять видео в память свое
|08.04.2014
|
В новой версии «Облака Mail.Ru» для Android появилась поддержка потокового видео
ак файлы, так и папки со всем содержимым. При этом привычная структура папок останется неизменной. «Облако Mail.Ru» для Android совместимо с популярными приложениями, поддерживающими передачу ф
|23.12.2013
|
«Облако Mail.Ru» предлагает терабайт в подарок
Сервис «Облако Mail.Ru» в период до 20 января 2014 г. дарит каждому желающему терабайт пространства.
|26.08.2013
|
Участники тестирования «Облака Mail.Ru» смогут получить до 100 ГБ облачного хранилища
ице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал» Анна Артамонова. — «Облако Mail.Ru» — один из первых сервисов, который дает пользователю место, сопоставимое с ра
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ганин Егор 51 19
|Игнатьков Кирилл 11 10
|Артамонова Анна 182 9
|Аникин Денис 33 9
|Летунов Илья 48 6
|Сергеев Алексей 44 6
|Гришин Дмитрий 199 4
|Козлов Михаил 158 3
|Лазаренко Дмитрий 29 3
|Соколов Дмитрий 59 3
|Кашницкая Анна 5 3
|Вожаков Артём 5 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Осипов Константин 10 2
|Осипов Александр 71 2
|Евраев Михаил 246 2
|Елистратов Николай 89 2
|Бетсис Павел 96 2
|Соловьев Владимир 104 2
|Свинцов Андрей 40 2
|Марич Игорь 18 2
|Шевченко Владимир 133 2
|Лапин Дмитрий 4 2
|Бойко Елена 152 2
|Аншина Марина 70 2
|Меньшов Кирилл 100 2
|Киреев Иван 28 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Нестеров Алексей 95 2
|Чаркин Евгений 253 2
|Добродеев Борис 95 2
|Герасимов Александр 42 2
|Сотин Денис 182 2
|Гусев Кирилл 7 2
|Богачев Игорь 178 2
|Трушкин Константин 55 2
|Аникин Леонид 61 2
|Демидов Александр 20 2
|Иванов Филипп 4 2
|Ермолаев Артем 361 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1296 4
|CNews - ZOOM.CNews 1466 3
|Wikipedia - Википедия 438 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
|The Verge - Издание 501 1
|FT - Financial Times 1073 1
|Ведомости 666 1
|Медуза - Meduza 21 1
|The Next Web 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.