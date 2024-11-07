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В «Облаке Mail» появились темная тема и возможность кастомизации папок

В «Облаке Mail» пользователям стали доступны новые функциональности, которые позволят сделать работу с файлами более комфортной и эффективной. Теперь пользователи смогут включить темную тему в веб-версии «Облака», получить возможность очистки хранилища на устройстве после загрузки файлов в облачное хранилище в приложении на iOS и делиться общедоступными папками с возможностью кастомизации. Об этом CNews сообщили представители Mail.ru.

Загружая файлы в облачное хранилище, пользователи смогут получить возможность очистить место на своих телефонах и планшетах. После того как пользователь загрузит файлы в «Облако», ему будет предложено удалить их из локальной памяти устройства. Это позволит более эффективно управлять хранилищами и всегда иметь место для создания фото, видео и других файлов.

Также пользователи могут выбирать индивидуальный фон папок и настраивать его при отправке публичной ссылки. Это позволит владельцам сообществ, фотографам и многим другим кастомизировать свои рабочие облачные пространства.

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