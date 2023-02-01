Cloud storage Облачное хранилище данных Виртуальное хранилище Облачный хостинг Виртуальный хостинг Shared hosting Файловое хранилище Файлообменные сервисы

VK предоставляет бесплатное облачное хранилище для учителей K. Учителя-пользователи учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» могут получить бесплатно дополнительные 32 ГБ в «Облаке Mail.ru». Для этого достаточно зайти в приложение с помощью VK ID и размер облачного хранилища автоматически обновится — к базовым 8 ГБ добавятся еще 32 ГБ. В топ-регионов, уже активно использующих облачные технологии для образовательного процесса, входят Москва, Крас

Как сделать бэкап своего облачного хранилища ение компенсации от разработчика стремятся к нулю. Этот факт делает вопрос создания резервной копии облачного хранилища еще более актуальным. Автоматическое резервное копирование через компьюте

ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона» нет-магазин и придерживаться скорости его открытия в 2-3 секунды при любых его доработках», — сказал Виталий Михалюк, руководитель отдела интернет-торговли компании «Аскона». В результате перехода на облачный хостинг от ActiveCloud компания увеличила количество просмотров страниц, в том числе и глубину просмотров, а также повысила рейтинг ресурса в поисковой выдаче. Такие итоги проекта обус

«Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud Компания «Аудиоучебник», специализирующаяся на развитии сервиса по изучению школьной программы в аудиоформате, и облачный провайдер T1 Cloud развивают сотрудничество. Компания выбрала «Облачное хранилище» для размещения части ИТ-инфраструктуры. Использование сервиса «Облачное хранилище» позволит компании снизить операционные расходы на надежное хранение собственного ме

Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial ьника коммерческого отдела Corpsoft24. Corpsoft24 перенесла проектную документацию ABC Industrial в облачное хранилище на базе геораспределенных ЦОДов уровня TIER 3 на платформе NextCloud. Next

Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями «Облачный» Telegram Мессенджер Павла Дурова Telegram превратился в полноценное и полностью бесплатное облачное хранилище, работающее почти без ограничений. Такую возможность реализовал пользователь GitHub с никнеймом Pato05 – он запустил сервис Uploadgram, позволяющий загружать файлы на серверы

«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище объемами данных и иметь постоянный бесперебойный доступ к необходимым материалам. Перенос данных в облачное хранилище «Техносерв Cloud» стал отличным решением для наших текущих задач и даже в

К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд в облака В середине октября 2020 г. аналитическая компания ResearchAndMarkets представила основные результаты тематического исследования, посвященного текущему состоянию и перспективам мирового рынка облачных хранилищ данных. По расчетам экспертов, этот сегмент вырастет с $50,1 млрд в 2020 г. до $137,3 млрд в 2025 г. Среднегодовой темп роста в течение указанного периода при этом составит 22

Commvault представила Metallic Cloud Storage Service Commvault анонсировала Metallic Cloud Storage Service, полностью интегрированное облачное хранилище резервных копий для программного обеспечения Commvault Backup and Recovery

SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц еральный директор SberCloud, сказал: «Мы разработали простое в использовании, надежное и безопасное облачное хранилище. "Сбердиск" делает сервисы экосистемы более дружелюбными и удобными для ча

Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр с Санкт-Петербургским инженерно-проектным центром (ИПЦ Спб). В рамках сотрудничества клиент выбрал «Облачное хранилище» для размещения данных сайта Санкт-Петербургского Горного университета. Ус

«Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike Российский оператор сотовой связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил для своих абонентов облачное хранилище на базе платформы Cloudike компании «АСД технолоджиз». Особенностью Cloudi

«Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud» рактно-исследовательской организацией «Атлант клиникал». Компания «Атлант клиникал» выбрала услугу «Облачное хранилище» для размещения резервных копий. Услуга является высокопроизводительным и

Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления кликаться и наслаждаться музыкой, которую вы транслируете из своей коллекции на удаленных серверах. Облачное хранилище и облачные вычисления: в чем разница? Облачное хранилище включает в

2domains снижает цены на весь shared-хостинг и вводит новые ультрадешёвые тарифы Лоукостер профессиональных хостинг-услуг 2domains снизил цены на виртуальный хостинг. Например, ранее тариф Host-1 можно было приобрести за 209 рублей, теперь месяц использования хостинга с аналогичными характеристиками обойдётся от 181 рублей. При оплате ус

REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и снизил цены. Стоимость от 75 рублей Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и значительно снизил цены на все категории, кроме тарифов на ОС Windows. Стоимость услуги начинается от 75 рублей в месяц. Нововведение REG.RU в тарифной с

«СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса» «СБКлауд» объявила о начале подключения клиентов к новому сервису «Облачное хранилище для бизнеса», позволяющему хранить в защищенном бизнес-облаке «СБКлауд» до

Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive ымогателей и шифровальщиков, вредоносных вложений, спама, фишинга, а также ранее неизвестных угроз. Облачное хранилище документов даёт организациям столь необходимые сегодня гибкость, оперативн

Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России ет подключение к сети, то все фотографии, видео и другие данные будут автоматически дублироваться в облачное хранилище. В дальнейшем их можно также легко открыть, даже если они удалены из внутр

Google снизит в России цены на свое облачное хранилище о в течение следующих нескольких месяцев. Точные сроки перехода не сообщаются, равно как и то, куда будут переведены подписчики тарифного плана на 10 ТБ. Что такое Google One One – это новое название облачного хранилища Google, ранее известного как Disk («Диск» в России). Переименование было осуществлено 15 мая 2018 г. Новое имя лучше отражает суть сервиса – он позволяет хранить не только ф

В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета чии подписки «Диск-О:» позволяет добавить неограниченное количество виртуальных дисков, связанных с облачными хранилищами Кроме того, в новой версии приложения «Диск-О:» реализована возможность

Овощной гигант будет хранить резервные данные в облаке «Техносерв Cloud» и резервных данных в облачном хранилище. В качестве резервной площадки Bonduelle будет использовать облачное хранилище данных «Техносерв Cloud». Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечит

«Техносерв Cloud» предоставила услуги виртуального ЦОД и облачного хранилища для «Цеппелин Русланд» ощадки для обеспечения отказоустойчивости продуктивных систем «Цеппелин Русланд» будет использовать облачное хранилище данных «Техносерв Cloud». Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечит

Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» пуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud (https://ts-cloud.ru/) — «Облачное хранилище данных». «Облачное хранилище данных» — высокопроизводительное храни

«Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе ы за чтение не предусмотрено. Запросы типа PUT стоят p6 за 10 тыс., типа GET — p0,6 за 10 тыс.Объем облачного хранилища «Техносерва» составляет 1 Петабайт«Техносерв» уточняет, что клиент оплачи

СХД Resilient Cloud Storage включена в государственный реестр отечественного ПО RCNTEC («Арсиэнтек») объявила о том, что приказом Минкомсвязи России от 23.12.2016 №682 российская горизонтально масштабируемая СХД Resilient Cloud Storage («Полибайт») внесена в Единый реестр отечественного ПО и рекомендована для закупки российским госструктурам и предприятиям. Российская компания RCNTEC занимается разработкой и про

«Ростелеком» запустил облачный продукт «Виртуальное хранилище» запустив новый сервис «Виртуальное хранилище». Он позволяет клиентам за несколько минут развернуть облачное хранилище больших объемов данных с высоким уровнем безопасности и доступом к собстве

Российская СХД от RCNTEC теперь доступна для казахстанского рынка в Казахстане горизонтально-масштабируемой системы хранения данных собственной разработки Resilient Cloud Storage. Система будет представлена на международном форуме BИТ-2016, который состоится

Softline предоставила Aggregion облачное хранилище на базе Microsoft Azure Компания Softline предоставила облачное хранилище на базе Microsoft Azure компании Aggregion. В результате заказчик получил

Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1 ммуникациях, наша компания смогла сократить сроки вывода на рынок новых облачных услуг, разработанных на основе линейки решений Hitachi Content. Используя Hitachi Content Platform в качестве базового облачного хранилища, Hitachi Data Ingestor в качестве облачного шлюза и Hitachi Content Platform Anywhere как инструмент синхронизации и дистанционного управления файлами, мы смогли легко и в к

Google открыл облачное хранилище по цене жесткого диска емкости жесткого дика, который клиент может купить на рынке. Для сравнения, стоимость стандартного облачного хранилища Google Cloud Storage составляет $0,026 в месяц за 1 ГБ емкости. Помимо оп

Облачное хранилище «Яндекс.Диск» научилось работать без интернета декс.Диск» для iPhone Кроме мобильного приложения для Android, iOS и Windows Phone, существуют программы «Яндекс.Диск» для компьютеров под управлением Windows, OS X и Linux. «Яндекс.Диск» для Android Облачное хранилище «Яндекс.Диск» открылось в апреле 2012 г. Компания предлагает 10 ГБ бесплатно. В июле 2013 г. пользователи получили возможность платного расширения пространства. Стоимость доп

Microsoft в 4 раза обрушила цены облачного хранилища OneDrive и увеличила бесплатный объем Microsoft сделала свое облачное хранилище OneDrive (ранее известное как SkyDrive) более доступным. Во-первых, корпор

Google в разы обрушил цены облачного хранилища Google Drive Корпорация Google снизила цены на хранение данных пользователей и предприятий на своих серверах - в облачном хранилище Google Drive. Стоимость тарифного плана в месяц для хранения 100 ГБ снижена в 2,5 раза - с $4,99 до $1,99, а тарифного плана на 1 ТБ - в 5 раз, с $49,99 до $9,99. В компании

Пользователям устройств Prestigio доступно защищенное облачное хранилище MultiCloud на основе технологии SurDoc TruPrivacy, которая использует сам файл в качестве ключа кодировки. Таким образом, только владелец информации имеет к нему доступ, подчеркнули в Prestigio. «В большинстве облачных хранилищ сотрудники компании-провайдера могут просматривать данные пользователей. Эти провайдеры не могу гарантировать, что какой-нибудь скучающий сотрудник или, хуже того, мошенник из

WD предлагает персональное облачное хранилище My Cloud дно домохозяйство. В совокупности эти две тенденции требуют выработки новой парадигмы хранения цифрового контента, которая позволила бы потребителям взять полный контроль над их данными. Персональное облачное хранилище — это новый стандарт для такого рода систем, сохраняющий возможность хранения медиафайлов и документов на локальном домашнем накопителе, но, при этом, обеспечивающий доступ к

Участники тестирования «Облака Mail.Ru» смогут получить до 100 ГБ облачного хранилища Mail.Ru Group сообщила о начале закрытого бета-тестирования сервиса «Облака Mail.Ru». Участники тестирования могут бесплатно получить до 100 ГБ облачного хранилища. В «Облаке Mail.Ru» можно хранить фотографии, видео, презентации и другие файлы, делиться ими с другими пользователями. Пользоваться облаком можно не только через веб-интерф

«Манго Телеком» запускает «Облачное хранилище» для абонентов виртуальной АТС «Манго-Офис» Компания «Манго Телеком» объявила о начале предоставления новой услуги «Облачное хранилище», предоставляющей абонентам виртуальной АТС (ВАТС) «Манго-Офис» удобное хр