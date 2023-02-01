Cloud storage Облачное хранилище данных Виртуальное хранилище Облачный хостинг Виртуальный хостинг Shared hosting Файловое хранилище Файлообменные сервисы

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|01.02.2023
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VK предоставляет бесплатное облачное хранилище для учителей
K. Учителя-пользователи учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» могут получить бесплатно дополнительные 32 ГБ в «Облаке Mail.ru». Для этого достаточно зайти в приложение с помощью VK ID и размер облачного хранилища автоматически обновится — к базовым 8 ГБ добавятся еще 32 ГБ. В топ-регионов, уже активно использующих облачные технологии для образовательного процесса, входят Москва, Крас
|25.12.2021
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Как сделать бэкап своего облачного хранилища
ение компенсации от разработчика стремятся к нулю. Этот факт делает вопрос создания резервной копии облачного хранилища еще более актуальным. Автоматическое резервное копирование через компьюте
|02.11.2021
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ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»
нет-магазин и придерживаться скорости его открытия в 2-3 секунды при любых его доработках», — сказал Виталий Михалюк, руководитель отдела интернет-торговли компании «Аскона». В результате перехода на облачный хостинг от ActiveCloud компания увеличила количество просмотров страниц, в том числе и глубину просмотров, а также повысила рейтинг ресурса в поисковой выдаче. Такие итоги проекта обус
|16.09.2021
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«Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud
Компания «Аудиоучебник», специализирующаяся на развитии сервиса по изучению школьной программы в аудиоформате, и облачный провайдер T1 Cloud развивают сотрудничество. Компания выбрала «Облачное хранилище» для размещения части ИТ-инфраструктуры. Использование сервиса «Облачное хранилище» позволит компании снизить операционные расходы на надежное хранение собственного ме
|17.06.2021
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Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial
ьника коммерческого отдела Corpsoft24. Corpsoft24 перенесла проектную документацию ABC Industrial в облачное хранилище на базе геораспределенных ЦОДов уровня TIER 3 на платформе NextCloud. Next
|20.04.2021
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Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями
«Облачный» Telegram Мессенджер Павла Дурова Telegram превратился в полноценное и полностью бесплатное облачное хранилище, работающее почти без ограничений. Такую возможность реализовал пользователь GitHub с никнеймом Pato05 – он запустил сервис Uploadgram, позволяющий загружать файлы на серверы
|28.01.2021
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«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище
объемами данных и иметь постоянный бесперебойный доступ к необходимым материалам. Перенос данных в облачное хранилище «Техносерв Cloud» стал отличным решением для наших текущих задач и даже в
|23.11.2020
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К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд
в облака В середине октября 2020 г. аналитическая компания ResearchAndMarkets представила основные результаты тематического исследования, посвященного текущему состоянию и перспективам мирового рынка облачных хранилищ данных. По расчетам экспертов, этот сегмент вырастет с $50,1 млрд в 2020 г. до $137,3 млрд в 2025 г. Среднегодовой темп роста в течение указанного периода при этом составит 22
|06.10.2020
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Commvault представила Metallic Cloud Storage Service
Commvault анонсировала Metallic Cloud Storage Service, полностью интегрированное облачное хранилище резервных копий для программного обеспечения Commvault Backup and Recovery
|24.09.2020
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SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц
еральный директор SberCloud, сказал: «Мы разработали простое в использовании, надежное и безопасное облачное хранилище. "Сбердиск" делает сервисы экосистемы более дружелюбными и удобными для ча
|04.06.2020
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Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр
с Санкт-Петербургским инженерно-проектным центром (ИПЦ Спб). В рамках сотрудничества клиент выбрал «Облачное хранилище» для размещения данных сайта Санкт-Петербургского Горного университета. Ус
|30.04.2020
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«Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike
Российский оператор сотовой связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил для своих абонентов облачное хранилище на базе платформы Cloudike компании «АСД технолоджиз». Особенностью Cloudi
|13.02.2020
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«Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud»
рактно-исследовательской организацией «Атлант клиникал». Компания «Атлант клиникал» выбрала услугу «Облачное хранилище» для размещения резервных копий. Услуга является высокопроизводительным и
|10.12.2019
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Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления
кликаться и наслаждаться музыкой, которую вы транслируете из своей коллекции на удаленных серверах. Облачное хранилище и облачные вычисления: в чем разница? Облачное хранилище включает в
|30.10.2019
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2domains снижает цены на весь shared-хостинг и вводит новые ультрадешёвые тарифы
Лоукостер профессиональных хостинг-услуг 2domains снизил цены на виртуальный хостинг. Например, ранее тариф Host-1 можно было приобрести за 209 рублей, теперь месяц использования хостинга с аналогичными характеристиками обойдётся от 181 рублей. При оплате ус
|15.10.2019
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REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и снизил цены. Стоимость от 75 рублей
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и значительно снизил цены на все категории, кроме тарифов на ОС Windows. Стоимость услуги начинается от 75 рублей в месяц. Нововведение REG.RU в тарифной с
|05.09.2019
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«СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса»
«СБКлауд» объявила о начале подключения клиентов к новому сервису «Облачное хранилище для бизнеса», позволяющему хранить в защищенном бизнес-облаке «СБКлауд» до
|04.09.2019
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Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive
ымогателей и шифровальщиков, вредоносных вложений, спама, фишинга, а также ранее неизвестных угроз. Облачное хранилище документов даёт организациям столь необходимые сегодня гибкость, оперативн
|01.04.2019
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Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России
ет подключение к сети, то все фотографии, видео и другие данные будут автоматически дублироваться в облачное хранилище. В дальнейшем их можно также легко открыть, даже если они удалены из внутр
|01.11.2018
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Google снизит в России цены на свое облачное хранилище
о в течение следующих нескольких месяцев. Точные сроки перехода не сообщаются, равно как и то, куда будут переведены подписчики тарифного плана на 10 ТБ. Что такое Google One One – это новое название облачного хранилища Google, ранее известного как Disk («Диск» в России). Переименование было осуществлено 15 мая 2018 г. Новое имя лучше отражает суть сервиса – он позволяет хранить не только ф
|30.08.2018
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В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета
чии подписки «Диск-О:» позволяет добавить неограниченное количество виртуальных дисков, связанных с облачными хранилищами Кроме того, в новой версии приложения «Диск-О:» реализована возможность
|03.08.2017
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Овощной гигант будет хранить резервные данные в облаке «Техносерв Cloud»
и резервных данных в облачном хранилище. В качестве резервной площадки Bonduelle будет использовать облачное хранилище данных «Техносерв Cloud». Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечит
|19.06.2017
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«Техносерв Cloud» предоставила услуги виртуального ЦОД и облачного хранилища для «Цеппелин Русланд»
ощадки для обеспечения отказоустойчивости продуктивных систем «Цеппелин Русланд» будет использовать облачное хранилище данных «Техносерв Cloud». Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечит
|22.05.2017
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Техносерв представил услугу «Облачное хранилище»
пуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud (https://ts-cloud.ru/) — «Облачное хранилище данных». «Облачное хранилище данных» — высокопроизводительное храни
|22.05.2017
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«Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе
ы за чтение не предусмотрено. Запросы типа PUT стоят p6 за 10 тыс., типа GET — p0,6 за 10 тыс.Объем облачного хранилища «Техносерва» составляет 1 Петабайт«Техносерв» уточняет, что клиент оплачи
|26.12.2016
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СХД Resilient Cloud Storage включена в государственный реестр отечественного ПО
RCNTEC («Арсиэнтек») объявила о том, что приказом Минкомсвязи России от 23.12.2016 №682 российская горизонтально масштабируемая СХД Resilient Cloud Storage («Полибайт») внесена в Единый реестр отечественного ПО и рекомендована для закупки российским госструктурам и предприятиям. Российская компания RCNTEC занимается разработкой и про
|22.08.2016
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«Ростелеком» запустил облачный продукт «Виртуальное хранилище»
запустив новый сервис «Виртуальное хранилище». Он позволяет клиентам за несколько минут развернуть облачное хранилище больших объемов данных с высоким уровнем безопасности и доступом к собстве
|23.06.2016
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Российская СХД от RCNTEC теперь доступна для казахстанского рынка
в Казахстане горизонтально-масштабируемой системы хранения данных собственной разработки Resilient Cloud Storage. Система будет представлена на международном форуме BИТ-2016, который состоится
|27.05.2016
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Softline предоставила Aggregion облачное хранилище на базе Microsoft Azure
Компания Softline предоставила облачное хранилище на базе Microsoft Azure компании Aggregion. В результате заказчик получил
|04.03.2016
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Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1
ммуникациях, наша компания смогла сократить сроки вывода на рынок новых облачных услуг, разработанных на основе линейки решений Hitachi Content. Используя Hitachi Content Platform в качестве базового облачного хранилища, Hitachi Data Ingestor в качестве облачного шлюза и Hitachi Content Platform Anywhere как инструмент синхронизации и дистанционного управления файлами, мы смогли легко и в к
|11.03.2015
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Google открыл облачное хранилище по цене жесткого диска
емкости жесткого дика, который клиент может купить на рынке. Для сравнения, стоимость стандартного облачного хранилища Google Cloud Storage составляет $0,026 в месяц за 1 ГБ емкости. Помимо оп
|05.08.2014
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Облачное хранилище «Яндекс.Диск» научилось работать без интернета
декс.Диск» для iPhone Кроме мобильного приложения для Android, iOS и Windows Phone, существуют программы «Яндекс.Диск» для компьютеров под управлением Windows, OS X и Linux. «Яндекс.Диск» для Android Облачное хранилище «Яндекс.Диск» открылось в апреле 2012 г. Компания предлагает 10 ГБ бесплатно. В июле 2013 г. пользователи получили возможность платного расширения пространства. Стоимость доп
|24.06.2014
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Microsoft в 4 раза обрушила цены облачного хранилища OneDrive и увеличила бесплатный объем
Microsoft сделала свое облачное хранилище OneDrive (ранее известное как SkyDrive) более доступным. Во-первых, корпор
|14.03.2014
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Google в разы обрушил цены облачного хранилища Google Drive
Корпорация Google снизила цены на хранение данных пользователей и предприятий на своих серверах - в облачном хранилище Google Drive. Стоимость тарифного плана в месяц для хранения 100 ГБ снижена в 2,5 раза - с $4,99 до $1,99, а тарифного плана на 1 ТБ - в 5 раз, с $49,99 до $9,99. В компании
|07.02.2014
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Пользователям устройств Prestigio доступно защищенное облачное хранилище MultiCloud
на основе технологии SurDoc TruPrivacy, которая использует сам файл в качестве ключа кодировки. Таким образом, только владелец информации имеет к нему доступ, подчеркнули в Prestigio. «В большинстве облачных хранилищ сотрудники компании-провайдера могут просматривать данные пользователей. Эти провайдеры не могу гарантировать, что какой-нибудь скучающий сотрудник или, хуже того, мошенник из
|03.10.2013
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WD предлагает персональное облачное хранилище My Cloud
дно домохозяйство. В совокупности эти две тенденции требуют выработки новой парадигмы хранения цифрового контента, которая позволила бы потребителям взять полный контроль над их данными. Персональное облачное хранилище — это новый стандарт для такого рода систем, сохраняющий возможность хранения медиафайлов и документов на локальном домашнем накопителе, но, при этом, обеспечивающий доступ к
|26.08.2013
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Участники тестирования «Облака Mail.Ru» смогут получить до 100 ГБ облачного хранилища
Mail.Ru Group сообщила о начале закрытого бета-тестирования сервиса «Облака Mail.Ru». Участники тестирования могут бесплатно получить до 100 ГБ облачного хранилища. В «Облаке Mail.Ru» можно хранить фотографии, видео, презентации и другие файлы, делиться ими с другими пользователями. Пользоваться облаком можно не только через веб-интерф
|19.03.2013
|Сбой в облачном хранилище Google Drive продлился больше 2 часов
|24.08.2012
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«Манго Телеком» запускает «Облачное хранилище» для абонентов виртуальной АТС «Манго-Офис»
Компания «Манго Телеком» объявила о начале предоставления новой услуги «Облачное хранилище», предоставляющей абонентам виртуальной АТС (ВАТС) «Манго-Офис» удобное хр
|10.08.2012
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DataCore выпустила новый гипервизор для облачных хранилищ — SANsymphony-V 9.0
м хранения данных и программного обеспечения для виртуализации хранилищ, выпустила новое решение для управления корпоративными системами хранения данных и быстрого развертывания гибких масштабируемых облачных хранилищ. Гипервизор для облачных хранилищ SANsymphony-V 9.0 обеспечивает гибкость в сочетании с передовыми функциями автоматизации. Новые возможности решения направлены на удов
Cloud storage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 235 17
|Блинов Михаил 73 16
|Ганин Егор 54 10
|Дергилёв Никита 44 10
|Путин Владимир 2815 9
|Щеглов Петр 42 9
|Шадаев Максут 716 8
|Бочарникова Татьяна 83 7
|Нештун Денис 14 7
|Игнатьков Кирилл 11 7
|Мотовилов Олег 67 6
|Мегрелишвили Георгий 24 6
|Боровиков Сергей 28 6
|Аникин Леонид 61 6
|Колганов Владимир 13 5
|Дуров Павел 257 5
|Корнеев Сергей 83 5
|Гурзов Константин 19 5
|Рыжиков Сергей 111 5
|Чернышенко Дмитрий 480 5
|Артамонова Анна 183 5
|Иванов Александр 92 4
|Хомутский Юрий 66 4
|Яхина Ирина 40 4
|Шайхатаров Олег 8 4
|Парфентьев Алексей 66 4
|Королюк Алексей 86 4
|Демидов Александр 20 4
|Тимашев Ратмир 68 4
|Летунов Илья 48 4
|Печенин Алексей 17 4
|Самошкин Дмитрий 20 4
|Комиссаров Дмитрий 206 4
|Демидов Михаил 133 4
|Сергеев Михаил 101 3
|Чаркин Евгений 243 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 3
|Колбин Евгений 62 3
|Зубарев Яков 24 3
|Арсентьев Андрей 63 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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