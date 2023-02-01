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Cloud storage Облачное хранилище данных Виртуальное хранилище Облачный хостинг Виртуальный хостинг Shared hosting Файловое хранилище Файлообменные сервисы

Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы


01.02.2023 VK предоставляет бесплатное облачное хранилище для учителей

K. Учителя-пользователи учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» могут получить бесплатно дополнительные 32 ГБ в «Облаке Mail.ru». Для этого достаточно зайти в приложение с помощью VK ID и размер облачного хранилища автоматически обновится — к базовым 8 ГБ добавятся еще 32 ГБ. В топ-регионов, уже активно использующих облачные технологии для образовательного процесса, входят Москва, Крас
25.12.2021 Как сделать бэкап своего облачного хранилища 

ение компенсации от разработчика стремятся к нулю. Этот факт делает вопрос создания резервной копии облачного хранилища еще более актуальным. Автоматическое резервное копирование через компьюте
02.11.2021 ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»

нет-магазин и придерживаться скорости его открытия в 2-3 секунды при любых его доработках», — сказал Виталий Михалюк, руководитель отдела интернет-торговли компании «Аскона». В результате перехода на облачный хостинг от ActiveCloud компания увеличила количество просмотров страниц, в том числе и глубину просмотров, а также повысила рейтинг ресурса в поисковой выдаче. Такие итоги проекта обус
16.09.2021 «Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud

Компания «Аудиоучебник», специализирующаяся на развитии сервиса по изучению школьной программы в аудиоформате, и облачный провайдер T1 Cloud развивают сотрудничество. Компания выбрала «Облачное хранилище» для размещения части ИТ-инфраструктуры. Использование сервиса «Облачное хранилище» позволит компании снизить операционные расходы на надежное хранение собственного ме
17.06.2021 Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial

ьника коммерческого отдела Corpsoft24. Corpsoft24 перенесла проектную документацию ABC Industrial в облачное хранилище на базе геораспределенных ЦОДов уровня TIER 3 на платформе NextCloud. Next
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями

«Облачный» Telegram Мессенджер Павла Дурова Telegram превратился в полноценное и полностью бесплатное облачное хранилище, работающее почти без ограничений. Такую возможность реализовал пользователь GitHub с никнеймом Pato05 – он запустил сервис Uploadgram, позволяющий загружать файлы на серверы
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище

объемами данных и иметь постоянный бесперебойный доступ к необходимым материалам. Перенос данных в облачное хранилище «Техносерв Cloud» стал отличным решением для наших текущих задач и даже в

23.11.2020 К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд

в облака В середине октября 2020 г. аналитическая компания ResearchAndMarkets представила основные результаты тематического исследования, посвященного текущему состоянию и перспективам мирового рынка облачных хранилищ данных. По расчетам экспертов, этот сегмент вырастет с $50,1 млрд в 2020 г. до $137,3 млрд в 2025 г. Среднегодовой темп роста в течение указанного периода при этом составит 22
06.10.2020 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service

Commvault анонсировала Metallic Cloud Storage Service, полностью интегрированное облачное хранилище резервных копий для программного обеспечения Commvault Backup and Recovery
24.09.2020 SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц

еральный директор SberCloud, сказал: «Мы разработали простое в использовании, надежное и безопасное облачное хранилище. "Сбердиск" делает сервисы экосистемы более дружелюбными и удобными для ча
04.06.2020 Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр

с Санкт-Петербургским инженерно-проектным центром (ИПЦ Спб). В рамках сотрудничества клиент выбрал «Облачное хранилище» для размещения данных сайта Санкт-Петербургского Горного университета. Ус
30.04.2020 «Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike

Российский оператор сотовой связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил для своих абонентов облачное хранилище на базе платформы Cloudike компании «АСД технолоджиз». Особенностью Cloudi
13.02.2020 «Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud»

рактно-исследовательской организацией «Атлант клиникал». Компания «Атлант клиникал» выбрала услугу «Облачное хранилище» для размещения резервных копий. Услуга является высокопроизводительным и

10.12.2019 Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления

кликаться и наслаждаться музыкой, которую вы транслируете из своей коллекции на удаленных серверах. Облачное хранилище и облачные вычисления: в чем разница? Облачное хранилище включает в
30.10.2019 2domains снижает цены на весь shared-хостинг и вводит новые ультрадешёвые тарифы

Лоукостер профессиональных хостинг-услуг 2domains снизил цены на виртуальный хостинг. Например, ранее тариф Host-1 можно было приобрести за 209 рублей, теперь месяц использования хостинга с аналогичными характеристиками обойдётся от 181 рублей. При оплате ус
15.10.2019 REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и снизил цены. Стоимость от 75 рублей

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и значительно снизил цены на все категории, кроме тарифов на ОС Windows. Стоимость услуги начинается от 75 рублей в месяц. Нововведение REG.RU в тарифной с
05.09.2019 «СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса»

«СБКлауд» объявила о начале подключения клиентов к новому сервису «Облачное хранилище для бизнеса», позволяющему хранить в защищенном бизнес-облаке «СБКлауд» до
04.09.2019 Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive

ымогателей и шифровальщиков, вредоносных вложений, спама, фишинга, а также ранее неизвестных угроз. Облачное хранилище документов даёт организациям столь необходимые сегодня гибкость, оперативн
01.04.2019 Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России

ет подключение к сети, то все фотографии, видео и другие данные будут автоматически дублироваться в облачное хранилище. В дальнейшем их можно также легко открыть, даже если они удалены из внутр
01.11.2018 Google снизит в России цены на свое облачное хранилище

о в течение следующих нескольких месяцев. Точные сроки перехода не сообщаются, равно как и то, куда будут переведены подписчики тарифного плана на 10 ТБ. Что такое Google One One – это новое название облачного хранилища Google, ранее известного как Disk («Диск» в России). Переименование было осуществлено 15 мая 2018 г. Новое имя лучше отражает суть сервиса – он позволяет хранить не только ф
30.08.2018 В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета

чии подписки «Диск-О:» позволяет добавить неограниченное количество виртуальных дисков, связанных с облачными хранилищами Кроме того, в новой версии приложения «Диск-О:» реализована возможность
03.08.2017 Овощной гигант будет хранить резервные данные в облаке «Техносерв Cloud»

и резервных данных в облачном хранилище. В качестве резервной площадки Bonduelle будет использовать облачное хранилище данных «Техносерв Cloud». Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечит
19.06.2017 «Техносерв Cloud» предоставила услуги виртуального ЦОД и облачного хранилища для «Цеппелин Русланд»

ощадки для обеспечения отказоустойчивости продуктивных систем «Цеппелин Русланд» будет использовать облачное хранилище данных «Техносерв Cloud». Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечит
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище»

пуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud (https://ts-cloud.ru/) — «Облачное хранилище данных». «Облачное хранилище данных» — высокопроизводительное храни
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе

ы за чтение не предусмотрено. Запросы типа PUT стоят p6 за 10 тыс., типа GET — p0,6 за 10 тыс.Объем облачного хранилища «Техносерва» составляет 1 Петабайт«Техносерв» уточняет, что клиент оплачи
26.12.2016 СХД Resilient Cloud Storage включена в государственный реестр отечественного ПО

RCNTEC («Арсиэнтек») объявила о том, что приказом Минкомсвязи России от 23.12.2016 №682 российская горизонтально масштабируемая СХД Resilient Cloud Storage («Полибайт») внесена в Единый реестр отечественного ПО и рекомендована для закупки российским госструктурам и предприятиям. Российская компания RCNTEC занимается разработкой и про
22.08.2016 «Ростелеком» запустил облачный продукт «Виртуальное хранилище»

запустив новый сервис «Виртуальное хранилище». Он позволяет клиентам за несколько минут развернуть облачное хранилище больших объемов данных с высоким уровнем безопасности и доступом к собстве
23.06.2016 Российская СХД от RCNTEC теперь доступна для казахстанского рынка

в Казахстане горизонтально-масштабируемой системы хранения данных собственной разработки Resilient Cloud Storage. Система будет представлена на международном форуме BИТ-2016, который состоится
27.05.2016 Softline предоставила Aggregion облачное хранилище на базе Microsoft Azure

Компания Softline предоставила облачное хранилище на базе Microsoft Azure компании Aggregion. В результате заказчик получил

04.03.2016 Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1

ммуникациях, наша компания смогла сократить сроки вывода на рынок новых облачных услуг, разработанных на основе линейки решений Hitachi Content. Используя Hitachi Content Platform в качестве базового облачного хранилища, Hitachi Data Ingestor в качестве облачного шлюза и Hitachi Content Platform Anywhere как инструмент синхронизации и дистанционного управления файлами, мы смогли легко и в к
11.03.2015 Google открыл облачное хранилище по цене жесткого диска

емкости жесткого дика, который клиент может купить на рынке. Для сравнения, стоимость стандартного облачного хранилища Google Cloud Storage составляет $0,026 в месяц за 1 ГБ емкости. Помимо оп
05.08.2014 Облачное хранилище «Яндекс.Диск» научилось работать без интернета

декс.Диск» для iPhone Кроме мобильного приложения для Android, iOS и Windows Phone, существуют программы «Яндекс.Диск» для компьютеров под управлением Windows, OS X и Linux. «Яндекс.Диск» для Android Облачное хранилище «Яндекс.Диск» открылось в апреле 2012 г. Компания предлагает 10 ГБ бесплатно. В июле 2013 г. пользователи получили возможность платного расширения пространства. Стоимость доп
24.06.2014 Microsoft в 4 раза обрушила цены облачного хранилища OneDrive и увеличила бесплатный объем

Microsoft сделала свое облачное хранилище OneDrive (ранее известное как SkyDrive) более доступным. Во-первых, корпор
14.03.2014 Google в разы обрушил цены облачного хранилища Google Drive

Корпорация Google снизила цены на хранение данных пользователей и предприятий на своих серверах - в облачном хранилище Google Drive. Стоимость тарифного плана в месяц для хранения 100 ГБ снижена в 2,5 раза - с $4,99 до $1,99, а тарифного плана на 1 ТБ - в 5 раз, с $49,99 до $9,99. В компании

07.02.2014 Пользователям устройств Prestigio доступно защищенное облачное хранилище MultiCloud

на основе технологии SurDoc TruPrivacy, которая использует сам файл в качестве ключа кодировки. Таким образом, только владелец информации имеет к нему доступ, подчеркнули в Prestigio. «В большинстве облачных хранилищ сотрудники компании-провайдера могут просматривать данные пользователей. Эти провайдеры не могу гарантировать, что какой-нибудь скучающий сотрудник или, хуже того, мошенник из
03.10.2013 WD предлагает персональное облачное хранилище My Cloud

дно домохозяйство. В совокупности эти две тенденции требуют выработки новой парадигмы хранения цифрового контента, которая позволила бы потребителям взять полный контроль над их данными. Персональное облачное хранилище — это новый стандарт для такого рода систем, сохраняющий возможность хранения медиафайлов и документов на локальном домашнем накопителе, но, при этом, обеспечивающий доступ к
26.08.2013 Участники тестирования «Облака Mail.Ru» смогут получить до 100 ГБ облачного хранилища

Mail.Ru Group сообщила о начале закрытого бета-тестирования сервиса «Облака Mail.Ru». Участники тестирования могут бесплатно получить до 100 ГБ облачного хранилища. В «Облаке Mail.Ru» можно хранить фотографии, видео, презентации и другие файлы, делиться ими с другими пользователями. Пользоваться облаком можно не только через веб-интерф
19.03.2013 Сбой в облачном хранилище Google Drive продлился больше 2 часов

24.08.2012 «Манго Телеком» запускает «Облачное хранилище» для абонентов виртуальной АТС «Манго-Офис»

Компания «Манго Телеком» объявила о начале предоставления новой услуги «Облачное хранилище», предоставляющей абонентам виртуальной АТС (ВАТС) «Манго-Офис» удобное хр
10.08.2012 DataCore выпустила новый гипервизор для облачных хранилищ — SANsymphony-V 9.0

м хранения данных и программного обеспечения для виртуализации хранилищ, выпустила новое решение для управления корпоративными системами хранения данных и быстрого развертывания гибких масштабируемых облачных хранилищ. Гипервизор для облачных хранилищ SANsymphony-V 9.0 обеспечивает гибкость в сочетании с передовыми функциями автоматизации. Новые возможности решения направлены на удов

Публикаций - 1268, упоминаний - 1449

Cloud storage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23785 224
Google LLC 11145 171
Dropbox 466 113
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6437 97
Apple Inc 11408 87
VK - Mail.ru Group 3242 84
Yandex - Яндекс 6004 72
VMware 2188 70
7279 66
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 66
Amazon Inc - Amazon.com 2842 61
1С-ИЖТИСИ 31 61
Meta Platforms - Facebook 4356 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9919 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10334 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2941 46
Samsung Electronics 9842 46
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1377 42
Dell EMC 4956 42
Acronis - Акронис 440 41
Softline - Софтлайн 2201 40
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 734 39
IBM - International Business Machines Corp 9267 38
Telegram Group 1241 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7257 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4321 32
HP Inc. 5590 31
Huawei 3591 31
Oracle Corporation 6403 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8194 29
SAP SE 4988 29
Intel Corporation 11760 28
X Corp - Twitter 2759 25
Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 25
1С-Битрикс - Bitrix 513 23
Крок - Croc 1731 22
Western Digital Corporation - WDC 521 22
NetApp - Network Appliance 633 21
Selectel - Селектел 250 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5623 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6131 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 37
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6722 22
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 14
РЖД - Российские железные дороги 1677 13
Лента - Сеть розничной торговли 1786 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2553 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2505 10
Россети Ленэнерго 2402 10
Почта России ПАО 2053 9
Газпром ПАО 1190 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 9
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 170 8
ГПБ - Газпромбанк 968 8
Альфа-Банк 1628 7
LinkedIn 594 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1909 7
Runa Capital 156 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 7
Carl Zeiss AG 299 6
ПСБ - Промсвязьбанк 751 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 5
Visa International 1888 5
Volkswagen Group - VW 260 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1067 5
X5 Group 863 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 935 5
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 82 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 345 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 5
ВсеИнструменты.ру 238 5
Vimeo - Видеохостинг 67 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 239 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 4
Uber 313 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 4
Евросеть 1402 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18514 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9640 53
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3083 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4693 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2436 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5375 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3081 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3895 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2559 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2804 14
Президент Российской Федерации 3833 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2909 11
Судебная власть - Judicial power 2146 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1630 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 714 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 983 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1356 6
Федеральное казначейство России 1605 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1275 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2529 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 217 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1085 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 556 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3110 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1556 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 690 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 838 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 295 4
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 37 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1996 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 9
4CIO 737 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 5
8K Association - Ассоциация 8K 165 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2610 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 477 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Gen-Z Consortium 11 2
OpenCAPI Consortium 13 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 2
Linux Foundation 175 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 35 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18103 676
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13704 496
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55599 488
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26595 348
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8370 329
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21978 277
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41100 268
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9799 236
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17755 214
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4959 212
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22629 209
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21048 197
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19553 129
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Microsoft Windows 14717 196
Apple iOS 7040 181
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 444 133
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 302 104
Apple iPhone 6 6297 81
Microsoft Office 365 879 79
Linux OS 8581 76
Apple iPhone - серия смартфонов 6733 75
Microsoft Office 3518 74
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Google Play - Google Store - Android Market 3042 65
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Apple Mac - Apple Macintosh 2890 50
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 39
Apple iCloud 259 38
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Microsoft Skype 1998 35
Google Gmail 856 34
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 34
Microsoft Windows 2000 12853 31
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1113 26
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MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3543 24
Белоусов Сергей 235 17
Блинов Михаил 73 16
Ганин Егор 54 10
Дергилёв Никита 44 10
Путин Владимир 2815 9
Щеглов Петр 42 9
Шадаев Максут 716 8
Бочарникова Татьяна 83 7
Нештун Денис 14 7
Игнатьков Кирилл 11 7
Мотовилов Олег 67 6
Мегрелишвили Георгий 24 6
Боровиков Сергей 28 6
Аникин Леонид 61 6
Колганов Владимир 13 5
Дуров Павел 257 5
Корнеев Сергей 83 5
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Рыжиков Сергей 111 5
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Артамонова Анна 183 5
Иванов Александр 92 4
Хомутский Юрий 66 4
Яхина Ирина 40 4
Шайхатаров Олег 8 4
Парфентьев Алексей 66 4
Королюк Алексей 86 4
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Самошкин Дмитрий 20 4
Комиссаров Дмитрий 206 4
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Колбин Евгений 62 3
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Европа 21529 75
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6554 15
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 3
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Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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