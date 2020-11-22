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К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд

Новое в СХД

По прогнозам аналитической компании ResearchAndMarkets глобальный рынок облачных хранилищ существенно вырастет в ближайшие пять лет, а главным драйвером выступят организации финансового сектора, включая страховые компании.

Данные уходят в облака

В середине октября 2020 г. аналитическая компания ResearchAndMarkets представила основные результаты тематического исследования, посвященного текущему состоянию и перспективам мирового рынка облачных хранилищ данных. По расчетам экспертов, этот сегмент вырастет с $50,1 млрд в 2020 г. до $137,3 млрд в 2025 г. Среднегодовой темп роста в течение указанного периода при этом составит 22,3%. Рассматриваемый сегмент включает широкий спектр решений — публичные и частные облака, специализированные приложения и сервисы (услуги обычного хранения данных, резервное копирование и аварийное восстановление, архивирование и т.д.).

В числе основных факторов, стимулирующих рынок облачных хранилищ, называют лавинообразное увеличение объемов данных, с которыми работают предприятия во всех отраслях экономики, рост популярности концепции дистанционной работы (в этом случае, все большем числу сотрудников необходим доступ к данным и файлам компаний), а также то, что облачные хранилища обеспечивают сокращение расходов на ИТ и снижение совокупной стоимости владения (TCO) цифровых активов. Также отмечается, что на общий рост влияет процесс перехода предприятий от локальных аппаратных хранилищ к облачным средам, обеспечивающим круглосуточный доступ к данным из любой точки мира. Заметной тенденцией является увеличение спроса на решения для резервного копирования и аварийного восстановления данных.

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Необходимость повышения операционной эффективности и обеспечения безопасности данных в сегменте BFSI приведет к значительному росту потребления облачных хранилищ к 2025 г.

Финансовый сектор наиболее активен

Наиболее активными потребителями решений и сервисов в сфере облачных хранилищ данных аналитики называют организации сектора BFSI (Banking, Financial Services and Insurance), который объединяет банки, другие финансовые организации и страховые компании. Ожидается, что вертикаль BFSI будет занимать самую большую долю глобального рынка в прогнозируемый период. Связано это с тем, что по мере роста объемов информации в сфере BFSI, резко увеличивается и необходимость повышения операционной эффективности, производительности и безопасности при хранении и управлении данными.

«Глобальная пандемия играет ключевую роль во взрывном росте инвестиций в облачные хранения данных. Крупные предприятия предпринимают все усилия, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса и эффективно построить работу сотрудников на «удалёнке», что практически невозможно без внедрения облачных технологий, — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Растущий спрос на такие решения в сегменте BFSI мы видим и в России. Например, в третьем квартале нашими основными заказчиками были банки и другие финансовые организации. Специфика российского рынка здесь в том, что многие компании стремились произвести закупки до роста курсов доллара и евро».

В региональном разрезе ожидается, что самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода продемонстрирует регион MEA, объединяющий Ближний Восток и Африку. Растущий бизнес, спрос на недорогие и гибкие варианты хранения данных, а также цифровая трансформация государственных организаций уже стимулирует многих поставщиков облачных хранилищ к расширению бизнеса в указанном регионе. И такая тенденция будет продолжаться в ближайшие годы. Наиболее высокие показатели роста аналитики ожидают в таких странах как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и ЮАР.

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