Индексная книга (каталог) CNews*
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Markets&Markets Research
СОБЫТИЯ
Публикаций - 114, упоминаний - 128
Markets&Markets Research и организации, системы, технологии, персоны:
|Бочарникова Татьяна 83 3
|Дырмовский Дмитрий 149 3
|Карпинский Алексей 42 3
|Попов Борис 25 3
|Иодковский Станислав 104 3
|Андреев Владимир 101 2
|Лебедев Михаил 72 2
|Кузнецова Анна 16 2
|Нугманов Андрей 8 2
|Яшин Андрей 12 2
|Члек Сергей 27 2
|Окопный Иван 6 2
|Макаров Станислав 118 2
|Астахов Константин 23 2
|Ульянов Иван 3 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Натрусов Артем 314 1
|Черкасов Сергей 16 1
|Кичко Дмитрий 69 1
|Починок Николай 12 1
|Феоктистов Вадим 37 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 1
|Ускова Ольга 174 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Повалко Александр 36 1
|Зингерман Борис 39 1
|Орлик Сергей 83 1
|Захаров Павел 60 1
|Молодых Владимир 30 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Воронин Станислав 7 1
|Милых Валерий 7 1
|Петерсон Дмитрий 14 1
|Шевченко Владимир 153 1
|Лапшин Алексей 25 1
|Франтов Роман 14 1
|Бобровников Борис 104 1
|Варламов Кирилл 42 1
|Морозов Вячеслав 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.