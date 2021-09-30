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Markets&Markets Research


30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
30.09.2021 Прогноз «Эдит про»: рынок СЭД в России вырастет на 12-15% в 2021 году 1
24.09.2021 Ключи шифрования можно передавать по воздуху 2
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 2
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 1
15.06.2021 Российский рынок внешних СХД рухнул в полтора раза. В тройке лидеров перестановки 1
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 1
12.03.2021 HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений? 1
18.02.2021 Российская платформа для создания корпоративных чат-ботов CraftTalk интегрирована с Microsoft Teams 1
03.02.2021 Непрерывная трансформация ИБ: как банк «Открытие» построил новую систему кибербезопасности 1
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 2
23.11.2020 К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд 1
21.10.2020 Группа ЦРТ объявила о создании Сustomer Engagement Platform 1
28.09.2020 Индийская VARA Technology выбрала решения группы ЦРТ 1
07.09.2020 Растущие объемы медицинских данных помогут продажам СХД 1
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 1
09.07.2020 Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 2
01.06.2020 Почему искусственный интеллект все чаще принимают на кибервооружение? 2
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 2
26.05.2020 Рынок аналитики растет и становится все более разнообразным 3
21.05.2020 Почему проблему безопасности интернета вещей оказалось так трудно решить? 1
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов 2
20.04.2020 Российский рынок видеонаблюдения растет и становится «умнее» 4
20.04.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 1
09.04.2020 Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet 2
03.04.2020 Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото 1
30.03.2020 А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 4
03.02.2020 Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure 1
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio 1
20.01.2020 Гиперконвергентная инфраструктура 1
16.12.2019 Цифровизация здравоохранения подстегнула рынок СХД 1
02.10.2019 Как искусственный интеллект оптимизирует работу ИТ-подразделений 1
14.06.2019 Глобальная рыночная стоимость коллаборативной робототехники вырастет до 12,3 миллиарда долларов в 2025 г. 1

Публикаций - 78, упоминаний - 101

Markets&Markets Research упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 14
IBM 3546 11
Крок 1221 8
SAP SE 3216 8
Google LLC 7158 7
NetApp 485 5
Dell EMC 2411 5
Cisco Systems 2044 5
Amazon Inc - Amazon.com 1471 5
Siemens AG - Сименс Россия 659 4
Softline - Софтлайн 1474 4
АйТи 752 4
Lenovo Group 1638 4
Hitachi 474 4
Инфосистемы Джет 675 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
Лига Цифровой Экономики 30 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Tableau Software 42 3
Fortinet 287 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
NortonLifeLock (Symantec) 780 3
Oracle Corporation 3355 3
Dell Technologies 133 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Accenture - Аксенчер 532 2
Samsung Electronics 5686 2
Facebook 3766 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Alibaba Group 298 2
Intel Corporation 4186 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Pure Storage 43 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
BMW 250 3
ЕС-лизинг 13 2
Газпром нефть 382 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
ФосАгро - Апатит 15 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Альфа-Банк 1126 2
Daimler AG 71 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Jaguar Land Rover 63 1
ММК-Информсервис 20 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
Комус 25 1
Bentley Motors 50 1
Audi 129 1
Интер РАО ПАО 158 1
DST Global 165 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
TMT Investments 81 1
Valeo 7 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Intel Capital 75 1
Impulse VC 12 1
AECOM 9 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Волгограднефтепроект 2 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
Genpact 4 1
Denso Corporation 8 1
PSA Peugeot Citroën 34 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 1
Marks & Spencer 11 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
AliExpress 275 1
Открытие ФК 538 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Роснано 456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Linux Foundation 157 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 21
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
Big Data - Большие данные 1136 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
Kubernetes 307 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
DevOps - Development и Operations 297 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
Microsoft Azure 1171 5
Statista 81 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Microsoft Windows 10 6652 4
IBM Watson 105 3
Microsoft Exchange 683 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 3
Microsoft Power BI 113 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft SQL Server 795 3
Microsoft Office 1942 3
Microsoft Skype 1472 2
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 2
Linux OS 4265 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Apache Hadoop 339 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Microsoft Teams 214 2
ByteDance TikTok 95 2
Microsoft Windows Server 2012 147 2
Apple iOS 5742 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
Google Android 10751 2
Apple iPad 3263 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Cognitive Mini Radar 1 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Apple Mac 1460 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 14 1
Symbian OS 778 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft Outlook 648 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Apple Pay 385 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Карпинский Алексей 37 3
Бочарникова Татьяна 78 3
Шмид Александр 18 2
Нугманов Андрей 7 2
Полещук Александр 8 2
Пастухов Борис 6 2
Засыпкин Дмитрий 7 2
Окопный Иван 4 2
Захаров Павел 54 2
Гайдуков Алексей 24 2
Лебедев Михаил 38 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Макаров Станислав 111 2
Малков Артемий 9 1
Никифоров Игорь 24 1
Потоцкий Игорь 7 1
Ратушный Игорь 1 1
Старосельская Оксана 3 1
Некрасова Татьяна 3 1
Леонова Татьяна 2 1
Кондратов Андрей 3 1
Giuliani Francesco - Джулиани Франческо 1 1
Безуцкий Павел 1 1
Батов Иван 7 1
Юнусов Руслан 16 1
Члек Сергей 12 1
Галеев Сергей 16 1
Земцов Сергей 1 1
Диденко Сергей 8 1
Андронов Сергей 17 1
Черноволенко Сергей 18 1
Ерошин Евгений 2 1
Петухов Денис 10 1
Дорохина Юлия 42 1
Заединов Руслан 40 1
Лазарев Александр 3 1
Затворницкий Александр 1 1
Шорина Мария 3 1
Бугаев Леонид 11 1
Карпов Алексей 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 14
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Северная Америка 1413 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 9
Европа 3766 8
Индия - Республика 2175 8
Германия - Федеративная Республика 3648 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Франция - Французская Республика 2130 6
Азия - Азиатский регион 1519 5
Австралия - Австралийский Союз 1127 5
Ближний Восток 1475 5
Япония 2792 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Африка 1491 4
Америка 462 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 3
Финляндия - Финляндская Республика 817 2
Казахстан - Республика 2637 2
Италия - Итальянская Республика 1392 2
Канада 1307 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Восточная Европа 1682 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Томская область 421 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 518 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Германия - Ротвайль 1 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Китай - Шанхай 244 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Эквадор - Республика 42 1
Швеция - Стокгольм 161 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 1
Экономический эффект 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 1
Русский язык 985 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Business Insider 182 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
IDG - International Data Group 20 1
EE Times 21 1
ComputerWorld 92 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Gartner 2193 16
IDC - International Data Corporation 2723 12
CNews Analytics 1991 5
Mordor Intelligence 8 5
Technavio 23 3
Synergy Research Group 13 3
Forrester Research 386 3
Strategy Analytics 176 2
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 2
Fortune Global 500 161 2
Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2 1
Markets&Markets Next Generation Biometric Technologies Market 1 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Allied Market Research 13 1
Omdia 15 1
Grand View Research 11 1
Microsoft IoT Signals 2 1
IBM Research 70 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Ponemon Institute Global Encryption Trends Study 1 1
IDC China 2 1
451 Research Group 44 1
Tractica 7 1
Nielsen Holdings 79 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
Frost & Sullivan 101 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765030, в очереди разбора - 668717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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