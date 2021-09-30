Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Markets&Markets Research
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 101
Markets&Markets Research упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карпинский Алексей 37 3
|Бочарникова Татьяна 78 3
|Шмид Александр 18 2
|Нугманов Андрей 7 2
|Полещук Александр 8 2
|Пастухов Борис 6 2
|Засыпкин Дмитрий 7 2
|Окопный Иван 4 2
|Захаров Павел 54 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Лебедев Михаил 38 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Макаров Станислав 111 2
|Малков Артемий 9 1
|Никифоров Игорь 24 1
|Потоцкий Игорь 7 1
|Ратушный Игорь 1 1
|Старосельская Оксана 3 1
|Некрасова Татьяна 3 1
|Леонова Татьяна 2 1
|Кондратов Андрей 3 1
|Giuliani Francesco - Джулиани Франческо 1 1
|Безуцкий Павел 1 1
|Батов Иван 7 1
|Юнусов Руслан 16 1
|Члек Сергей 12 1
|Галеев Сергей 16 1
|Земцов Сергей 1 1
|Диденко Сергей 8 1
|Андронов Сергей 17 1
|Черноволенко Сергей 18 1
|Ерошин Евгений 2 1
|Петухов Денис 10 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Заединов Руслан 40 1
|Лазарев Александр 3 1
|Затворницкий Александр 1 1
|Шорина Мария 3 1
|Бугаев Леонид 11 1
|Карпов Алексей 21 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Business Insider 182 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
|IDG - International Data Group 20 1
|EE Times 21 1
|ComputerWorld 92 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765030, в очереди разбора - 668717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765030, в очереди разбора - 668717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru