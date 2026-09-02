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Индексная книга (каталог) CNews*
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Markets&Markets Research

СОБЫТИЯ


02.09.2026 Rubetek выходит на рынок робототехники 1
30.04.2025 Топ-10 трендов на российским рынке видеоконференцсвязи 1
14.10.2024 Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20% 1
30.09.2024 Что происходит на рынке мобильных ЦОД 1
14.06.2024 Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи 1
29.12.2023 На российском рынке резервного копирования появляются новые имена 1
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
24.10.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: «классика» или гиперконвергенция? 1
21.06.2023 Рынок ВКС в России и мире: итоги 2022 года и перспективы 2023-го 1
27.02.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения? 1
24.01.2023 Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта 1
19.12.2022 Российский рынок ИТ-решений для промышленности кардинально изменится за два-три года 2
30.11.2022 Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового 1
30.09.2022 Семь трендов мобильной разработки 1
29.07.2022 На российском рынке ВКС настала эпоха импортозамещения 1
04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1
18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 1
07.04.2022 Большие данные и бизнес-аналитика 2022 1
28.03.2022 Облачное резервное копирование становится все более популярным 1
16.02.2022 Treolan начинает поставки оборудования для интеллектуального видеонаблюдения EZ-IP 1
03.02.2022 Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать? 1
29.12.2021 Банки потратили на ИТ более полутриллиона долларов 1
23.12.2021 Вопросы применения искусственного интеллекта в здравоохранении обсудят на деловом форуме «Точка кипения — Центр Алмазова» 1
22.12.2021 Российский рынок ИБ делает поворот в сторону сервисной модели 1
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом 1
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
08.12.2021 Спрос на цифровизацию промышленности в России увеличится в 14 раз к 2030 г. 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 2
10.11.2021 Участники рейтинга крупнейших игроков рынка видеонаблюдения в 2020 г. заработали почти на 50% больше, чем годом ранее 1
10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом 1
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 1
28.10.2021 Станет ли госсектор драйвером развития российского рынка BI 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
30.09.2021 Прогноз «Эдит про»: рынок СЭД в России вырастет на 12-15% в 2021 году 1
24.09.2021 Ключи шифрования можно передавать по воздуху 1
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
05.08.2021 ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1

Публикаций - 114, упоминаний - 128

Markets&Markets Research и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25818 18
IBM - International Business Machines Corp 9708 14
Крок - Croc 1969 10
Ростелеком 10991 10
SAP SE 5609 10
Cisco Systems 5374 10
Dell EMC 5198 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1449 8
Google LLC 12741 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5007 6
Amazon Inc - Amazon.com 3292 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 6
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 87 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 703 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 5
NetApp - Network Appliance 667 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 735 5
Huawei 4689 5
Softline - Софтлайн 3767 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 5
Hitachi - Хитачи 1502 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 4
Salesforce - Tableau Software 128 4
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 366 4
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1465 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 4
Siemens AG - Siemens Group 2675 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 4
Lenovo Group 2468 4
Dell Technologies - Dell Computer 2221 4
Fortinet 455 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 3
Docsvision - ДоксВижн 1061 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
HP - Hewlett-Packard 3667 3
Росплатформа - Р-Платформа 98 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1783 5
РЖД - Российские железные дороги 2102 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1069 3
Газпром нефть 734 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 3
BMW Group 483 3
Альфа-Банк 1985 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 551 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 633 2
Bentley Motors 74 2
Mazda Motor Corporation 73 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 2
McKesson 15 2
Walmart - Wal-Mart Stores 407 2
Почта России ПАО 2380 2
Газпром ПАО 1496 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 575 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 196 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1210 1
Volkswagen Group - VW 309 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
Ак Барс Банк 284 1
American Express - Amex 338 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1944 1
TMT Investments 117 1
ФосАгро 177 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5714 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3965 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 766 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2879 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4965 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 362 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 784 1
Федеральное казначейство России 1951 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 99 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3335 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 247 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 1
РНФ - Российский научный фонд 208 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2082 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 76 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18225 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 29
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6621 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10739 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7915 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26956 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12337 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13437 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7521 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12975 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10250 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 15
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4039 14
5G - пятое поколение мобильной связи 2586 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14012 13
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5275 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9961 13
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7202 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13028 12
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14033 11
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5686 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4673 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5888 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18133 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8319 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16411 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14819 10
Statista 267 8
Microsoft Teams - MS Teams 671 6
Microsoft Azure 1527 5
Google Android 15303 4
Microsoft Office 365 1046 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 3
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 3
Depositphotos - фотобанк 406 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 244 3
Apple iOS 8609 3
Linux OS 11588 3
Microsoft Windows 16946 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 2
Apple Pay 521 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 2
Apache Hadoop 470 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 625 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 123 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1695 2
Samsung Pay 296 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 2
Tencent - WeChat - мессенджер 177 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 215 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 478 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 155 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 31 2
IBM MaaS 360 - MaaS360 by Fiberlink 11 2
DSSL Trassir 43 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 227 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 2
ByteDance - TikTok 357 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Apple iPad 4020 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1301 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 311 2
Microsoft Office 4193 2
Бочарникова Татьяна 83 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Карпинский Алексей 42 3
Попов Борис 25 3
Иодковский Станислав 104 3
Андреев Владимир 101 2
Лебедев Михаил 72 2
Кузнецова Анна 16 2
Нугманов Андрей 8 2
Яшин Андрей 12 2
Члек Сергей 27 2
Окопный Иван 6 2
Макаров Станислав 118 2
Астахов Константин 23 2
Ульянов Иван 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Натрусов Артем 314 1
Черкасов Сергей 16 1
Кичко Дмитрий 69 1
Починок Николай 12 1
Феоктистов Вадим 37 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 1
Ускова Ольга 174 1
Рубанов Владимир 76 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Повалко Александр 36 1
Зингерман Борис 39 1
Орлик Сергей 83 1
Захаров Павел 60 1
Молодых Владимир 30 1
Ляпунов Игорь 132 1
Воронин Станислав 7 1
Милых Валерий 7 1
Петерсон Дмитрий 14 1
Шевченко Владимир 153 1
Лапшин Алексей 25 1
Франтов Роман 14 1
Бобровников Борис 104 1
Варламов Кирилл 42 1
Морозов Вячеслав 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 40
Европа 24999 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 18
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1834 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 14
Германия - Федеративная Республика 13254 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3417 12
Азия - Азиатский регион 5937 11
Индия - Bharat 5887 9
Ближний Восток 3161 9
Африка - Африканский регион 3646 8
Япония 13824 7
Франция - Французская Республика 8188 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 5
Америка - Американский регион 2207 5
Казахстан - Республика 6076 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1267 4
Южная Корея - Республика 7072 4
Канада 5085 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1943 3
Швеция - Королевство 3789 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8615 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2852 2
Евразия - Евразийский континент 645 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1698 2
Нидерланды 3758 2
Нидерланды - Роттердам 46 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5503 2
Финляндия - Финляндская Республика 3703 2
Сингапур - Республика 1957 2
Европа Восточная 3140 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 2
Америка Южная 884 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2614 2
Италия - Итальянская Республика 4512 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 31
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27455 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12367 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11399 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3602 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6636 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5807 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6102 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7475 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11815 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7878 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2446 8
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 250 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5654 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3142 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5015 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2499 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5622 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6576 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6729 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9093 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4693 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2345 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5765 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5817 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4635 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1384 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10930 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3046 5
Энергетика - Energy - Energetically 5903 5
Visionary - Визионер - Визионерство 128 5
TAdviser - Центр выбора технологий 481 5
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РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
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РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 63 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 596 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1242 1
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