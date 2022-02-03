Системы видеонаблюдения играют все большую роль в обеспечении безопасности производственных объектов и общественных пространств, регулировании дорожного трафика и пассажиропотоков. Специализированные системы хранения позволяют полностью использовать потенциал систем видеонаблюдения и видеоаналитики. Среди их важнейших характеристик — емкость, скорость записи, отказоустойчивость, масштабируемость.

Хранить и анализировать

В последние годы во всех развитых странах растет спрос на системы видеонаблюдения. Соответствующий рынок стремительно растет и к 2026 г. может приблизиться к $100 млрд. Одна из важнейших составляющих этого рынка — системы хранения данных, которые дают возможность поднимать архивные записи и анализировать их.

Оценки размера и темпов роста рынка СХД для видеонаблюдения весьма различны. Так, согласно данным ResearchAndMarkets, этот рынок в 2021 г составлял $7,35 млрд, а в 2027 г. он достигнет $10,72 млрд. (ежегодный рост — 6,5%). Оценка Verified Market Research намного выше — $58,31 млрд в 2027 г. (рост в 2019-2027 гг. на 22,7% ежегодно).

Системы видеонаблюдения играют все большую роль в обеспечении безопасности общественных пространств

Основные факторы роста рынка — внедрение IP-камер и быстрый рост спроса на средства «городского» видеонаблюдения, позволяющие контролировать все процессы в общественном пространстве, от состояния на дорогах до криминогенной обстановки. Для чего, в свою очередь, требуются камеры высокого разрешения, ПО для распознавания лиц и, соответственно, большие емкости хранения для данных.

Объем — это важно

На эффективность систем видеонаблюдения существенное влияние оказывает правильный выбор возможностей устройства хранения данных. Достаточная емкость СХД — ключевое условие для реализации требуемых возможностей. Эта величина зависит от разрешения (качества) изображения, количества камер видеонаблюдения, периода архивирования, требований к интеллектуальному анализу видеоданных и необходимости использования видеоаналитики.

Приблизительную оценку необходимого объема СХД можно получить с помощью специализированных онлайн-калькуляторов. Они помогают определить необходимую емкость с учетом качества видео, типа сжатии сигнала, количества кадров в секуну и т. д. Вот, например, расчеты с помощью онлайн-калькулятора Seagate. Видно, что хранение видео в невысоком качестве требует относительно небольших емкостей.

Для хранения изображения невысокого качества нужно относительно немного места

В то время как качественное видео, с высоким разрешением и большой частотой кадров, занимает на порядки больше места.

Для сохранения видео «киношного» качества необходимы очень емкие СХД

Емкость — это еще не все

При повышенных требованиях к системе видеонаблюдения (например — в аэропортах), когда требуется круглосуточная работа, с высоким качеством, обработкой сигнала в реальном времени и длительным сроком хранения, к системам видеонаблюдения предъявляются жесткие требования. В частности, их СХД-компонента должна быть отказоустойчива, способна работать в режиме 24х7х365, поддерживать одновременно запись со множества камер и «выдачу» ранее записанного видео системам аналитики.

Общие требования к СХД в системе видеонаблюдения

Емкость Требования к емкости СХД определяются количеством, качеством видеоданных и временем хранения видеоархива. СХД должна быть рассчитана на простое масштабирование и позволять надежно управлять десятками петабайт видеоданных. Пропускная способность Для работы с тысячами камер высокого разрешения, которые могут подключаться через десятки видеосерверов, СХД должна обладать высокой пропускной способностью. Производительность СХД должна обеспечивать достаточный запас производительности даже в случае отказа части накопителей, отвечать требованиям к быстродействию при пиковых нагрузках, позволять средствам аналитики работать в режиме реального времени. Отказоустойчивость СХД для «критических применений» должны иметь отказоустойчивую архитектуру, без единой точки отказа с доступностью более 99,999%, поддерживать горячую замену компонентов.

На протяжении всего жизненного цикла видеоконтента должно поддерживаться беспрепятственное перемещение данных между различными уровнями хранения — дисками, ленточными библиотеками, облачными хранилищами и т.д.

Видеоаналитика

Согласно статистике, более 90% данных видеонаблюдения не используются и просто оседают в архивах. Сейчас, благодаря средствам видеоаналитики, положение меняется, а рынок ПО для видеонаблюдения (куда входят и средства аналитики) растет опережающими темпами.

Рынок ПО для управления видео в 2020-2026 гг. Рынок программного обеспечения для управления видео растет опережающими темпами — ведь надо не только хранить записи, но и обрабатывать их, желательно — в реальном времени. Данные за 2020 г., $млрд Данные за 2020 г., $млрд Прогноз на 2026 г., $млрд Прогноз на 2026 г., $млрд 3,037 10,627 Рынок ПО в странах Северной и Южной Америки 1,917 10,627 Рынок ПО в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 2,622 7,938 Рынок ПО в странах Европы, Ближнего Востока и Африки 7,576 27,912 Мировой рынок ПО для управления видео

Это накладывает новые требования на СХД для видеонаблюдения. Они должны быть способны не только «принимать» большие потоки данных, но и «отдавать» их аналитическим системам.

Облачное хранение

Популярность «видеонаблюдения как услуги» (Video Surveillance as a Service, VsaaS) быстро растет.

Рынок «видеонаблюдение как услуга» (VSaaS) в 2020-2026 гг. Как и на рынке видеонаблюдения в целом, американский рынок самый большой (и останется таким в обозримой перспективе), азиатский — растет быстрее других Данные за 2020 г., $млн Данные за 2020 г., $млн Прогноз на 2026 г., $млн Прогноз на 2026 г., $млн 729 1610 Рынок VSaaS Северной и Южной Америки 460 1203 Рынок VSaaS Азиматско-Тихоокеанского региона 629 1416 Ближнего Востока и Африки Рынок VSaaS Европы 1818 4228 Мировой рынок VSaaS

Как правило, этот сервис подразумевает хранение данных в облаке, откуда к ним может обращаться заказчик. Также облако, в некоторых случаях, подходит и для хранение архивных данных, главное преимущество облачных СХД — доступность «из любого места в любое время». Однако при таком типе хранения необходимо озаботиться и достаточной пропускной способностью канала до облачного провайдера для того, чтобы работа с видеоконтентом.