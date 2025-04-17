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Индексная книга (каталог) CNews*
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VMR Verified Market Research



17.04.2025 ГК Softline усиливает портфель ИИ-решений и планирует приобретение платформы DreamDocs 1
29.02.2024 Российский рынок BPM ждет волна слияний и поглощений 1
31.03.2022 Почему бизнес меняет подходы к управлению мобильными устройствами 1
09.02.2022 Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями 1
03.02.2022 Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать? 1
04.10.2021 Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

VMR и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9151 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Seagate Technology 743 1
McKinsey & Company Int 251 1
CraftTalk - Крафт-Толк 56 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 33 1
Broadcom - VMware 2397 1
Microsoft Corporation 24781 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Citrix Systems 820 1
MobileIron 24 1
KMS Lighthouse 14 1
Gridnine Systems - Гриднайн Системс 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Comindware - Колловэар 161 1
Directum - Директум 1110 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Softline - Софтлайн 2923 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1086 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1589 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
Оповещение и уведомление - Notification 4786 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8503 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2228 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 892 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 293 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 167 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 97 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4863 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 629 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 25 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1844 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 274 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 540 1
Thread - OpenThread - протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN 41 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4475 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14559 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12332 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 505 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 255 1
Statista 235 1
Atlassian - Confluence 120 1
Apple macOS 2097 1
Microsoft Windows 15836 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 17 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1698 1
CraftTalk KMS 7 1
Ракович Дмитрий 8 1
Бурчилина Наталья 3 1
Фионов Степан 2 1
Сбитинков Михаил 13 1
Востриков Юрий 72 1
Дзвинко Роман 18 1
Гребешков Павел 2 1
Почиталкин Роман 2 1
Андреев Владимир 99 1
Аболмасов Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 3
Европа 21876 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 1
Америка Южная 855 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Ближний Восток 2970 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3691 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
Экономический эффект 1099 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5184 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4974 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7170 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 159 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4451 1
Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1470 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 318 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4522 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1185 1
IDC - International Data Corporation 4914 1
Markets&Markets Research 112 1
IoT Analytics 4 1
Gartner - Гартнер 3567 1
Forrester Research 822 1
Informa - Ovum - Omdia 134 1
Reports and Data 4 1
Fortune Business Insights 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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