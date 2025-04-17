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VMR Verified Market Research
VMR и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Ракович Дмитрий 8 1
|Бурчилина Наталья 3 1
|Фионов Степан 2 1
|Сбитинков Михаил 13 1
|Востриков Юрий 72 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Гребешков Павел 2 1
|Почиталкин Роман 2 1
|Андреев Владимир 99 1
|Аболмасов Александр 3 1
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