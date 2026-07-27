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Индексная книга (каталог) CNews*
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Андреев Владимир

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Бизнес сталкивается с ограничениями ноукод-разработки 1
03.12.2025 Корпоративный документооборот: бизнес переходит к единому цифровому контуру 1
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 1
16.04.2025 Забудьте про канцелярию: как крупный бизнес решает нетиповые задачи на платформе СЭД 1
03.03.2025 33% топ-менеджеров меняли работу из-за конфликтных ситуаций 1
20.12.2024 Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы 1
07.11.2024 Внедрение КЭДО может стать обязательным для российских компаний 1
07.11.2024 Эксперты прогнозируют рост российского рынка КЭДО в 2025 г. в 2 раза 1
10.09.2024 Docsvision в топ-10 систем КЭДО по версии CNews 1
28.03.2024 OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision 1
29.02.2024 Российский рынок BPM ждет волна слияний и поглощений 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
31.10.2023 Эксперты прогнозируют рост российского рынка СЭД на 20–30% в год 1
31.10.2023 Уход западных вендоров и санкции спровоцировали рост российского рынка СЭД 2
24.10.2023 «Ростелеком» создает СЭД для органов госвласти. Ему предрекают проблемы 1
19.06.2023 CNews Analytics: рейтинг игроков рынка кадрового электронного документооборота 1
30.11.2022 Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового 1
30.11.2022 Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть 1
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 2
30.11.2021 На смену BPM приходит iBPMS с искусственным интеллектом 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
29.07.2019 Можно ли цифровизироваться без отказа от бумаги 1
04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
30.10.2017 В России раскрыт сговор роботов на медицинских аукционах 1
04.09.2017 Konica Minolta и Docsvision предложат клиентам совместное решение для документооборота 1
06.06.2017 Завершен пилотный проект Минкомсвязи по переходу госорганов на отечественное ПО 1
30.11.2016 Лидеры российского рынка СЭД/ECM показывают впечатляющий рост 1
20.06.2016 Российский «убийца» Google Docs строит решение специально для госструктур 1
29.02.2016 Система электронного документооборота Docsvision вошла в Реестр отечественного ПО 1
19.02.2016 Олег Меньшиков ставит ИТ-эксперименты на сцене 1
22.12.2015 Рынок СЭД/ECM в России замедляет темпы роста 1
24.11.2015 «ДоксВижн» представила типовые проекты внедрения приложений Docsvision 1
10.11.2015 «ДоксВижн» выходит на рынок Белоруссии 1
09.06.2015 Digital Design представила новый продукт на базе платформы Docsvision 1
13.02.2015 «ДоксВижн» вступила в ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» 1

Публикаций - 101, упоминаний - 110

Андреев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1060 91
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 22
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Directum - Директум 1268 15
TerraLink - ТерраЛинк 292 14
Microsoft Corporation 25774 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
InterTrust - ИнтерТраст 336 10
9594 10
Comindware - Колловэар 202 9
Системы документооборота 522 9
Naumen - Наумен 752 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 8
АйТи 1519 8
OpenText 238 7
BI Telecom - БиАй Телеком 29 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 7
Тензор 173 6
Syntellect - Синтеллект 105 6
Software AG & IDS Scheer 209 6
Ростелеком 10948 6
SAP SE 5601 6
Dell EMC 5180 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Крок - Croc 1964 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 5
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 5
Oracle Corporation 7074 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Software AG 203 4
SimbirSoft - СимбирСофт 124 3
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 3
Google LLC 12687 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Paybot - Пэйбот 68 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 5
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 4
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 2
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 2
Роллтон ТД 11 2
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Альфа-Банк 1979 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Кировский завод 37 1
Югория - страховая компания 44 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 87
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 63
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 41
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 15
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 14
Электронный документ - Electronic document 1579 14
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 10
Управляемость - Manageability 2271 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 8
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Workflow - Поток работ 367 7
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 7
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 7
Docsvision СЭД - ECM-система 249 20
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 17
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 8
Microsoft Windows 16882 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 5
Haulmont - Тезис СЭД 99 5
Apple iPad 4011 5
Digital Design - АВАКОР 14 4
Google Android 15243 4
Microsoft Office 4170 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 3
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 3
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Microsoft Windows BitLocker 942 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 2
IBM FileNet 140 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Microsoft Office 2007 265 2
Microsoft Office 2010 157 2
Software AG - ARIS Platform 180 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 2
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 2
Digital Design СДУ Приоритет 9 2
DocsVision Live 8 2
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 2
FreePik 1841 2
SAP Signavio 6 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Ткачёв Роман 27 7
Белайчук Анатолий 32 6
Арефьев Дмитрий 9 6
Ипатов Вадим 84 6
Якимчук Сергей 30 6
Иванова Елена 83 5
Кузнецова Анна 16 5
Романов Дмитрий 69 5
Макаров Станислав 118 5
Варфоломеев Антон 15 5
Алешин Владимир 21 4
Потоцкий Игорь 11 4
Борисов Алексей 33 4
Вайнштейн Виктор 37 4
Бейдер Александр 75 4
Краснов Федор 11 4
Башков Александр 5 4
Востриков Юрий 86 3
Лапшин Алексей 24 3
Козлов Андрей 31 3
Баласанян Владимир 45 3
Курьянов Сергей 162 3
Афанасьев Сергей 24 3
Попова Мария 141 3
Каштанов Павел 18 3
Зайчиков Илья 20 3
Серова Елена 320 3
Бутыркин Вячеслав 14 3
Попов Геннадий 21 3
Бабинцев Василий 24 3
Храмцовская Наталья 48 3
Бушмелев Сергей 44 3
Сенкевич Виктор 30 3
Линев Андрей 25 3
Коваль Игорь 31 3
Савченко Виктор 30 3
Дегтярев Валерий 16 3
Федоров Олег 14 3
Григорьева Алла 9 3
Черногородский Сергей 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 10
Европа 24962 9
Казахстан - Республика 6047 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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