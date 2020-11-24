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Андреев Владимир


24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 2
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 2
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
29.07.2019 Можно ли цифровизироваться без отказа от бумаги 11
04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
30.10.2017 В России раскрыт сговор роботов на медицинских аукционах 1
04.09.2017 Konica Minolta и Docsvision предложат клиентам совместное решение для документооборота 1
06.06.2017 Завершен пилотный проект Минкомсвязи по переходу госорганов на отечественное ПО 1
30.11.2016 Лидеры российского рынка СЭД/ECM показывают впечатляющий рост 2
20.06.2016 Российский «убийца» Google Docs строит решение специально для госструктур 1
29.02.2016 Система электронного документооборота Docsvision вошла в Реестр отечественного ПО 1
19.02.2016 Олег Меньшиков ставит ИТ-эксперименты на сцене 1
22.12.2015 Рынок СЭД/ECM в России замедляет темпы роста 1
24.11.2015 «ДоксВижн» представила типовые проекты внедрения приложений Docsvision 1
10.11.2015 «ДоксВижн» выходит на рынок Белоруссии 1
09.06.2015 Digital Design представила новый продукт на базе платформы Docsvision 1
13.02.2015 «ДоксВижн» вступила в ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» 1
18.08.2014 «ДоксВижн» предлагает специальные условия при переходе с зарубежных решений на Docsvision 1
28.02.2014 «ДоксВижн» в 2013 г. увеличила выручку на 23% 1
07.11.2013 Российские СЭД стали самыми популярными 1
08.10.2013 25 октября в Москве пройдет Docsvision User Day 1
19.08.2013 В администрации Петропавловск-Камчатского городского округа началось внедрение приложения «Обращения граждан» на платформе Docsvision 5 1
03.07.2013 Развитие СЭД: от документооборота к управлению бизнесом 1
14.06.2013 Правительство России нанесло удар по бумажным документам 1
16.01.2013 Фрилансеры "в законе": к чему готовиться рынку СЭД 1
28.06.2012 «Русмолко» приступила к опытной эксплуатации СЭД на базе DocsVision 1
31.05.2012 Digital Design построила в Роскосмосе веб-архив 1
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен 1
20.04.2012 Вышла новая версия системы управления документами и бизнес-процессами Docsvision 1
29.03.2012 Российская СЭД выходит на мировой рынок через Румынию 1
01.02.2012 ЕСМ-2012: эксперты раскрывают планы рынка 2
22.12.2011 Документы "просят" защиты 2
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
21.11.2011 23 ноября состоится вебинар Docflow по внедрению приложений корпоративных СЭД 1
18.10.2011 «ДоксВижн» выпустила бета-версию СЭД DocsVision 5 1
31.08.2011 Российский рынок СЭД готов к поглощениям среди мировых ECM 1
12.08.2011 Перевернет ли стандарт Google рынок ECM? 1
28.07.2011 Три проблемы интранет-порталов: бороться можно 1

Публикаций - 66, упоминаний - 106

Андреев Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docsvision - ДоксВижн 778 16
Microsoft Corporation 11127 10
АйТи 752 8
OpenText 160 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
Ланит ГК 1159 4
Логика Бизнеса 141 4
Акадо Телеком - Комкор 609 4
Крок 1221 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 3
Software AG & IDS Scheer 109 2
CompanyMedia 111 2
Comindware - Колловэар 51 2
Naumen - Наумен 342 2
IBM 3551 2
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
Аплана Бизнес решения 9 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Flexera Software 8 1
Ricoh DocuWare 2 1
Appian Corporation 7 1
Kofax 28 1
Tibco Software 29 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Oracle Corporation 3356 1
Pegasystems 29 1
ELMA 106 1
Аплана Группа компаний 102 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Directum - Директум 646 1
SAP SE 3216 1
Philips 733 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Software AG 123 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Genpact 4 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Правительство РФ 2207 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Счётная палата РФ 460 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 4 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
DevOps - Development и Operations 297 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 6
OpenText Documentum 191 5
Google Android 10751 4
Linux OS 4267 2
Java - Язык программирования 1178 2
Apple iOS 5742 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
OpenText Tempo 4 1
Digital Design СДУ Приоритет 3 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Docsvision ECM 21 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft Office 2007 99 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Apple macOS X 904 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft Windows 7 1662 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Ипатов Вадим 80 6
Храмцовская Наталья 38 3
Кузнецова Анна 12 2
Лапшин Алексей 13 2
Афанасьев Сергей 12 1
Комлев Николай 46 1
Зайчиков Илья 12 1
Потоцкий Игорь 7 1
Ford Henry - Форд Генри 3 1
Арефьев Дмитрий 3 1
Попов Геннадий 5 1
Истомина Елена 6 1
Ермаков Антон 2 1
Pichur Marcin - Пичур Марчин 1 1
Меньшиков Олег 5 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Сивидов Алексей 31 1
Савюк Виктор 22 1
Бабинцев Василий 21 1
Бейдер Александр 74 1
Созонов Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Мякишева Марина 84 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Коптелов Андрей 74 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Пак Олег 90 1
Никифоров Николай 1126 1
Черненко Андрей 37 1
Назаров Александр 35 1
Востриков Юрий 19 1
Наумов Олег 15 1
Тебеньков Яков 10 1
Баласанян Владимир 31 1
Трефилов Алексей 34 1
Артамонова Мария 5 1
Белайчук Анатолий 20 1
Давидан Александр 14 1
Кирсанов Алексей 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 6
Казахстан - Республика 2641 5
Украина 3378 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3774 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - Ивановская область 262 1
Северная Америка 1413 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Канада 1307 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Экономический эффект 20 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Wikipedia - Википедия 278 1
URA.RU - информагентство 4 1
CNews Analytics 1991 7
Gartner 2194 2
Markets&Markets Research 78 1
Mordor Intelligence 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Docflow 58 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765408, в очереди разбора - 669095.
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