Индексная книга (каталог) CNews*
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Андреев Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 101, упоминаний - 110
Андреев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Ткачёв Роман 27 7
|Белайчук Анатолий 32 6
|Арефьев Дмитрий 9 6
|Ипатов Вадим 84 6
|Якимчук Сергей 30 6
|Иванова Елена 83 5
|Кузнецова Анна 16 5
|Романов Дмитрий 69 5
|Макаров Станислав 118 5
|Варфоломеев Антон 15 5
|Алешин Владимир 21 4
|Потоцкий Игорь 11 4
|Борисов Алексей 33 4
|Вайнштейн Виктор 37 4
|Бейдер Александр 75 4
|Краснов Федор 11 4
|Башков Александр 5 4
|Востриков Юрий 86 3
|Лапшин Алексей 24 3
|Козлов Андрей 31 3
|Баласанян Владимир 45 3
|Курьянов Сергей 162 3
|Афанасьев Сергей 24 3
|Попова Мария 141 3
|Каштанов Павел 18 3
|Зайчиков Илья 20 3
|Серова Елена 320 3
|Бутыркин Вячеслав 14 3
|Попов Геннадий 21 3
|Бабинцев Василий 24 3
|Храмцовская Наталья 48 3
|Бушмелев Сергей 44 3
|Сенкевич Виктор 30 3
|Линев Андрей 25 3
|Коваль Игорь 31 3
|Савченко Виктор 30 3
|Дегтярев Валерий 16 3
|Федоров Олег 14 3
|Григорьева Алла 9 3
|Черногородский Сергей 8 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.