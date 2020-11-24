Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Андреев Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 106
Андреев Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Docsvision - ДоксВижн 778 16
|Microsoft Corporation 11127 10
|АйТи 752 8
|OpenText 160 7
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
|Ланит ГК 1159 4
|Логика Бизнеса 141 4
|Акадо Телеком - Комкор 609 4
|Крок 1221 3
|Digital Design - Диджитал Дизайн 374 3
|Software AG & IDS Scheer 109 2
|CompanyMedia 111 2
|Comindware - Колловэар 51 2
|Naumen - Наумен 342 2
|IBM 3551 2
|ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
|Аплана Бизнес решения 9 1
|Восход ФГБУ НИИ 366 1
|Flexera Software 8 1
|Ricoh DocuWare 2 1
|Appian Corporation 7 1
|Kofax 28 1
|Tibco Software 29 1
|Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
|Oracle Corporation 3356 1
|Pegasystems 29 1
|ELMA 106 1
|Аплана Группа компаний 102 1
|SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
|Directum - Директум 646 1
|SAP SE 3216 1
|Philips 733 1
|Ланит - Норбит - Norbit 203 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
|Software AG 123 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
|Genpact 4 1
|Росморпорт ФГУП 17 1
|Ипатов Вадим 80 6
|Храмцовская Наталья 38 3
|Кузнецова Анна 12 2
|Лапшин Алексей 13 2
|Афанасьев Сергей 12 1
|Комлев Николай 46 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Потоцкий Игорь 7 1
|Ford Henry - Форд Генри 3 1
|Арефьев Дмитрий 3 1
|Попов Геннадий 5 1
|Истомина Елена 6 1
|Ермаков Антон 2 1
|Pichur Marcin - Пичур Марчин 1 1
|Меньшиков Олег 5 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Савюк Виктор 22 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Бейдер Александр 74 1
|Созонов Александр 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Мякишева Марина 84 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Пак Олег 90 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Черненко Андрей 37 1
|Назаров Александр 35 1
|Востриков Юрий 19 1
|Наумов Олег 15 1
|Тебеньков Яков 10 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Артамонова Мария 5 1
|Белайчук Анатолий 20 1
|Давидан Александр 14 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|CNews Analytics 1991 7
|Gartner 2194 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Mordor Intelligence 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765408, в очереди разбора - 669095.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765408, в очереди разбора - 669095.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru