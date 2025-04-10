Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173153
ИКТ 13473
Организации 10548
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25387
Персоны 74305
География 2802
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

ССК Сибирская Сервисная Компания

ССК - Сибирская Сервисная Компания

АО «ССК» – один из  игроков нефтесервисного рынка, с 2000 года оказывающий услуги крупнейшим нефтегазодобывающим компаниям России.


10.04.2025 Step Logic внедрил отечественную систему межсетевого экранирования от «Кода Безопасности» в «Самарской сетевой компании» 1
24.06.2024 «Сибирская Сервисная Компания» внедрила систему аналитической отчётности «КОРУС Консалтинг» 3
03.11.2022 Эволюция ECM-систем: на TESSA USER DAY 2022 состоится живая дискуссия с представителями бизнеса 2
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
29.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
13.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
10.04.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Рынок СЭД 2015: новые тренды» 1
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
27.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Рынок СЭД 2015: новые тренды» 1
25.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок СЭД 2015: новые тренды» 1
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
01.04.2014 Конференция CNews: «СЭД 2014. Мировые тренды в России» 1
07.03.2014 Конференция CNews «ECM 2014: мировые тренды в России» 1
26.08.2013 ISG открыла практику построения комплексных бизнес-решений на платформе 1С 1
16.01.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
18.06.2012 СЭД загоняют в "облака" и "мобилизуют" 1
18.06.2012 Группа компаний «НИС-М2М» планирует увеличить выручку в нефтегазовом секторе до 1 млрд руб. 1
25.05.2012 Круглый стол CNews: «СЭД в России: на пути к облакам и мобильности» 1
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
01.11.2011 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2011: рост продолжается» 1
01.09.2011 «Сибирская Сервисная Компания» внедрила ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» 2
27.11.2007 «АйТи» выполнит ряд проектов для Сибирской Сервисной Компании 4
30.10.2007 Digital Design разработает хранилище данных для ЗАО «Сибирская Сервисная компания» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 30

ССК и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1014 8
Haulmont - Хоулмонт 117 6
8386 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 3
АйТи 1377 3
IBM - International Business Machines Corp 9463 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 2
М2М телематика - НИС М2М 232 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Microsoft Corporation 24781 2
SAP SE 5317 2
Directum - Директум 1110 2
АйДи - Технологии управления 46 1
Телеком-защита 53 1
OpenText 209 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 1
Kofax 55 1
Oracle Corporation 6749 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 1
Syntellect - Синтеллект 81 1
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Системы документооборота 498 1
Корус Консалтинг ГК 1240 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 6
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 6
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 4
Полипластик 12 3
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 9 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
ГПБ - Газпромбанк 1103 3
Связной ГК 1372 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
ПСБ - Промсвязьбанк 868 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 78 3
Газпром трансгаз 147 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 3
Монолитбанк - Монолит Коммерческий банк 6 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 2
РЖД - Российские железные дороги 1933 2
Альфа-Банк 1788 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
Транснефть 306 2
Газпром добыча Астрахань 14 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 2
Миэль ГК 38 2
Amway - Амвэй 15 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Газпром нефть 633 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Мосэнерго ПАО 128 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Веста 51 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 2
Федеральное казначейство России 1800 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 51 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 101 1
Правительство Чеченской Республики 27 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11400 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10721 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3138 4
Стандартизация - Standardization 2163 4
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 778 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24799 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8002 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1090 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1197 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 892 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11261 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 452 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1333 2
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 59 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6401 2
Web-client - Веб-клиент 215 2
Haulmont - Тезис СЭД 86 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2782 2
Apple iOS 7923 2
Google Android 14186 2
Oracle Java - язык программирования 3118 2
Apple iPad 3877 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Apple Safari - браузер 860 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1673 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Google Chrome - браузер 1579 1
Microsoft Windows 15836 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
Syntellect Tessa 44 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
Microsoft Office Excel 1213 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 208 1
Чеботова Виктория 12 12
Ласкин Иван 12 7
Зеленова Екатерина 6 6
Давыдов Олег 10 5
Рыжкин Денис 4 4
Антонов Александр 77 4
Бородин Андрей 38 4
Коровко Вадим 17 4
Кастильо Игорь 24 3
Суровцева Евгения 5 3
Земской Николай 15 3
Котов Виталий 41 3
Потемин Павел 7 3
Гафаров Евгений 5 3
Горшков Павел 6 3
Горбунов Денис 16 3
Круглов Максим 26 3
Ащеулова Оксана 5 3
Соловьев Владимир 106 3
Иванов Сергей 388 3
Ямалов Ильдар 11 3
Перешеин Владимир 9 3
Колпаков Иван 7 3
Старков Олег 6 3
Усенков Дмитрий 6 3
Воробьев Михаил 51 3
Коротков Олег 5 3
Макаров Станислав 117 3
Гаврилов Евгений 43 3
Джанбаев Андрей 14 3
Казарин Станислав 175 3
Коробов Александр 17 3
Балуев Евгений 31 3
Разумовская Нина 3 3
Бурлаков Антон 4 3
Заруба Олег 5 3
Малых Вадим 3 3
Сапрыкин Павел 4 3
Албычев Александр 155 2
Мосягин Константин 20 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2542 21
Россия - РФ - Российская федерация 147486 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 4
Россия - УФО - Тюменская область 1183 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1600 3
Россия - ПФО - Самарская область 1358 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1503 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 889 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 837 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1260 3
Россия - ПФО - Пензенская область 600 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 581 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 764 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 613 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 627 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 520 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1559 1
Россия - СФО - Иркутская область 1141 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 956 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 676 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 869 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 704 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1930 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 98 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2716 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4033 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1139 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3047 1
Европа 21876 1
Куба - Республика 368 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 764 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6061 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 4
Черкизон - Черкизовский рынок 157 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1405 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 2
ИТ-аналитика 45 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2784 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
Физика - Physics - область естествознания 2670 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5037 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4974 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 1
Английский язык 6715 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2359 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2232 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6041 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 1
Экономический эффект 1099 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5121 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2481 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 12
Gartner - Гартнер 3567 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
IDC - International Data Corporation 4914 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Gartner ECM 4 1
Forrester Research 822 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 173 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1114 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 11
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153