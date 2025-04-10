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ССК Сибирская Сервисная Компания
АО «ССК» – один из игроков нефтесервисного рынка, с 2000 года оказывающий услуги крупнейшим нефтегазодобывающим компаниям России.
ССК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чеботова Виктория 12 12
|Ласкин Иван 12 7
|Зеленова Екатерина 6 6
|Давыдов Олег 10 5
|Рыжкин Денис 4 4
|Антонов Александр 77 4
|Бородин Андрей 38 4
|Коровко Вадим 17 4
|Кастильо Игорь 24 3
|Суровцева Евгения 5 3
|Земской Николай 15 3
|Котов Виталий 41 3
|Потемин Павел 7 3
|Гафаров Евгений 5 3
|Горшков Павел 6 3
|Горбунов Денис 16 3
|Круглов Максим 26 3
|Ащеулова Оксана 5 3
|Соловьев Владимир 106 3
|Иванов Сергей 388 3
|Ямалов Ильдар 11 3
|Перешеин Владимир 9 3
|Колпаков Иван 7 3
|Старков Олег 6 3
|Усенков Дмитрий 6 3
|Воробьев Михаил 51 3
|Коротков Олег 5 3
|Макаров Станислав 117 3
|Гаврилов Евгений 43 3
|Джанбаев Андрей 14 3
|Казарин Станислав 175 3
|Коробов Александр 17 3
|Балуев Евгений 31 3
|Разумовская Нина 3 3
|Бурлаков Антон 4 3
|Заруба Олег 5 3
|Малых Вадим 3 3
|Сапрыкин Павел 4 3
|Албычев Александр 155 2
|Мосягин Константин 20 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 4
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