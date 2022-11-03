Эволюция ECM-систем: на TESSA USER DAY 2022 состоится живая дискуссия с представителями бизнеса

30 ноября пройдет ежегодное клиентское мероприятие для обмена опытом и идеями в сфере управления корпоративным контентом. Организатором выступает компания СИНТЕЛЛЕКТ.

Впервые на форуме TESSA USER DAY 2022, помимо традиционных кейсов от заказчиков и разработчиков платформы TESSA, состоится уникальная дискуссия представителей бизнеса и ИТ, в рамках которой коллеги из разных сфер бизнеса и госсектора обсудят актуальные тренды и задачи в развитии СЭД/ECM/CSP-решений.

Форум пройдет в онлайн-формате: к участию приглашаются руководители ИТ-отделов, участники проектных команд и специалисты, использующих решения на платформе TESSA, а также те, кто планирует внедрение или модернизацию СЭД/ECM.

В рамках деловой программы выступят:

Павел Каштанов , генеральный директор, СИНТЕЛЛЕКТ: «Как TESSA помогает бизнесу стать эффективнее»

, генеральный директор, СИНТЕЛЛЕКТ: «Как TESSA помогает бизнесу стать эффективнее» Галина Дмитриева , начальник управления организационного развития и контроля, Сибирская Сервисная Компания: «Модернизация СЭД или внедрение новой? Кейс Сибирской Сервисной Компании»

, начальник управления организационного развития и контроля, Сибирская Сервисная Компания: «Модернизация СЭД или внедрение новой? Кейс Сибирской Сервисной Компании» Анастасия Бабарина , руководитель направления развития СЭД, ООО «МИТ» (ГК Дикси): «Комплексное управление контентом в ГК Дикси»

, руководитель направления развития СЭД, ООО «МИТ» (ГК Дикси): «Комплексное управление контентом в ГК Дикси» Олег Назарько, главный архитектор и Сергей Аликин, главный разработчик, СИНТЕЛЛЕКТ: «TESSA развивается! Релиз 4.0 и что за горизонтом?»

Важной частью форума станет дискуссия «ЭВОЛЮЦИЯ ECM-СИСТЕМ», участники которой обсудят методологии и подходы в управлении корпоративным контентом, а также реальные кейсы внедрения и развития ECM-систем.

Приглашенные эксперты:

Евгений Шепшелевич , начальник службы автоматизации и метрологического обеспечения, ООО «Газпром трансгаз Уфа»

, начальник службы автоматизации и метрологического обеспечения, ООО «Газпром трансгаз Уфа» Денис Рыжкин , заместитель директора департамента ИТ по цифровизации, ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС

, заместитель директора департамента ИТ по цифровизации, ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС Михаил Канусик, руководитель проектов, ПИК Digital. И другие.

Почему стоит присоединиться к мероприятию:

Узнаете, каким требованиям должны отвечать современные СЭД/ECM/BPM платформы

Познакомитесь с подходами к автоматизации современного документооборота, делопроизводства, электронного архива и других бизнес-задач

Разберете отраслевые особенности систем для госсектора, фин. организаций, страхования, ритейла и нефтегазовых компаний

Сможете пообщаться с экспертами вендора платформы TESSA, задать свои вопросы спикерам и узнать о готовящихся релизах

Дата и время проведения: 30 ноября, 10:00-14:00

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На мероприятие обязательна регистрация с корпоративной почты.