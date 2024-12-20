Каштанов Павел
Каштанов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Шалагинов Павел 6 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Назаров Александр 65 1
|Краснов Александр 74 1
|Андреев Владимир 97 1
|Иванова Елена 80 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Кохан Владимир 11 1
|Шепшелевич Евгений 1 1
|Назарько Олег 6 1
|Гавриленко Анатолий 10 1
|Дмитриева Галина 1 1
|Емельянова Светлана 3 1
|Рыжкин Денис 4 1
|Бабарина Анастасия 1 1
|Аликин Сергей 1 1
|Канусик Михаил 1 1
|Лянгузов Константин 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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