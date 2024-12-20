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Каштанов Павел



20.12.2024 Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно 1
20.12.2024 Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы 1
15.12.2023 «Синтеллект» выпустил готовое решение для банков — «TESSA валютный контроль» 1
03.11.2022 Эволюция ECM-систем: на TESSA USER DAY 2022 состоится живая дискуссия с представителями бизнеса 1
28.02.2022 Банк «Открытие»: уникальный проект на платформе Tessa 1
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
06.12.2013 Как СЭД в разы упрощает согласование договоров 1
25.06.2013 «Синтеллект» завершил первый этап внедрения Docsvision 5 в Группе «Разгуляй» 1
30.09.2010 Как выбрать СЭД для банка: 10 требований 1
29.01.2010 Годовой оборот Syntellect в 2009 г. вырос на 60% 1
02.12.2008 «Элементарно, СЭД!»: пакет готовых решений на базе DocsVision 1
20.04.2007 Syntellect продал лицензий DocsVision на 2 млн руб. 1
17.01.2007 DocsVision внедряют в Россвязьнадзоре 1
21.09.2006 Компания Syntellect переведет страховую компанию «Прогресс-Гарант» на новую версию системы DocsVision. 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Каштанов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Syntellect - Синтеллект 79 12
Docsvision - ДоксВижн 1008 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 3
Directum - Директум 1090 3
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Xerox 1139 1
Konica Minolta 406 1
Sony 6544 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 5 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Крок - Croc 1777 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
ECMGroup.Pro - ЕСМ Групп Про 14 1
Системы документооборота 498 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Роллтон ТД 11 1
МеталлСеверСтрой - Эриэлл Менеджмент - Эриэлл Холдинг Компани Лимитед - Эриэлл Нефтегазсервис 3 1
Газпром трансгаз 145 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
Маревен Фуд Сэнтрал - Mareven Food Central 6 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 22 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Разгуляй 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
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W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 286 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Syntellect Tessa 42 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Office Word 776 2
Syntellect UltraViews 10 2
Docsvision СЭД - ECM-система 237 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Microsoft Office Excel 1197 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 195 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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