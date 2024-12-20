Кохан Владимир
Кохан Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|Кругляков Роман 44 4
|Семенов Александр 145 3
|Елагин Вячеслав 14 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Оноприенко Евгений 5 3
|Бабинцев Василий 24 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Ахмеров Тимур 87 2
|Славин Борис 34 2
|Федорец Андрей 18 2
|Бурин Андрей 17 2
|Гузиенко Оксана 2 2
|Абисалов Вячеслав 3 2
|Лопарев Александр 3 2
|Путин Владимир 3171 1
|Назаров Александр 65 1
|Сурков Владислав 73 1
|Касперская Наталья 291 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Андреев Владимир 97 1
|Захаренко Максим 56 1
|Федулов Владислав 79 1
|Тарасов Ярослав 3 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Марголин Михаил 17 1
|Ласкин Иван 12 1
|Батарова Татьяна 14 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Иванова Елена 80 1
|Колпаков Иван 7 1
|Старков Олег 6 1
|Усенков Дмитрий 6 1
|Лосев Сергей 46 1
|Василенко Александр 89 1
|Макаров Станислав 117 1
|Каншина Мария 5 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Коробов Александр 17 1
|Будин Алексей 22 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|Gartner - Гартнер 3556 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
|IDC Russia - IDC Россия 157 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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