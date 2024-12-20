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Кохан Владимир



20.12.2024 Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно 1
20.12.2024 Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы 1
29.01.2019 На российской мобильной ОС заработала отечественная СЭД 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
23.12.2016 БФТ и «Диджитал Дизайн» предложат совместные решения на базе системы «Приоритет» и платформы Docsvision 1
23.04.2014 Digital Design модернизировала СЭД в Центральном аппарате «Росморпорта» 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
02.10.2013 Госсектор: куда уходят растущие ИКТ-бюджеты 1
23.09.2013 Волны тестирования сервисов разбились об организационный вопрос 1
22.09.2013 СМЭВ в регионах работает по принципу диода 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Кохан Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 538 9
Docsvision - ДоксВижн 1008 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 4
Directum - Директум 1090 4
АйТи 1365 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
Крок - Croc 1777 2
Ростелеком 9701 2
Haulmont - Хоулмонт 108 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
БАРС Груп 545 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Парус Корпорация 552 2
РосИнтеграция ГК 9 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
Oracle Corporation 6688 1
Dell EMC 5027 1
Broadcom - VMware 2359 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Информзащита 756 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Открытые технологии 701 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Syntellect - Синтеллект 79 1
LivingSocial 22 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
Федеральное казначейство России 1772 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 275 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 2
Электронный документ - Electronic document 1454 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Docsvision СЭД - ECM-система 237 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Outlook 1390 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
WSS Docs 25 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
IBM FileNet 121 1
Microsoft SharePoint 2010 143 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
ELMA BPM 34 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Microsoft SharePoint 2007 77 1
ФНС РФ ЦОД 28 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Кругляков Роман 44 4
Семенов Александр 145 3
Елагин Вячеслав 14 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Оноприенко Евгений 5 3
Бабинцев Василий 24 2
Никифоров Николай 1136 2
Ахмеров Тимур 87 2
Славин Борис 34 2
Федорец Андрей 18 2
Бурин Андрей 17 2
Гузиенко Оксана 2 2
Абисалов Вячеслав 3 2
Лопарев Александр 3 2
Путин Владимир 3171 1
Назаров Александр 65 1
Сурков Владислав 73 1
Касперская Наталья 291 1
Щеголев Игорь 698 1
Андреев Владимир 97 1
Захаренко Максим 56 1
Федулов Владислав 79 1
Тарасов Ярослав 3 1
Ляпунов Игорь 121 1
Марголин Михаил 17 1
Ласкин Иван 12 1
Батарова Татьяна 14 1
Дудко Дмитрий 11 1
Синяченко Андрей 10 1
Иванова Елена 80 1
Колпаков Иван 7 1
Старков Олег 6 1
Усенков Дмитрий 6 1
Лосев Сергей 46 1
Василенко Александр 89 1
Макаров Станислав 117 1
Каншина Мария 5 1
Тюрин Алексей 17 1
Коробов Александр 17 1
Будин Алексей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 70 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Швейцария - Женева 326 1
США - Флорида 765 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Экономический эффект 1067 1
Увлечения и хобби - Hobbies 364 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 30 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Visionary - Визионер - Визионерство 109 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Gartner - Гартнер 3556 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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