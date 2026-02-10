Разделы

Русская платина Амур Артель старателей Черногорская ГРК Черногорская горнорудная компания


«Русская Платина» — производитель палладия и платины в России, а его горно-обогатительный проект «Черногорская ГРК»  находится в сложных климатических условиях Арктической зоны, в 15 километрах от Норильска, и предполагает переработку 7 млн тонн руды в год с перспективой расширения до 14 млн тонн.

10.02.2026 Цифровой ТОиР с нуля: добывающая промышленность меняет подход к управлению активами 2
16.10.2025 Крупнейший производитель палладия и платины в России внедрил «1С:ТОИР КОРП» 4
16.04.2024 «АМТ-Груп» и «Лео Телеком» обеспечили связью производственную площадку создаваемого Черногорского ГОК 3
27.03.2024 «Диджитал Дизайн» автоматизирует документооборот в Черногорской горнорудной компании 1
04.02.2016 Путин распорядился построить «полностью отечественного» 4G-оператора для бедных 1
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 2
11.03.2013 «Русская Платина» автоматизировала документооборот на базе «Тезиса» 5

Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 2
Металлы - Платина - Platinum 483 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10441 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6286 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Экономический эффект 1215 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3401 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 356 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
