«Русская Платина» — производитель палладия и платины в России, а его горно-обогатительный проект «Черногорская ГРК» находится в сложных климатических условиях Арктической зоны, в 15 километрах от Норильска, и предполагает переработку 7 млн тонн руды в год с перспективой расширения до 14 млн тонн.