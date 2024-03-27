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«Диджитал Дизайн» автоматизирует документооборот в Черногорской горнорудной компании

Компания-разработчик программного обеспечения «Диджитал Дизайн» внедрит систему документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет») на платформе Docsvision в ООО «Черногорская горнорудная компания». Завершение реализации проекта запланировано на лето 2024 г.

В цифровой вид будет переведен весь комплекс работ сотрудников с внутренними и внешними документами, включая их подготовку, согласование и учет. Автоматизация также охватит процессы постановки и контроля исполнения поручений. Пользователи смогут применять усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) с целью обеспечения юридической значимости электронных документов. Для оперативности принятия решений руководителями будет предусмотрена возможность работы с планшетных устройств.

Сейчас документооборот в горнорудной компании организован с применением нескольких информационных систем. Внедрение СДУ «Приоритет» позволит перевести все процессы в единое цифровое пространство. Руководителям будет проще контролировать поручения. Сократится время и трудозатраты сотрудников на выполнение операций с документами, поиск и обработку информации. Проект автоматизации будет реализован на базе отечественного ПО. СДУ «Приоритет» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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