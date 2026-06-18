ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись

Электронные документы с квалифицированной электронной подписью (ранее называлось - ЭЦП) являются аналогом собственноручной подписи на бумажном документе. ЭП является неотъемлемой частью ведения бизнеса для взаимодействия с контрагентами и гос. органами, участия в торгах, а также сдачи обязательной налоговой отчетности, для физ. лиц спрос вырос на фоне роста дистанционного режима работы, в том числе по причине возможности трудоустройства без визита к работодателю. В то же время до сих пор многие сомневаются, нужно ли им получать сертификат электронной подписи.

Электронная подпись — это цифровые данные, которые позволяют определить лицо, подписавшее электронный документ. Электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как собственноручная подпись на бумажном документе. Электронная подпись может быть простой или усиленной. В свою очередь, усиленная бывает неквалифицированной и квалифицированной (создаётся криптографическими средствами защиты информации (чаще всего требуется лицензии на право использования данного программного обеспечения) с использованием ключа электронной подписи).

Ключ электронной подписи (закрытый или секретный ключ) — это уникальный набор символов (байт), сформированный средством электронной подписи. Используется для формирования электронной подписи к электронному документу и хранится на ключевом носителе (токен). Доступ к закрытому ключу защищен PIN-кодом и его нужно хранить в секрете, предварительно изменив PIN-код после получения сертификата, а токен не передавать посторонним лицам.

Ключ проверки электронной подписи ― уникальный набор символов (байт), однозначно связанный с ключом электронной подписи и предназначенный для проверки электронной подписи. Чаще всего ключ проверки содержится в составе файла электронной подписи. С использованием такого ключа подписать электронные документы невозможно.

Сертификат ключа проверки электронной подписи ― электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром и подтверждающие связь ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Для любого типа электронной подписи необходимо обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи, с помощью которого создаётся электронная подпись к электронному документу. Также нельзя передавать носитель ключа электронной подписи посторонним лицам (чаще всего таким носителем является токен). Рекомендуется менять пин-код от носителя, так как чаще всего используется пин-код «по умолчанию». Этот пароль также не нужно сообщать никому.