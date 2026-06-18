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ЭЦП УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись КЭП Квалифицированная электронная подпись

ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись

Электронные документы с квалифицированной электронной подписью (ранее называлось - ЭЦП) являются аналогом собственноручной подписи на бумажном документе. ЭП является неотъемлемой частью ведения бизнеса для взаимодействия с контрагентами и гос. органами, участия в торгах, а также сдачи обязательной налоговой отчетности, для физ. лиц спрос вырос на фоне роста дистанционного режима работы, в том числе по причине возможности трудоустройства без визита к работодателю. В то же время до сих пор многие сомневаются, нужно ли им получать сертификат электронной подписи.

Электронная подпись — это цифровые данные, которые позволяют определить лицо, подписавшее электронный документ. Электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как собственноручная подпись на бумажном документе. Электронная подпись может быть простой или усиленной. В свою очередь, усиленная бывает неквалифицированной и квалифицированной (создаётся криптографическими средствами защиты информации (чаще всего требуется лицензии на право использования данного программного обеспечения) с использованием ключа электронной подписи). 

Ключ электронной подписи (закрытый или секретный ключ) — это уникальный набор символов (байт), сформированный средством электронной подписи. Используется для формирования электронной подписи к электронному документу и хранится на ключевом носителе (токен). Доступ к закрытому ключу защищен PIN-кодом и его нужно хранить в секрете, предварительно изменив PIN-код после получения сертификата, а токен не передавать посторонним лицам.

Ключ проверки электронной подписи ― уникальный набор символов (байт), однозначно связанный с ключом электронной подписи и предназначенный для проверки электронной подписи. Чаще всего ключ проверки содержится в составе файла электронной подписи. С использованием такого ключа подписать электронные документы невозможно.

Сертификат ключа проверки электронной подписи ― электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром и подтверждающие связь ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Для любого типа электронной подписи необходимо обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи, с помощью которого создаётся электронная подпись к электронному документу. Также нельзя передавать носитель ключа электронной подписи посторонним лицам (чаще всего таким носителем является токен). Рекомендуется менять пин-код от носителя, так как чаще всего используется пин-код «по умолчанию». Этот пароль также не нужно сообщать никому.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.06.2026 F.Doc усовершенствовал сценарий выпуска сертификатов КЭП для врачей на базе решения «КриптоКлюч»

Сервис F.Doc представил мобильное приложение, позволяющее врачам получать сертификат КЭП непосредственно на территории клиники. Решение построено на базе средства мобильной электронной подписи «КриптоКлюч», совместной разработки «КриптоПро» и «СТКрипт». Об этом CNews сообщили п
01.04.2026 «МСП Банк» автоматизировал проверку УКЭП с помощью Robin SL Soft FabricaONE.AI

«МСП Банк» внедрил платформу Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) для автоматизации проверки усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП) в двух ключевых направлениях: кредитно-гарантийном конвейере банка и при обработке документов, поступающих через FTP. Об этом CNews сообщили представители Softline. Проверка подписей осущ
26.03.2026 КЭП без визита в УЦ: «Калуга Астрал» запустила выпуск через «Госключ»

Аккредитованный Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» запустил возможность дистанционно оформить КЭП в сервисе «Астрал Подпись». Теперь физические лица могут получить квалифицированную электронную подпись без визита в удостоверяющий центр. Об этом CNews сообщили представители «Калуга Астра
12.02.2026 ВТБ поможет бизнесу делегировать полномочия в цифровом формате

Клиенты среднего и малого бизнеса могут получить в ВТБ комплект ключевых инструментов для работы в цифровой среде: машиночитаемые доверенности (МЧД) и квалифицированную электронную подпись (КЭП) для представителя компании. Это комплексное решение позволяет оперативно делегировать полномочия и упростить электронный документооборот. Квалифицированная электронная подпись (КЭП)
28.11.2025 «СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ»

ользованием биометрии или загранпаспорта нового образца и устройства с поддержкой NFC. Пользоваться УКЭП в «Госключе» возможно лишь в интегрированных системах, таких как электронный документооб
25.11.2025 50% организаций управляют КЭП сотрудников централизованно​

используются десятки и сотни квалифицированных электронных подписей, но и небольших организаций и ИП. Об этом CNews сообщили представители «Контура». После перехода сотрудников на личные сертификаты КЭП компании приняли ответственность за них на себя. Это связано с тем, что работники используют такие электронные подписи для решения рабочих задач, а бизнесу важно контролировать непрерывност
27.05.2025 Благодаря УЦ «Контура» в центре «Мой бизнес» Новосибирской области можно будет получать сертификаты КЭП ​

ря этому, самозанятые, сотрудники индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса смогут не ходить в удостоверяющий центр для подтверждения личности, а получать свои сертификаты КЭП физлиц прямо в центре «Мой бизнес». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «С помощью сертификатов кв
13.03.2025 М2: Доля сделок с применением «Госключа» выросла за год в шесть раз

С 1 тыс. до 6 тыс. выросло ежемесячное количество подписаний усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) «Госключ» через платформу М2 за 2024 г. Всего за это время через платформу прошло более 40 тыс. УКЭП. Об этом CNews сообщили представители М2. «Мы одними из первых в своей сфере ин
11.02.2025 Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД

Современные удостоверяющие центры и организации внедряют машиночитаемые доверенности (МЧД) для работы с квалифицированной электронной подписью (КЭП). МЧД предоставляют сотрудникам право подписывать документы от имени юридического лица, что значительно упрощает бизнес-процессы. Для работы с МЧД сотрудникам выдается сертификат электронно
16.12.2024 В КЦР от «Контура» теперь можно работать с КЭП и МЧД в одном окне

ганизациям и сосредоточили всю работу с инструментами для подписания документов в одном месте — добавили новую функциональность в Корпоративный центр регистрации». Чтобы работать с МЧД и сертфикатами КЭП, администратор сервиса заходит во вкладку с заявками на получение сертификатов электронной подписи, видит количество доверенностей на конкретного сотрудника, срок их действия, а также полно
26.11.2024 Теперь выпустить сертификат КЭП в «Контуре» можно с помощью «Госключа»

Это позволит владельцу сертификата сэкономить время и получить больше возможностей для работы с документами и отчетностью. Чтобы получить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП), нужно подтвердить личность. Раньше клиенты Удостоверяющего центра «Контура» могли пройти эту процедуру удаленно, без посещения УЦ, с помощью действующего сертификата КЭП. Теперь им
27.09.2024 Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус»

ным аналитиков «СберКорус», в период с января по август аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) оператора ЭДО «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи (КЭП) ‒ на 34% больше, чем за аналогичный период в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Сегодня подавляющее большинство КЭП создается для оформления сделок, связанных
22.08.2024 Электронные подписи сотрудников станут личными ​

С 1 сентября 2024 г. сотрудники больше не смогут подписывать документы КЭП юрлица. 1 сентября 2024 г, вступят в силу изменения в законодательстве об электронной подписи (Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ). Сотрудники больше не смогут подписывать документы <
09.08.2024 Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи теперь можно получить почти в 1800 офисов Сбербанка

Сбербанк увеличил количество офисов, где можно пройти очную идентификацию для выпуска сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в мобильном приложении «Госключ», разработанном Минцифры. Услуга была запущена в марте в 425 офисах банка, теперь ей можно воспользоваться в 1789 офисах по всей стране. За все время работ
29.07.2024 «Контур.Банк» бесплатно оформит предпринимателям КЭП ФНС ​

Клиенты «Контур.Банка» бесплатно получат КЭП ФНС на 15 месяцев при регистрации бизнеса или открытии счета. Акция действует до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Банка». В Удостоверяющем центре «Контура» выпуск

26.01.2024 Продление КЭП удаленно c ESMART®

Продлить КЭП без визита в удостоверяющий центр теперь можно с новым сервисом ESMART® Token Prolongation. Об этом CNews сообщили представители ESMART®. Истечение срока действия сертификата КЭП мож
11.09.2023 Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями

России начал действовать новый порядок делегирования полномочий сотрудникам, имеющим право подписывать электронные документы от имени организации. Теперь вместо квалифицированной электронной подписи (КЭП) уполномоченного сотрудника юридического лица нужно будет использовать КЭП физлица, дополнив ее машиночитаемой доверенностью (МЧД). Система электронного документооборота «АТИ-доки»,

19.06.2023 Электронные подписи от простой до «государственной»: что важно знать

ПЭП, НЭП и КЭП: в чем разница Государство более десяти лет назад законодательно закрепило возможность подписывать документы с помощью цифры, выпустив 6 апреля 2011 г. закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи
25.10.2022 «Тинькофф» начал выдавать квалифицированные электронные подписи юрлицам и ИП

России. Этот статус позволяет выдавать усиленные квалифицированные сертификаты электронной подписи (УКЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Первыми получить УКЭП могут
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты

дана рабочая группа для перехода на электронные подписи Минцифры сформировало рабочую группу для перехода россиян на массовое использование технологии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе обычной SIM-карты. В группу вошли чиновники министерства, представители ФСБ, операторов связи и научных организаций. Об этом сообщают «Ведомости». В рабочей группе также подтверди
10.06.2021 ВТБ начинает выдавать квалифицированную электронную подпись

ВТБ в рамках соглашения с ФНС России запустил сервис по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) на физическом носителе. Пилотный проект стартует в Москве и Санкт-Петербурге для клиентов банка. В третьем квартале 2021 года услуга будет доступна юридическим лицам во всех регионах прису
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России

Решение SafeTech, резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково», внедрено в интернет-банке и мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн для формирования квалифицированной электронной подписи (КЭП) на мобильном устройстве. Успешная реализация проекта позволяет клиентам Райффайзенбанка – представителям малого и микро-бизнеса – подписывать электронную отчетность и полноценно взаимодейс
21.08.2020 Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил КЭП

Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы наладить работу с налоговой и контрагентами полностью онлайн. За год количество клиентов Райффайзенбанка, использующих сервис онлайн-бухгалтерии, выросло вдвое, сообщили CNews в бан
24.07.2020 Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить КЭП в мобильном приложении на Android

Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Сейчас функция доступна для устройств на базе операционной системы Android. Выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее м
04.06.2020 Райффайзенбанк провел первое подписание УКЭП в корпоративном сегменте

Райффайзенбанк провел первое подписание усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в корпоративном сегменте. Для этого банк разработал собственную платформу, позволяющую клиентам предоставлять документы, подписанные их электронной подписью, или же ставить подпись непоср
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров

Минкомсвязи намерено передать полномочия по выдаче квалифицированных электронных подписей (КЭП) двум государственным организациям. Соответствующий законопроект уже внесен ведомством. В пояснении к нему сказано, что сегодня аккредитованные удостоверяющие центры (УЦ) допускают многочис
16.02.2016 Жители Подмосковья получат электронную подпись в МФЦ

МФЦ Подмосковья начали выдавать сертификат квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП) для физических лиц. До конца февраля планируется предоставлять эту услугу в МФЦ всех муниципальных образований Московской области. По мнению Максута Шадаева, министра государственного упра
24.03.2014 Электронные торговые площадки переходят к использованию квалифицированных ЭЦП

ные системы и коммерческие электронные торговые площадки прекратили прием неквалифицированных сертификатов электронных подписей (НЭП) и перешли на использование только квалифицированных сертификатов (КЭП). Технически часть электронных площадок перешла на КЭП еще в июле 2013 года, когда выпуск старых электронных цифровых подписей (ЭЦП) вместе с действием старого закона 1-ФЗ «Об электр
09.10.2012 «Банк Москвы» и «Ростелеком» выпустили карту электронного правительства

«Банк Москвы» совместно с компанией «Ростелеком» выпустил в пилотном режиме новый продукт — «Карту электронного правительства» (КЭП). КЭП представляет собой расчетную банковскую карту и универсальный электронный ключ, предоставляющий доступ к единому порталу государственных услуг. При оформлении КЭП происх

Публикаций - 408, упоминаний - 431

ЭЦП УКЭП и организации, системы, технологии, персоны:

9594 49
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 44
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 29
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 20
Directum - Директум 1268 19
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 18
Ростелеком 10948 17
SAP SE 5601 16
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 13
Тензор 173 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 69 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 108 8
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Diasoft - Диасофт 1144 8
Softline - Софтлайн 3743 7
Oracle Corporation 7074 7
Docsvision - ДоксВижн 1060 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 7
SafeTech - СэйфТек 133 7
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 7
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 6
SafeTech - ST Crypt - STCrypt - СТКрипт 17 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 5
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Microsoft Corporation 25775 5
Крок - Croc 1964 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
Такском - Taxcom 256 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Почта России ПАО 2370 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Альфа-Банк 1979 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 6
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус УЦ - СберКорус Удостоверяющий центр 5 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 32 4
Газпром ПАО 1493 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
Комус 110 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 3
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Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Газпром нефть 725 3
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А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 3
Абсолют Банк 249 3
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 36
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Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
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Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 292
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 227
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 127
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 116
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 90
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 88
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 84
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 60
Электронный документ - Electronic document 1579 56
Оповещение и уведомление - Notification 5943 56
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 52
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ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 85 46
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 40
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 38
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 36
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 30
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 26
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 108
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 61
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 21
Google Android 15243 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 17
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 15
Linux OS 11533 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 31 12
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 12
Apple iOS 8583 11
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 11
Microsoft Office 4170 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 10
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 35 9
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Microsoft Windows 16882 9
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Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 7
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Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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