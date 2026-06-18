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ЭЦП УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись КЭП Квалифицированная электронная подпись
Электронные документы с квалифицированной электронной подписью (ранее называлось - ЭЦП) являются аналогом собственноручной подписи на бумажном документе. ЭП является неотъемлемой частью ведения бизнеса для взаимодействия с контрагентами и гос. органами, участия в торгах, а также сдачи обязательной налоговой отчетности, для физ. лиц спрос вырос на фоне роста дистанционного режима работы, в том числе по причине возможности трудоустройства без визита к работодателю. В то же время до сих пор многие сомневаются, нужно ли им получать сертификат электронной подписи.
Электронная подпись — это цифровые данные, которые позволяют определить лицо, подписавшее электронный документ. Электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как собственноручная подпись на бумажном документе. Электронная подпись может быть простой или усиленной. В свою очередь, усиленная бывает неквалифицированной и квалифицированной (создаётся криптографическими средствами защиты информации (чаще всего требуется лицензии на право использования данного программного обеспечения) с использованием ключа электронной подписи).
Ключ электронной подписи (закрытый или секретный ключ) — это уникальный набор символов (байт), сформированный средством электронной подписи. Используется для формирования электронной подписи к электронному документу и хранится на ключевом носителе (токен). Доступ к закрытому ключу защищен PIN-кодом и его нужно хранить в секрете, предварительно изменив PIN-код после получения сертификата, а токен не передавать посторонним лицам.
Ключ проверки электронной подписи ― уникальный набор символов (байт), однозначно связанный с ключом электронной подписи и предназначенный для проверки электронной подписи. Чаще всего ключ проверки содержится в составе файла электронной подписи. С использованием такого ключа подписать электронные документы невозможно.
Сертификат ключа проверки электронной подписи ― электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром и подтверждающие связь ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
Для любого типа электронной подписи необходимо обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи, с помощью которого создаётся электронная подпись к электронному документу. Также нельзя передавать носитель ключа электронной подписи посторонним лицам (чаще всего таким носителем является токен). Рекомендуется менять пин-код от носителя, так как чаще всего используется пин-код «по умолчанию». Этот пароль также не нужно сообщать никому.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.06.2026
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F.Doc усовершенствовал сценарий выпуска сертификатов КЭП для врачей на базе решения «КриптоКлюч»
Сервис F.Doc представил мобильное приложение, позволяющее врачам получать сертификат КЭП непосредственно на территории клиники. Решение построено на базе средства мобильной электронной подписи «КриптоКлюч», совместной разработки «КриптоПро» и «СТКрипт». Об этом CNews сообщили п
|01.04.2026
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«МСП Банк» автоматизировал проверку УКЭП с помощью Robin SL Soft FabricaONE.AI
«МСП Банк» внедрил платформу Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) для автоматизации проверки усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП) в двух ключевых направлениях: кредитно-гарантийном конвейере банка и при обработке документов, поступающих через FTP. Об этом CNews сообщили представители Softline. Проверка подписей осущ
|26.03.2026
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КЭП без визита в УЦ: «Калуга Астрал» запустила выпуск через «Госключ»
Аккредитованный Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» запустил возможность дистанционно оформить КЭП в сервисе «Астрал Подпись». Теперь физические лица могут получить квалифицированную электронную подпись без визита в удостоверяющий центр. Об этом CNews сообщили представители «Калуга Астра
|12.02.2026
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ВТБ поможет бизнесу делегировать полномочия в цифровом формате
Клиенты среднего и малого бизнеса могут получить в ВТБ комплект ключевых инструментов для работы в цифровой среде: машиночитаемые доверенности (МЧД) и квалифицированную электронную подпись (КЭП) для представителя компании. Это комплексное решение позволяет оперативно делегировать полномочия и упростить электронный документооборот. Квалифицированная электронная подпись (КЭП)
|28.11.2025
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«СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ»
ользованием биометрии или загранпаспорта нового образца и устройства с поддержкой NFC. Пользоваться УКЭП в «Госключе» возможно лишь в интегрированных системах, таких как электронный документооб
|25.11.2025
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50% организаций управляют КЭП сотрудников централизованно
используются десятки и сотни квалифицированных электронных подписей, но и небольших организаций и ИП. Об этом CNews сообщили представители «Контура». После перехода сотрудников на личные сертификаты КЭП компании приняли ответственность за них на себя. Это связано с тем, что работники используют такие электронные подписи для решения рабочих задач, а бизнесу важно контролировать непрерывност
|27.05.2025
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Благодаря УЦ «Контура» в центре «Мой бизнес» Новосибирской области можно будет получать сертификаты КЭП
ря этому, самозанятые, сотрудники индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса смогут не ходить в удостоверяющий центр для подтверждения личности, а получать свои сертификаты КЭП физлиц прямо в центре «Мой бизнес». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «С помощью сертификатов кв
|13.03.2025
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М2: Доля сделок с применением «Госключа» выросла за год в шесть раз
С 1 тыс. до 6 тыс. выросло ежемесячное количество подписаний усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) «Госключ» через платформу М2 за 2024 г. Всего за это время через платформу прошло более 40 тыс. УКЭП. Об этом CNews сообщили представители М2. «Мы одними из первых в своей сфере ин
|11.02.2025
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Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД
Современные удостоверяющие центры и организации внедряют машиночитаемые доверенности (МЧД) для работы с квалифицированной электронной подписью (КЭП). МЧД предоставляют сотрудникам право подписывать документы от имени юридического лица, что значительно упрощает бизнес-процессы. Для работы с МЧД сотрудникам выдается сертификат электронно
|16.12.2024
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В КЦР от «Контура» теперь можно работать с КЭП и МЧД в одном окне
ганизациям и сосредоточили всю работу с инструментами для подписания документов в одном месте — добавили новую функциональность в Корпоративный центр регистрации». Чтобы работать с МЧД и сертфикатами КЭП, администратор сервиса заходит во вкладку с заявками на получение сертификатов электронной подписи, видит количество доверенностей на конкретного сотрудника, срок их действия, а также полно
|26.11.2024
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Теперь выпустить сертификат КЭП в «Контуре» можно с помощью «Госключа»
Это позволит владельцу сертификата сэкономить время и получить больше возможностей для работы с документами и отчетностью. Чтобы получить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП), нужно подтвердить личность. Раньше клиенты Удостоверяющего центра «Контура» могли пройти эту процедуру удаленно, без посещения УЦ, с помощью действующего сертификата КЭП. Теперь им
|27.09.2024
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Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус»
ным аналитиков «СберКорус», в период с января по август аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) оператора ЭДО «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи (КЭП) ‒ на 34% больше, чем за аналогичный период в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Сегодня подавляющее большинство КЭП создается для оформления сделок, связанных
|22.08.2024
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Электронные подписи сотрудников станут личными
С 1 сентября 2024 г. сотрудники больше не смогут подписывать документы КЭП юрлица. 1 сентября 2024 г, вступят в силу изменения в законодательстве об электронной подписи (Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ). Сотрудники больше не смогут подписывать документы <
|09.08.2024
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Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи теперь можно получить почти в 1800 офисов Сбербанка
Сбербанк увеличил количество офисов, где можно пройти очную идентификацию для выпуска сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в мобильном приложении «Госключ», разработанном Минцифры. Услуга была запущена в марте в 425 офисах банка, теперь ей можно воспользоваться в 1789 офисах по всей стране. За все время работ
|29.07.2024
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«Контур.Банк» бесплатно оформит предпринимателям КЭП ФНС
Клиенты «Контур.Банка» бесплатно получат КЭП ФНС на 15 месяцев при регистрации бизнеса или открытии счета. Акция действует до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Банка». В Удостоверяющем центре «Контура» выпуск
|26.01.2024
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Продление КЭП удаленно c ESMART®
Продлить КЭП без визита в удостоверяющий центр теперь можно с новым сервисом ESMART® Token Prolongation. Об этом CNews сообщили представители ESMART®. Истечение срока действия сертификата КЭП мож
|11.09.2023
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Система электронного документооборота «АТИ-доки» поддержала работу с машиночитаемыми доверенностями
России начал действовать новый порядок делегирования полномочий сотрудникам, имеющим право подписывать электронные документы от имени организации. Теперь вместо квалифицированной электронной подписи (КЭП) уполномоченного сотрудника юридического лица нужно будет использовать КЭП физлица, дополнив ее машиночитаемой доверенностью (МЧД). Система электронного документооборота «АТИ-доки»,
|19.06.2023
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Электронные подписи от простой до «государственной»: что важно знать
ПЭП, НЭП и КЭП: в чем разница Государство более десяти лет назад законодательно закрепило возможность подписывать документы с помощью цифры, выпустив 6 апреля 2011 г. закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи
|25.10.2022
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«Тинькофф» начал выдавать квалифицированные электронные подписи юрлицам и ИП
России. Этот статус позволяет выдавать усиленные квалифицированные сертификаты электронной подписи (УКЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Первыми получить УКЭП могут
|08.10.2021
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В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты
дана рабочая группа для перехода на электронные подписи Минцифры сформировало рабочую группу для перехода россиян на массовое использование технологии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе обычной SIM-карты. В группу вошли чиновники министерства, представители ФСБ, операторов связи и научных организаций. Об этом сообщают «Ведомости». В рабочей группе также подтверди
|10.06.2021
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ВТБ начинает выдавать квалифицированную электронную подпись
ВТБ в рамках соглашения с ФНС России запустил сервис по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) на физическом носителе. Пилотный проект стартует в Москве и Санкт-Петербурге для клиентов банка. В третьем квартале 2021 года услуга будет доступна юридическим лицам во всех регионах прису
|17.12.2020
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Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России
Решение SafeTech, резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково», внедрено в интернет-банке и мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн для формирования квалифицированной электронной подписи (КЭП) на мобильном устройстве. Успешная реализация проекта позволяет клиентам Райффайзенбанка – представителям малого и микро-бизнеса – подписывать электронную отчетность и полноценно взаимодейс
|21.08.2020
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Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил КЭП
Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы наладить работу с налоговой и контрагентами полностью онлайн. За год количество клиентов Райффайзенбанка, использующих сервис онлайн-бухгалтерии, выросло вдвое, сообщили CNews в бан
|24.07.2020
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Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить КЭП в мобильном приложении на Android
Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Сейчас функция доступна для устройств на базе операционной системы Android. Выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее м
|04.06.2020
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Райффайзенбанк провел первое подписание УКЭП в корпоративном сегменте
Райффайзенбанк провел первое подписание усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в корпоративном сегменте. Для этого банк разработал собственную платформу, позволяющую клиентам предоставлять документы, подписанные их электронной подписью, или же ставить подпись непоср
|10.05.2017
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РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров
Минкомсвязи намерено передать полномочия по выдаче квалифицированных электронных подписей (КЭП) двум государственным организациям. Соответствующий законопроект уже внесен ведомством. В пояснении к нему сказано, что сегодня аккредитованные удостоверяющие центры (УЦ) допускают многочис
|16.02.2016
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Жители Подмосковья получат электронную подпись в МФЦ
МФЦ Подмосковья начали выдавать сертификат квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП) для физических лиц. До конца февраля планируется предоставлять эту услугу в МФЦ всех муниципальных образований Московской области. По мнению Максута Шадаева, министра государственного упра
|24.03.2014
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Электронные торговые площадки переходят к использованию квалифицированных ЭЦП
ные системы и коммерческие электронные торговые площадки прекратили прием неквалифицированных сертификатов электронных подписей (НЭП) и перешли на использование только квалифицированных сертификатов (КЭП). Технически часть электронных площадок перешла на КЭП еще в июле 2013 года, когда выпуск старых электронных цифровых подписей (ЭЦП) вместе с действием старого закона 1-ФЗ «Об электр
|09.10.2012
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«Банк Москвы» и «Ростелеком» выпустили карту электронного правительства
«Банк Москвы» совместно с компанией «Ростелеком» выпустил в пилотном режиме новый продукт — «Карту электронного правительства» (КЭП). КЭП представляет собой расчетную банковскую карту и универсальный электронный ключ, предоставляющий доступ к единому порталу государственных услуг. При оформлении КЭП происх
ЭЦП УКЭП и организации, системы, технологии, персоны:
|Покрышкин Дмитрий 26 16
|Анфимов Павел 59 8
|Верестникова Дарья 43 6
|Махлин Дмитрий 123 6
|Тарасов Виталий 49 5
|Шаврова Ксения 25 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Горелов Дмитрий 61 4
|Огуряев Дмитрий 85 4
|Казаков Сергей 15 4
|Агапов Иван 22 4
|Гуляева Полина 7 4
|Краснопольский Алексей 16 4
|Слободин Виталий 28 4
|Светлышев Михаил 5 4
|Солонин Спартак 33 3
|Козлов Константин 15 3
|Козак Николай 209 3
|Мартынова Елена 90 3
|Бортников Денис 10 3
|Соколов Кирилл 40 3
|Вильде Святослав 78 3
|Вильде Александр 14 3
|Истомин Константин 58 3
|Григорьев Артем 4 3
|Хмельницкий Алексей 22 3
|Комлик Олег 27 3
|Апкаликов Алексей 3 3
|Аксаков Анатолий 163 3
|Натрусов Артем 313 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Попов Анатолий 154 2
|Румянцев Антон 47 2
|Батай Илья 59 2
|Андреев Владимир 101 2
|Макаров Алексей 69 2
|Горелкин Антон 118 2
|Андрианов Павел 86 2
|Новиков Павел 113 2
|Харитонов Александр 69 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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