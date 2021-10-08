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ЭЦП УКЭП
Усиленная квалифицированная электронная подпись
КЭП
Квалифицированная электронная подпись



08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты
10.06.2021 ВТБ начинает выдавать квалифицированную электронную подпись
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России
21.08.2020 Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил КЭП
24.07.2020 Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить КЭП в мобильном приложении на Android
04.06.2020 Райффайзенбанк провел первое подписание УКЭП в корпоративном сегменте
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров
16.02.2016 Жители Подмосковья получат электронную подпись в МФЦ
24.03.2014 Электронные торговые площадки переходят к использованию квалифицированных ЭЦП
09.10.2012 «Банк Москвы» и «Ростелеком» выпустили карту электронного правительства

Публикаций - 74, упоминаний - 88

ЭЦП УКЭП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур 436 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7830 7
5034 6
Крипто-ПРО 270 6
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 184 3
Тензор 47 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 3
SAP SE 4379 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8554 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2240 2
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 2
Восход ФГБУ НИИ 451 2
SafeTech - СэйфТек 45 2
Diasoft - Диасофт 500 2
Directum - Директум 810 2
HRlink - Инновации в управлении кадрами 17 2
Калуга Астрал 44 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 90 1
Infinidat 28 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 1
Edisoft - Эдисофт 53 1
DiState - ДиСтэйт 6 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 113 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 33 1
Adobe Systems 1351 1
Gemalto 175 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 69 1
Ростелеком БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 212 1
Парус Корпорация 392 1
Utrace - Ютрэйс 8 1
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 41 1
МойСклад - Логнекс 92 1
Avanpost - Аванпост 101 1
IDX - Системы управления идентификацией 12 1
Seldon - Селдон 15 1
Инкотекс 9 1
K2 - К2РУ - SourceCode 39 1
Сбербанк Деловая среда 44 1
НППКТ 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1921 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4860 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 8
Альфа-Банк 1336 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
МКБ - Московский кредитный банк 285 2
X5 Group 651 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 2
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Сбербанк Факторинг 18 1
Posti Group Corporation - Itella 24 1
ВТБ Факторинг 23 1
Диас-К 1 1
Мегаполис ТК 102 1
Пепеляев Групп 26 1
Комус 36 1
Stada 16 1
УЭК - Универсальная электронная карта 554 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 7 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 10 1
MR Group 7 1
Эркафарм - Erkapharm 10 1
Распадская угольная компания 5 1
Level Group - Левел Груп 4 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 98 1
Ренессанс Страхование 76 1
Восточный Банк 126 1
Nestle - Нестле 99 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 62 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 232 1
ГПБ - Газпромбанк 801 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 1
Почта России ПАО 1800 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7401 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 7
Правительство РФ 2663 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1517 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2787 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1176 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 4
Федеральное казначейство России 867 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 3
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1996 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 78 1
Правительство КБР - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 2 1
World Bank Group - Всемирный банк 241 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
Правительство Пензенской области 17 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 21 1
Правительство Рязанской области - Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области 1 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ 2 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство финансов Республики Адыгея 1 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 507 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12382 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4037 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 241 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 268 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 389 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 155 4
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 16 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 669 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4127 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2256 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1464 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 704 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 97 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 303 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12181 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 94 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 10 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 63 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 803 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 150 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 285 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1257 2
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 27 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 49 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 49 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 50 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 23 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 255 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 136 1
ODF - ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 173 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1144 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 171 5
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 729 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 5
Google Android 11681 4
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 36 4
КриптоПро myDSS 18 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 175 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 271 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 92 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 2
Apple iOS 6255 2
Практика Успеха SmartDeal 12 2
БОСС-Кадровик 116 2
Syntellect Tessa 18 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 127 1
Neoflex Reporting Big Data Edition 20 1
Актив - Рутокен S 23 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 8 1
NetApp StorageGRID 21 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 17 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 17 1
Актив - Рутокен ЭЦП SC 4 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
АИС Главгосэкспертиза - Автоматизированная информационная система 1 1
ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 5 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 232 1
ВТБ Бизнес Онлайн 9 1
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 6 1
Э-Ком - Exite-Evolution 13 1
Docrobot FactorEx 12 1
Docrobot EXite 22 1
Госуслуги - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 10 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 7 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 41 1
Гуляева Полина 7 3
Барановский Александр 4 2
Горелов Дмитрий 54 2
Макаров Станислав 116 2
Макаров Алексей 53 2
Краснопольский Алексей 12 2
Шадаев Максут 422 2
Маслов Юрий 10 2
Милашевский Игорь 16 1
Фетисов Александр 14 1
Ярош Сергей 11 1
Захаров Алексей 37 1
Предыбайло Вячеслав 11 1
Лебедев Владимир 42 1
Осин Денис 18 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Али Максим 5 1
Кондратенко Максим 3 1
Раменский Демьян 12 1
Новиков Павел 68 1
Холинов Андрей 18 1
Казарян Карен 32 1
Серебряникова Анна 47 1
Чернышенко Дмитрий 267 1
Путин Владимир 2444 1
Мишустин Михаил 333 1
Иванов Олег 128 1
Кутаков Павел 5 1
Ковнир Евгений 74 1
Попов Анатолий 98 1
Ройфман Роман 16 1
Беров Иван 41 1
Анфимов Павел 19 1
Батай Илья 14 1
Андреев Владимир 83 1
Скоков Денис 10 1
Федулов Владислав 62 1
Верестникова Дарья 13 1
Захаров Андрей 33 1
Натрусов Артем 137 1
Россия - Российская федерация - РФ 82557 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26728 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 424 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 477 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 2
Россия - УФО - Тюменская область 749 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 2
Россия - ЦФО - Курская область 419 2
Европа 7252 2
Россия - СФО - Республика Алтай 884 2
Россия - СФО - Омская область 475 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 870 1
Россия - ПФО - Саратовская область 508 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 502 1
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Россия - ДФО - Забайкальский край 396 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 224 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 506 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 1
Россия - СЗФО - Псковская область 456 1
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 505 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 229 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 389 1
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