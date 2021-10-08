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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭЦП УКЭП
Усиленная квалифицированная электронная подпись
КЭП
Квалифицированная электронная подпись
Публикаций - 74, упоминаний - 88
ЭЦП УКЭП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гуляева Полина 7 3
|Барановский Александр 4 2
|Горелов Дмитрий 54 2
|Макаров Станислав 116 2
|Макаров Алексей 53 2
|Краснопольский Алексей 12 2
|Шадаев Максут 422 2
|Маслов Юрий 10 2
|Милашевский Игорь 16 1
|Фетисов Александр 14 1
|Ярош Сергей 11 1
|Захаров Алексей 37 1
|Предыбайло Вячеслав 11 1
|Лебедев Владимир 42 1
|Осин Денис 18 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Али Максим 5 1
|Кондратенко Максим 3 1
|Раменский Демьян 12 1
|Новиков Павел 68 1
|Холинов Андрей 18 1
|Казарян Карен 32 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Чернышенко Дмитрий 267 1
|Путин Владимир 2444 1
|Мишустин Михаил 333 1
|Иванов Олег 128 1
|Кутаков Павел 5 1
|Ковнир Евгений 74 1
|Попов Анатолий 98 1
|Ройфман Роман 16 1
|Беров Иван 41 1
|Анфимов Павел 19 1
|Батай Илья 14 1
|Андреев Владимир 83 1
|Скоков Денис 10 1
|Федулов Владислав 62 1
|Верестникова Дарья 13 1
|Захаров Андрей 33 1
|Натрусов Артем 137 1
|Ведомости 275 2
|Forbes - Форбс 560 1
|Известия ИД 210 1
|Gartner 3197 1
|BCG - Boston Consulting Group 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru