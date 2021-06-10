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ВТБ начинает выдавать квалифицированную электронную подпись

ВТБ в рамках соглашения с ФНС России запустил сервис по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) на физическом носителе. Пилотный проект стартует в Москве и Санкт-Петербурге для клиентов банка. В третьем квартале 2021 года услуга будет доступна юридическим лицам во всех регионах присутствия ВТБ.

Новый сервис позволяет предпринимателям получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), предназначенную для обмена юридически значимыми документами в электронном виде. Предприниматели могут использовать КЭП для отправки отчетности в ФНС, взаимодействия с государственными органами, доступа на портал госуслуг, электронного документооборота, коммуникаций с банком, участия в электронных торгах и других задач.

Клиенты ВТБ − юридические лица и индивидуальные предприниматели – смогут подать заявку на выпуск КЭП дистанционно через интернет-банк или лично в офисе банка. Данные автоматически проверяются в государственных информационных системах, а после получения подтверждения заявитель завершает оформление услуги в отделении банка. Сертификат электронной подписи записывается на сертифицированный защищенный физический носитель (usb-токен). Процесс его выдачи в отделении занимает не более 20 минут.

«Мы продолжаем работать над сервисами, которые помогают клиентам комфортно решать различные вопросы для успешного запуска и развития их бизнеса. Одна из задач, которая стоит перед предпринимателем на старте – это получение КЭП, важного инструмента для работы. В рамках соглашения с ФНС России ВТБ запускает сервис выдачи сертификата КЭП на сертифицированном физическом носителе, что упростит процесс и будет способствовать дальнейшему развитию безбумажного документооборота в стране», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Услуга выдачи КЭП будет предоставляться клиентам ВТБ абсолютно бесплатно. Сервис также доступен юридическим лицам и ИП, не являющимся клиентами банка, на платной основе или бесплатно при подключении РКО в ВТБ.

Владимир Бахур

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