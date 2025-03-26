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Солонин Спартак
Солонин Спартак и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2923 8
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 2
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 585 1
|Чугунов Никита 81 2
|Майзенберг Филипп 5 2
|Ефимов Владимир 144 1
|Верестникова Дарья 35 1
|Бортников Денис 9 1
|Кулик Вадим 183 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Копытова Юлия 17 1
|Дременков Павел 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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