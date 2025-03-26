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Индексная книга (каталог) CNews*
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Солонин Спартак


26.03.2025 Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам 1
29.07.2024 ВТБ предложит клиентам решения по кибербезопасности и облачным сервисам 1
06.02.2024 ВТБ представил обновленный сервис онлайн-бухгалтерии для предпринимателей 1
26.06.2023 Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года» 1
27.01.2023 Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO «Проект года 2022» 1
14.11.2022 Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews AWARDS 1
09.12.2021 Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации 1
02.09.2021 ВТБ стал лучшим банком для МСБ в России по версии премии Global Banking & Finance Awards 1
16.08.2021 ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых 1
10.06.2021 ВТБ начинает выдавать квалифицированную электронную подпись 1
25.05.2021 ВТБ поможет дистанционно зарегистрировать новый бизнес 1
16.03.2021 Мобильную бухгалтерию ВТБ установили 70 тысяч предпринимателей 1
11.03.2021 ВТБ обновил мобильный банк для предпринимателей 1
03.12.2020 ВТБ: более 1,5 тысячи предпринимателей принимают платежи клиентов без карт и терминалов 1
27.11.2020 ВТБ обновил платформу небанковских сервисов для предпринимателей 1
13.11.2020 Более 50 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
06.10.2020 Российские предприниматели смогут принимать платежи через СБП по QR-коду 1
18.09.2020 ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду 1
25.06.2020 ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса 1
27.05.2020 Платформа «ВТБ бизнес коннект» обеспечила рост коммерческих закупок на портале поставщиков 1
13.05.2020 ВТБ расширяет функциональность мобильного приложения «Цифра» 1
26.03.2020 ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке 1
26.03.2020 ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей 1
18.12.2019 ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса 1
08.10.2019 ВТБ представил мобильный бизнес-сервис с оплатой по QR-коду через СБП 1
24.09.2019 ВТБ запустил пилотный проект облачной электронной подписи документов для бизнеса 1
15.03.2019 ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с СМБ 1
12.02.2019 ВТБ и Москва интегрировали «ВТБ Бизнес-Коннект» и портал поставщиков 1
04.10.2018 ВТБ объявил о запуске онлайн-сервиса регистрации бизнеса 1
27.07.2018 ВТБ расширил возможности SMS-информирования клиентов 1
26.04.2013 ВТБ24 предлагает юридическим лицам оформить депозиты через интернет-банкинг 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Солонин Спартак и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2450 5
8344 2
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Alibaba Group 429 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
SafeTech - СэйфТек 93 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 310 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
Онлайн патент - Online Patent 18 1
Ближе к Делу 6 1
Yandex - Яндекс 7519 1
Т1 Иннотех 180 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 281 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2835 30
eBay Inc 1622 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2102 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 62 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2923 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 585 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51642 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 13
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1755 5
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ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 309 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2104 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3335 2
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 921 1
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ВТБ Бизнес 48 14
Google Play - Google Store - Android Market 3321 6
Apple - App Store 2913 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 681 4
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 4
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 28 2
ВТБ - Cifra Цифровая бухгалтерия 3 2
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 82 2
Google Android 14137 1
Apple iOS 7890 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 118 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
Правительство Москвы - Портал поставщиков города Москвы - zakupki.mos.ru 7 1
Huawei AppGallery 285 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 315 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 648 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
ВТБ API Платформа 9 1
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1295 1
Т1 НОТА Купол 18 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Т1 Диск 9 1
Чугунов Никита 81 2
Майзенберг Филипп 5 2
Ефимов Владимир 144 1
Верестникова Дарья 35 1
Бортников Денис 9 1
Кулик Вадим 183 1
Безбогов Сергей 47 1
Копытова Юлия 17 1
Дременков Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146587 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 7
Россия - СФО - Новосибирск 4358 5
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2280 2
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1132 2
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1156 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 2
Россия - УФО - Свердловская область 1541 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1815 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 927 1
Европа 21852 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 1
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РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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