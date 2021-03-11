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ВТБ обновил мобильный банк для предпринимателей

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ запустил новую версию мобильного банка для дистанционного обслуживания предпринимателей ВТБ Бизнес Lite. Обновлены дизайн и навигация приложения для эффективного решения пользовательских задач, запущен чат поддержки клиентов и другие функции. Новая версия мобильного банка доступна в AppStore, Google Play и AppGallery.

В приложении ВТБ Бизнес Lite появился чат для общения со специалистами банка. В нем клиенты могут получать консультации по любым вопросам обслуживания или сообщать о проблемах без необходимости звонить в контакт-центр. В обновленном разделе «Сервисы» теперь можно подключать не только банковские продукты, но и самые востребованные небанковские сервисы. Кроме этого, прямо в приложении в удобном для смартфона формате «историй» пользователи могут знакомиться с контентом информационно-образовательного портала ВТБ для предпринимателей «Ближе к делу».

В основу нового дизайна приложения положено умеренное использование ярких цветов, комфортные для глаз шрифты, крупные удобные для нажатия элементы. Улучшена навигация: вся основная информация теперь доступна пользователям непосредственно на главной странице, а виджеты помогают быстро получать необходимый набор функций. Для выполнения наиболее частых команд добавлена кнопка быстрых действий.

«Популярность мобильного банка для предпринимателей быстро растет. За последний год количество пользователей этого канала обслуживания среднего и малого бизнеса в ВТБ выросло в 2,5 раза и достигло 100 тысяч. Очередное обновление ВТБ Бизнес Lite позволяет продуктивнее использовать приложение для контроля бизнес-процессов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы пользователи могли легко решать важные для себя задачи с помощью смартфона», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

ВТБ запустил приложение ВТБ Бизнес Lite в августе прошлого года. С помощью него клиенты могут контролировать все операции и движение средств, платить контрагентам и в бюджет, совершать платежи между счетами, выставлять счета на оплату, проверять контрагентов, размещать депозиты, узнавать подробную информацию и график погашения по кредитам и многое другое.

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