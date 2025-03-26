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Ближе к Делу
Ближе к Делу и организации, системы, технологии, персоны:
|HP Inc. 5701 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
|Leica Camera 263 1
|Nikon 622 1
|Болид НВП - Bolid 91 1
|ДОК 834 1
|Информсвязь сервис 4 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
|Чаркин Евгений 297 1
|Лаптева Марина 114 1
|Солонин Спартак 32 1
|Ксенин Алекс 311 1
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