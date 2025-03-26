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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171723
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Ближе к Делу


26.03.2025 Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам 1
11.03.2021 ВТБ обновил мобильный банк для предпринимателей 1
03.04.2018 РЖД перестала понимать, когда закончит долгострой многомиллиардного ЦОДа 1
20.05.2014 Камера мечты. Обзор самой необычный "зеркалки" года Nikon Df 1
22.04.2005 6230i - лучший бизнес-телефон Nokia 1
17.12.2004 HP PhotoSmart 945 – высокое качество любительского фото 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ближе к Делу и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5701 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Leica Camera 263 1
Nikon 622 1
Болид НВП - Bolid 91 1
ДОК 834 1
Информсвязь сервис 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2835 1
РЖД - Российские железные дороги 1926 1
ЭнергоПромМаш ТД 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6408 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51642 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12571 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9719 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4761 2
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 739 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2808 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1085 2
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 537 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11197 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13912 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67506 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7363 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30118 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24724 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13436 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1035 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4061 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17206 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1891 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5935 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3992 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2173 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1878 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8191 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 787 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3042 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1758 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 526 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4365 1
Полифония - Polyphony 254 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1434 1
Google Play - Google Store - Android Market 3321 1
Apple - App Store 2913 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1809 1
Huawei AppGallery 285 1
ВТБ Бизнес 48 1
Adobe Lightroom 96 1
HP PhotoSmart 113 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3261 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 1
РЖД ЦОД 7 1
Samsung SVR-диктофон 456 1
Nikon Capture 6 1
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 1
Чаркин Евгений 297 1
Лаптева Марина 114 1
Солонин Спартак 32 1
Ксенин Алекс 311 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5212 2
Германия - Федеративная Республика 12738 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3158 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4010 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52352 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 904 1
Финляндия - Финляндская Республика 3618 1
Южная Корея - Республика 6688 1
Земля - планета Солнечной системы 10427 1
Ergonomics - Эргономика 1610 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5949 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29582 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11049 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11081 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5483 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2762 1
Дневной свет - Дневное освещение 141 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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